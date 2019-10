Asociația 4Culture și WASP Studios, în parteneriat cu Muzeul de Artă Craiova, anunță prezentarea, în cadrul eXplore festival #14, a celei mai noi creații Manuel Pelmuș – „Un Lux Pe Care Nu Ni-l Putem Permite (Cumințenia Pământului)“. Acțiunea performativă va avea loc marți 29 octombrie 2019, orele 15.00-17.00, la Muzeul de Artă Craiova, Sala Brâncuși, și pe 1-2 noiembrie 2019, la Muzeul Național de Geologie, București.

Manuel Pelmuș unul dintre cei mai influenți artiști ai „noului performance“. „Un Lux Pe Care Nu Ni-l Putem Permite (Cumințenia Pământului)“ este o versiune live, intangibilă, a sculpturii lui Brâncuși „Cumințenia Pământului“, o acțiune continuă ce propune un alt tip de raportare la istorie, memorie colectivă și la spațiul expozițional.

Proiect susținut de către Institutul Cultural Român

Proiectul este susținut de către Institutul Cultural Român, și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), și a avut premiera în perioada 8-12 octombrie 2019, la Centrul de Arte Plastice din Bruxelles – BOZAR, cu ocazia expoziției Brâncuși „Sublimarea formei“, din cadrul Europalia Arts Festival, România fiind țara invitată în cadrul ediției de anul acesta.

Opera pornește de la o sculptură mai puțin cunoscută a lui Brâncuși

„Un Lux Pe Care Nu Ni-l Putem Permite (Cumințenia Pământului)“ pornește de la o sculptură mai puțin cunoscută a lui Brâncuși, „Sculptură pentru orbi (1920)“, împreună cu o versiune „imaterială“ a „Cumințeniei Pământului“ (1907). Lucrarea își propune să intre într-un dialog cu istoria și moștenirea celor două sculpturi ale lui Brâncuși prin discurs, mișcare, strategii de reprezentare și politici de personificare, propunând o narațiune mai puțin canonică a istoriei artei, interogând construcțiile moderniste și imaginând o noțiune a istoriei în mișcare, deschisă schimbării și transformării.

Versiunea „imaterială” a sculpturii Cumințenia Pământului, construită din text, va prinde viață, actualizând și intrând în dialog cu gestul lui Constantin Brâncuși de la 1920. Textul este un colaj format din comentarii făcute de-a lungul timpului, de la 1910 și până în prezent, de către public și critici, comentarii deseori contradictorii despre sculptură. „Cumințenia Pământului“ răspunde și vorbește „înapoi“. Folosindu-se de dramaturgia „Sculpture for the Blind“, chiar dacă nu o vedem, va trebui să ascultăm ce are de spus și cum își dorește să rescrie istoria.



O sculptură pe care nu o vezi, dar o asculți.