Cum să devii bonă cu diplomă, după un curs de trei luni

Două mămici s-au gândit cum să dezvolte o afacere care să îmbine necesitatea părinţilor de a găsi o bonă, cu nevoia femeilor de a câştiga bani lucrând ca bone. Ana-Maria Cruceru (economist) şi Cristina Plăiaşu (avocat) au creat Agenţia Bebeti, pentru plasarea de bone şi menajere în Craiova. În octombrie 2018, au pornit la drum cu agenţia, pe care au acreditat-o şi care este singura din Craiova care are acest specific.

Cum le-a venit ideea unei astfel de afaceri. Având experienţă ca mămici, tenacitate şi spirit antreprenorial, cele două tinere au decis să facă un lucru util comunităţii de părinţi din Craiova. „Suntem două mămici care am constatat că este foarte greu să îţi găseşti o bonă pe piaţa din Craiova. Mie mi-a fost aproape imposibil să găsesc o bonă până la şapte luni ale copilului, iar pentru Ana a durat şi mai mult. Şi atunci ne-a venit ideea. Ea, având experienţă ca antreprenor, a venit cu ideea să facem ceea ce noi nu am găsit şi să ajutăm pe altcineva să îşi găsească mai repede o bonă. Am pornit cu Agenţia Bebeti, cu care făceam recrutare şi plasare de personal, ne-am acreditat la AJOFM“, a povestit Cristina Plăiaşu, una dintre cele două asociate.

Ea a adăugat: „Am pornit cu banii strânşi din indemnizaţia de creştere a copilului. Am început uşor şi splendid, cu o mică reclamă pe Facebook, şi am zis să vedem ce urmează. La prima publicitate pe Facebook am avut 50 de persoane înscrise, care doreau să fie toate bone“.

Ofertă mare de potenţiale bone

Numărul mare de persoane care doreau să devină bone le-a dat speranţe celor două tinere că sunt pe drumul cel bun. „Prima noastră reacţie a fost să calculăm câţi bani am putea face noi dintr-o astfel de afacere şi cum de nu s-a gândit nimeni la aşa ceva până acum“, a spus Ana-Maria Cruceru.

Faptul că mai multe persoane au răspuns la un simplu anunţ făcut pe pagina de Facebook, dar in realitate au ajuns sa fie intervievate doar doua, le-a determinat pe cele două mămici şi partenere de afaceri să îşi redimensioneze businessul. „Când ne-am dimensionat cheltuielile, ne-am propus să suportăm jumătate din costuri fiecare. Ne-am pus nişte limite antreprenoriale şi am zis că, dacă în cinci luni nu dăm înainte, să ne oprim, pentru că n-ar avea sens să punem bani din buzunar. Şi, totusi, am avut noroc“, a spus Ana-Maria Cruceru.

Cu muncă şi perseverenţă, afacerea s-a conturat, iar Agenţia de plasare de bone şi menajere s-a dezvoltat. „Am insistat, am muncit, am avut colaborarea unor domni psihologi din Craiova, pe care ne-am bazat, şi pe care îi cunoşteam dinainte. Este vorba despre Irina Gruia, Daniela Ignat, Gabriel Obeanu. Aceştia ne-au ajutat cu foarte multe sfaturi şi aşa am pornit să facem interviurile“, a povestit Cristina Plăiaşu.

Cele două partenere de afaceri şi-au împărţit atribuţiile şi s-au completat foarte bine, în acţiunile de recrutare. Una dintre ele era „poliţistul bun“ cealaltă „poliţistul rău“, astfel încât interviurile să fie echilibrate. Interviul cu potenţialele bone presupunea o trecere în revistă a vieţii fiecărei persoane. Scopul final era acela de a scoate la iveală cât mai multe aspecte din temperamentul viitoarelor potenţiale bone pe care le puteau recomanda la familii cu copii.

