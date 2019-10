Concurs de preparate tradiţionale româneşti la Școala din Malu Mare

Şcoala gimnazială Malu Mare a fost joi, pentru câteva ore, locul în care a fost o adevărată expoziţie cu degustare din tradiţia şi cultura gastronomică românească. Elevi şi părinţi şi-au dat mâna pentru a pregăti cele mai gustoase preparate româneşti.

Pe holurile Școlii din Malu Mare au fost puse joi mese pline cu fasole bătută, sarmale în foi de varză sau în foi de viţă, salată de vinete, salată boeuf, zacuscă, saramură de pui, pui în pâine, murături, friptură şi diverse preparate din carne, brânzeturi şi legume de sezon, la care se adaugă gogoşi, chec, cozonac, plăcintă cu mere, cu dovealc, dovleac copt şi pâine. Produsele au fost pregătite pentru a întâmpina oaspeţi, elevi şi profesori din Polonia, Lituania şi Turcia. Mâncarea nu a fost doar expusă, ci şi gustată şi jurizată cu note de la 1 la 10 de oaspeţi.

Primarul Ilie Dodocioiu din Malu Mare a jurizat preparatele româneşti şi a acordat note maxime



Alături de elevi şi profesori a fost şi primarul comunei Malu Mare, Ilie Dodocioiu, care a oferit pentru toate produsele nota zece.

„Una dintre reţetele speciale este puiul în pâine coaptă în ţest. Este punctul forte al unei mămici şi este delicios. Şi celelalte produse sunt deosebite şi demonstrează că mămicile copiilor noştri sunt bune gospodine şi se perfecţionează de la an la an. Sunt produse tradiţionale, produse naturale, fără E-uri, pe care vrem să le pomovăm. Am oferit nota maximă pentru toate preparatele“, a spus primarul comunei Malu Mare.

Produsele tradiţionale româneşti au fost pe gustul oaspeţilor din Turcia, Lituania şi Polonia/

Este un schimb de experienţă prin programul Erasmus

Întreaga activitate face parte dintr-un proiect Erasmus Plus pentru schimburi de experienţă pe tema cultură şi civilizaţie.

„Şcoala noastră are, în această săptămână, delegaţi şase elevi şi doi profesori din Lituania, Polonia, şi Turcia. Mobilitatea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus. Perioada de implementare este septembrie 2018 – august 2020. Proiectul se numeşte „Lets explore our roots to shape our common future” (Să ne explorăm rădăcinile pentru a ne contura viitorul comun). Proiectul are ca temă înţelegerea tradiţiilor şi culturii a ţărilor participante Lituania, Turcia, Polonia şi România.

Aceasta este a treia întâlnire, primele două la care au participat şi câte şase elevi din Malu Mare au fost în Antalya şi Lituania. Întâlnirea din România a avut la bază prezentarea şcolii, dar şi un worksop cu ceramică, la Horezu. Astăzi este prezentare de mâncare tradiţională românească şi concurs între clase. Elevii şi părinţii de la fiecare clasă au pregătit mâncare tradiţională. Preparatele vor fi jurizate de profesorii din delegaţie şi de primarul comunei Malu Mare. Activităţile continuă şi vineri, când vor avea, tot legat de tradiţie, un concurs miss şi mister tradiţie“, a spus Ana Cismaru, directorul Liceului Tehnologic Aurelian Ionete din Malu Mare.

Produsele tradiţionale româneşti expuse la Şcoala din Malu Mare

Au găsit similitudini între grastronomii

După ce au gustat din preparatele româneşti, oaspeţii din cele trei ţări, prezenţi la Malu Mare, au spus că au găsit similitudini cu tradiţiile lor.

„Din ce am degustat în zilele anterioare mi-au plăcut foarte mult papanaşii şi plăcinta cu brânză. Am sesizat multe asemănări între mâncarea românească şi turcească şi mă refer la sarmale şi la mici“, a spus un profesor venit din Turcia. Primirea cu pâine şi sare a reprezentat un moment apreciat pentru oaspeţi. „Am descoperit că există acelaşi obicei ca la noi, polonezii, de a ne primi oaspeţii cu pâine şi sare“, a spus cadrul didactic din Polonia. „Şi la noi există acest obicei, de a primi cu pâine şi sare, dar doar la nunţi“, a spus un profesor din Lituania.



Profesorii din cele trei ţări, veniţi la Malu Mare, au spus că pentru elevi cel mai interesant a fost să fie cazaţi în familiile româneşti. „Pentru elevii noştri este foarte interesant să locuiască şi să vadă viaţa de zi cu zi în familii româneşti. Elevii noştri sunt cazaţi la familii din Malu Mare. Copiii se simt extraordinar. Toate familiile româneşti sunt foarte grijulii. Şi la fel de mult le-a plăcut şi li s-a părut foarte interesant workshopul cu ceramică de la Horezu. În felul acesta au văzut tradiţia vaselor făcute în case“, a mai spus cadrul didactic din Turcia.