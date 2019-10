Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare – Acțiunea Cheie 1- în cadrul programului Erasmus+ Implică-mă. Implică-mi familia și voi veni la scoală! nr. de referință: 2019-1-RO01-KA101-061880.



Școala Gimnazială Castranova, Dolj a marcat vineri, 11 octombrie 2019, evenimentul internațional ErasmusDays 2019. S-a desfășurat Conferință internațională de lansare a proiectului de mobilitate în domeniul educației școlare – Acțiunea Cheie 1- în cadrul programului Erasmus+ Implică-mă. Implică-mi familia și voi veni la scoală! nr.de referință:2019-1-RO01-KA101-061880.



Proiectul își propune dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de elaborare și implementare a unei strategii de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, de reducere a absenteismului și de intervenție specifică în cazul copiilor cu risc de abandon școlar.



Vor fi 3 fluxuri de mobilitate:



• Flux 1-trei cadre didactice de la Școala Gimnazială Castranova vor participa la cursul A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers organizat de: EUROPASS Teacher Academy în Barcelona, Spania în sesiunea 28.10.2019 – 02.11.2019

• Flux 2- trei cadre didactice de la Școala Gimnazială Castranova vor participa la cursul Structured Educațional Visit to Schools/Institutes & Training Seminar în Finland organizat de English Matter, la Helsinki, Finlanda în sesiunea 19.04.2020 -25.04.2020

• Flux 3 – trei cadre didactice de la Școala Gimnazială Castranova vor participa la cursul Preventing early school leaving organizat de Primera Group în Ljubljana, SLOVENIA, în sesiunea 22.11.2020- 28.11.2019.





Rezultatele așteptate:



• cadre didactice cu competențe profesionale, abilități și atitudini îmbunătățite;

• cadre didactice formate să asigure transferabilitatea și multiplicarea ulterioară a achizițiilor dobândite prin cele 3 teme abordate cu 3 furnizori de formare din 3 țări diferite;

• 9 rapoarte individuale în Mobility Tool;

• 9 certificate Europass;

• Comunicate de presă în mass-media locală;

• Prezentări în Power-Point ale activităților de la curs;

• opționale îmbunătăție în abordare, conținut;

• 6 ateliere cu profesorii;

• Ghidul de bune practice „Implică-mă, implică-mi familia și voi veni la școală!

• Implicarea școlii într-un proiect de parteneriat strategic Erasmus +Ka2, proiecte eTwinning;

• Proiect Școala prietenoasă;

• Proiect Școala părinților;