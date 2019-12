Luna cadourilor în farmaciile Pharma Plus

Peste 20 de ani de experienţă în domeniul farmaceutic, cinci farmacii, un depozit farmaceutic, lunar peste 50.000 de vizite ale pacienţilor craioveni, peste 60 de angajaţi în lanţul farmaceutic şi un singur brand: Pharma Plus.

Farmaciile PharmaPlus înseamnă tradiţie şi profesionalism în exercitarea meseriei de farmacist, cu respect faţă de pacienţi şi sănătatea acestora.

Campanie de sărbători

Luna decembrie continuă seria de oferte promoţionale, cu o nouă campanie, gândită în spiritul Sărbătorilor. „Este luna cadourilor în farmaciile noastre. Am pregătit surprize pentru toţi pacienții care ne trec pragul. Pentru noi, aceştia nu sunt simpli clienţi. Sunt oameni care au nevoie de noi și pe care încercăm să îi răsplătim pentru încrederea acordată“, mărturisește Felician Munteanu, manager Farmacii Pharma Plus.



Pharma Plus face parte din comunitatea Alphega, reţeaua europeană a farmaciilor independente, ceea ce reprezintă un plus pentru pacienţi, prin participarea la diverse campanii, inclusiv testări gratuite în farmacii. „Nu am dorit implementarea unui sistem de carduri de fidelitate, plecând de la premisa că toţi pacienţii sunt importanţi pentru noi şi pentru ca ei să beneficieze în mod egal de promoţiile speciale din farmaciile noastre“, adaugă managerul Felician Munteanu.

Farmaciile Pharma Plus deţin laboratoare proprii, unde sunt preparate reţete magistrale şi oficinale. PharmaPlus a creat şi un depozit propriu, pentru o mai bună gestionare a volumului de marfă destinat farmaciilor, asigurând o aprovizionare eficientă şi o disponibilitate mare a medicamentelor.



Pentru a găsi cea mai apropiată farmacie, puteţi să consultaţi reţeaua de farmacii Pharma Plus: Pharma Plus 1 (Rond Pasaj Suprateran – KM 0 – Clădirea Onioptic); Pharma Plus 2 S (Spitalul de Urgenţă nr. 1 – Bld. 1 Mai – Staţia de autobuz); Pharma Plus 3 (SUCPI – Calea Bucureşti – vizavi de OMV); Pharma Plus 4 (Institut – Intersecţie str. Spaniei – b-dul. Calea Bucureşti); Pharma Plus 5 (Ciupercă – staţia de autobuz – CEC Bank).