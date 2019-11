La mulţi ani, România! La mulţi ani, UNIC Imobiliare!

La o săptămână distanţă de Ziua Naţională a României, compania UNIC Imobiliare îşi sărbătoreşte majoratul. Nicu Răduţ, managerul firmei, spune că nu întâmplător aniversarea UNIC are loc în preajma sărbătorii de 1 Decembrie. Echipa UNIC a învăţat în cei 18 ani de când există că toţi clienţii fideli pe care i-a câştigat în acest timp au îndrăgit, în primul rând, oamenii cu care au lucrat. Iar noi, românii, aşa suntem, deschişi cu aceia care ne tratează cu căldură.



„Facem 18 ani, devenim majori. Suntem recunoscători că toţi aceşti ani i-am atins datorită clienţilor. Cred că a fi om contează cel mai mult, iar la noi, în zona Olteniei, parcă este un lucru și mai aparte. Calitatea noastră ca persoane, chimia dintre oameni. Așa am pornit la drum și nu ne-am schimbat, suntem la fel de familiari cu clienţii noştri ca în prima zi. Pentru noi e important să construim relaţii calde“, spune managerul Nicu Răduț. Acesta explică felul sincer în care compania a ales să comunice cu clienții săi. „Noi suntem încă oameni cu personalitate, nu suntem o companie pe pilot automat. Unii caută cifre, nu oameni. Nu am vândut serviciile cu orice preţ, poate asta a apreciat şi clientul, am mers pe nişte principii“.



Nicu e convins că și faptul că „simte românește“ a fost un ingredient important din rețeta succesului. „Românii sunt calzi și ospitalieri. Dacă știi să te porți cu omul, îi câștigi inima. Și cred că noi așa am reușit. Ne bucurăm de clienţii care înţeleg de ce e important să lase pe cineva de specialitate să îi ajute. Dar fac asta pentru că le-am câștigat încrederea prin franchețe și familiaritate. E imposibil apoi să nu cumpere. Da, la bază suntem specialiști în imobiliare și clienți. Dar, mai important de atât, suntem cu toții oameni și suntem cu toții români. La mulți ani, români, la mulţi ani, România!“, a transmis administratorul UNIC Imobiliare cu prilejul dublei sărbători celebrate de familia UNIC.