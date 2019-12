Locuitorii din Gângiova vor avea apă și canalizare

Anul 2019 se încheie cu vești bune pentru locuitorii din Gângiova. În primăvara anului 2020, va începe racordarea populației la rețeaua de apă și canalizare.



Primarul Preda Cristache anunță că se lucrează deja la proiectul de extindere a rețelei de apă și canalizare și în satul Comoșteni: „În 2017, am început proiectul pentru alimentarea cu apă, canalizare și stația de epurare. Am finalizat proiectul în primăvara acestui an, s-a făcut procesul-verbal de predare-primire. Acum urmează să facem racordările către populație și să extindem rețeaua“.

Asfaltări și iluminat public cu led

Administrația anunță că a depus un proiect la Ministerul Dezvoltării pentru asfaltarea drumului comunal DC49 Gângiova – Măceșu de Sus. Recent s-a dat drumul și la un proiect de asfaltare a șase kilometri de drumuri comunale, în valoare totală de 8,4 milioane de lei. „Dacă timpul ne va permite, vom lucra și acum. Dacă nu, vom începe în primăvară“.



Lista investițiilor din comuna Gângiova nu se încheie aici. Preda Cristache adaugă că primăria a semnat și un proiect pe AFIR pentru iluminatul public în interiorul comunei. Astfel vor fi montate becuri cu led pe străzile din comună. „Suntem în faza de licitație în acest moment“, precizează edilul.



Alt proiect important a fost achiziția unor utilaje care vor fi utilizate pentru numeroase intervenții. „Primăria are acum două mașini de pompieri, un cilindru compactor, un buldoexcavator și un autogreder“, a mai spus primarul Preda Cristache.

„Scopul nostru e să dezvoltăm comuna“

Primarul Cristache precizează că 2019 a fost un an plin pentru municipalitate, însă orice proiect nou este implementat cu entuziasm: „Comuna se dezvoltă, iar acesta este scopul nostru. Avem planuri și pentru 2020, privim spre viitor cu multă energie. Ne dorim un an și mai bun și la fel le urăm și localnicilor. Să aibă un 2020 plin de realizări și Sărbători Fericite!“, a transmis primarul comunei Gângiova.