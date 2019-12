Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează 21 de ani de activitate

10 Decembrie este o zi deosebit de importantă pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, zi în care aniversăm 21 de ani de activitate. În această perioadă instituţia noastră s-a transformat, a evoluat şi a acumulat o experienţă bogată, deosebit de important în acest proces fiind sprijinul acordat de Uniunea Europeană şi schimbul de bune practici cu instituţiile similare din statele membre UE.

Se pune accent pe îndeplinirea obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020

ANOFM funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi are rolul de a pune în aplicare politicile şi strategiile guvernamentale privind ocuparea forţei de muncă, punând accent pe îndeplinirea obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv: creşterea ocupării forţei de muncă prin diminuarea şomajului de lungă durată, a şomajului în rândul tinerilor, dar şi a altor categorii de persoane care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii. Demn de menţionat este faptul că în acest an rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 71,6%, depășind ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020 cu 1,6 puncte procentuale.

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Strategia Europa 2020, ANOFM are în derulare proiecte non-competitive finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în valoare totală de peste 600 de milioane de euro, proiecte în care sunt implicate toate agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă. Acestea au drept scop creșterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piața muncii, sporirea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile (tineri, șomeri de lungă, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități etc), acordarea de facilități angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul șomerilor.

Implicarea și activitatea tuturor stau la baza acestei instituții, constituind în viitor garanția esențială a capacității de a îndeplini obiectivele fundamentale ale activităţii sale.

Cu aceste gânduri, doresc să mulţumesc angajaţilor Serviciului Public de Ocupare, membrilor Consiliului de Administraţie al ANOFM, colaboratorilor noştri pentru sprijinul acordat în îndeplinirea obiectivelor instituţiei noastre. În egală măsură subliniez deosebita importanță a reprezentanţilor mass-media și a societății civile pentru interesul permanent arătat activității noastre, în vederea informării corecte a opiniei publice.

Marcel Dumitru Miclău

p.Preşedinte ANOFM

Secretar General