Cum trebuie să fie o bonă: „Am urmărit profilul mamei bune, calme, iubitoare şi plină de emoţii“

Doar persoanele care au anumite abilităţi se pot califica pentru a lucra ca bonă. Cele două antreprenoare au căutat bone care să aibă „profilul mamei bune, calme, iubitoare şi plină de emoţii“, după cum povestesc acestea. În general, pe lângă caracteristicile emoţionale, Agenţia Bebeti a selectat pentru a fi bone femei care sunt şi mame în acelaşi timp. Pentru că experienţa cu propriii copii a fost considerată suficientă pentru a deveni bone. Puţine dintre persoanele care se prezentau la Agenţia Bebeti aveau diplome de bone sau lucraseră ca învăţătoare sau profesoare.

Aşa a apărut ideea unui curs de bone, pe care au reusit sa o materializeze cu bani europeni

Antreprenoarele craiovene au observat că foarte multe dintre persoanele care veneau la agenţie pentru a deveni bone nu cunoşteau detalii şi manevre despre cum să acorde primul-ajutor copilului, în diverse situaţii. Ana-Maria şi Cristina s-au gândit că, dincolo de a găsi femei bune care sunt şi mame, ar putea să facă mai mult. Le-a venit ideea unui curs de pregătire pentru bone. Pregătire care să fie atât teoretică, cât şi practică.

Pe o altă firmă, pe care au obtinut o finantare europeana, cele două tinere s-au acreditat la cursuri de formare profesională. În octombrie 2019 au obţinut autorizaţia pentru formare profesională, emisă de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale. De acest ultim minister aparţine Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), care emite efectiv astfel de autorizaţii.

Sub supravegherea celor două partenere de afaceri, spre finele lunii noiembrie vor începe cursurile de formare profesională pentru persoanele care doresc să devină bone. Cursurile sunt de calificare în meseria de babysitter. Potrivit Codului Ocupaţional din România (COR) meseria, ocupaţia de „babysitter“ există în legislaţie.

„Pentru că un astfel de curs implica nişte costuri mari, am aplicat şi am accesat fonduri europene. Suma totală este de 178.340 de lei şi a fost accesată pe Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020“, a explicat Ana-Maria Cruceru.

După trei luni, viitoarele bone primesc diplome

Cursul se va desfăşura pe perioada a trei luni. Femeile care doresc să devină bone (babysitter) şi se înscriu la acest curs vor parcurge o etapă teoretică, pe parcursul a 120 de ore. Cea mai mare atenţie se acordă probei practice, care se desfăşoară pe durata a 240 de ore. Persoanele care fac cursul vor susţiune la final un examen, din materia predată. Apoi vor obţine o diplomă de babysitter, pe care ANC îşi pune amprenta. „O persoană care parcurge cursul de bone şi obţine diploma poate să lucreze şi în străinătate, pentru că diploma este recunoscută. Poate să lucreze şi în România. Poate să îşi facă o Persoană Fizică Autorizată pe baza cursului respectiv. Sau poate să fie angajată cu contract de muncă exact pe Codul COR de babysitter şi să aibă, astfel, vechime în muncă. Şi, mai mult decât atât, le putem găsi şi noi mai uşor un loc de muncă bine plătit, prin agenţia de recrutare pe care o avem. Acum există şi posibilitatea ca părinţii să îi încheie bonei, pe persoană fizică, contract individual de muncă“, a explicat Cristina Plăiaşu.

Cursul costă 600 de lei pentru fiecare persoană care îl parcurge. Posibilităţile de plată sunt flexibile. Viitoarele bone pot plăti în trei rate, pe durata cursului. De asemenea, părinţii care doresc bone pot să ajute o astfel de persoană şi să îi suporte o parte din costul cursului sau cursul integral.

Cum vă puteţi înscrie la curs

Date de contact:

Strada Ştirbei Vodă, nr. 7A, Camera 301

Tel.: 0768.107.251 şi 0744.777.537

www.bebetibone.ro

Facebook: Bebeti Bone şi Menajere

Facebook: BTA Training