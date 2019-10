Directorul Automobile Dacia, Christophe Dridi: „Infrastructura este foarte importantă pentru industria auto din România”

Directorul general al Automobile Dacia şi al Groupe Renault Romania, Christophe Dridi, ne-a acordat un interviu, în care a vorbit despre investiţiile făcute la uzinele Dacia şi despre priorităţile industriei auto din România. Christophe Dridi s-a aflat joi, în Craiova, cu prilejul Competiției Naționale de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat – Faza a III-a, ediţia a VIII-a, organizată de ISU. Automobile Dacia a furnizat 35 de maşini către ISU, pentru a se antrena pompierii pentru exerciţiul complex din competiţie.

Gazeta de Sud: Ce planuri investiţionale aveţi pentru fabrica Dacia de la Mioveni?

Christophe Dridi: După cum ştiţi, pentru noi anul 2019 este unul special. Aniversăm 20 de ani de când Renault a venit în România. Anul trecut a fost tot unul special. S-au împlinit 50 de ani de existenţă a Renault. Aşadar, pentru a putea vedea viitorul, trebuie să ne uităm către trecut. Ce am făcut în 20 de ani? În aceşti 20 de ani am investit 3 miliarde de euro în România. Vă puteţi imagina că acest lucru este foarte important. Noi avem încredere în Dacia. Vom continua să facem investiţii. Vom continua să creştem capacitatea de producţie. Avem nevoie să implementăm noi produse şi, de asemenea, trebuie să ne modernizăm. Pentru că România trebuie să rămână competitivă şi pentru a rămâne competitivă, trebuie să investim, să ne modernizăm fabrica.

„Producem Dacia în 11 fabrici din lume”

GdS: La un moment dat, s-a vorbit despre mutarea unei părţi a producţiei de la Dacia Mioveni în Maroc. Ce puteţi să ne spuneţi despre acest aspect?

C.D.: Avem două fabrici în Maroc. Una este la Casablanca şi o fabrică în Tanger. După cum ştiţi, Dacia s-a născut în România. Dacia s-a născut în Mioveni. Aşadar, originea Dacia este România, dar trebuie să ştiţi că, astăzi, noi producem Dacia în 11 fabrici din lume: în Maroc, în Algeria, în Rusia, în Africa de Sud, În America de Sud, în Brazilia, Argentina, India.

GdS: Dar aveţi în plan să mutaţi o parte a producţiei din România în Maroc?

C.D.: În Maroc producem în două fabrici pentru piaţa europeană. Şi aici, în România, producem pentru piaţa europeană, în special pentru piaţa din Europa de Vest. Este foarte clar. Trebuie să fim competitivi. Trebuie să fim cei mai buni. Întotdeauna cei mai buni, atât la calitate, cât şi la costuri. Cu produse noi, care să atragă noi investiţii.

„Industria auto din România reprezintă 14% din PIB“

GdS: Ce părere aveţi despre infrastructura din România? Ştim că Dacia a solicitat în repetate rânduri autostrada Piteşti-Sibiu.

C.D.: Infrastructura este foarte importantă pentru industria auto din România. Ştiţi că eu sunt preşedintele PAR – Parteneriatul Auto Român – din care face parte şi Ford, dar şi toţi furnizorii de componente. Inclusiv furnizorii internaţionali, cum ar fi Bosch, Continentale, dar şi furnizori români, cum ar fi Megaplast, Gic Nosag şi alţii. Ne-am adunat şi am zis care sunt priorităţile industriei auto în România?

După cum ştiţi, industria auto din România reprezintă 14% din PIB şi 26% din exporturile ţării. Acest lucru înseamnă că industria auto este foarte importantă pentru economia României. Trebuie să avem grijă de această industrie. Pentru a avea grijă de această industrie, primul lucru este să avem infrastructură. Noi credem toţi că este importantă infrastructura. Nu ceea ce este important pentru Dacia, nu ceea ce este important pentru Ford, nu ceea ce este important pentru un furnizor sau altul, ci pentru toată industria auto din România, acestea sunt priorităţile. Infrastructura este una dintre priorităţi. Noi am identificat 12 priorităţi. Autostrada Piteşti-Sibiu este una dintre ele.

GdS: Şi celelalte priorităţi care sunt?

C.D.: Când vorbim de infrastructură ne gândim la drumuri, la autostrăzi. Este adevărat, dar numai cinci dintre aceste priorităţi sunt legate de drumuri. Noi avem nevoie de căi ferate şi de infrastructură maritimă şi fluvială. De exemplu, ne interesează infrastructura fluvială, pe Dunăre, de la Calafat, până la Constanţa. Deci avem 12 priorităţi care ne preocupă. Este foarte bună întrebarea dumneavoastră despre infrastructură. Pentru că infrastructura este foarte importantă pentru industria auto din România.

Directorul Automobile Dacia, Christophe Dridi

„Atunci când vrei să ai succes cu un produs, cel mai important lucru este calitatea“

GdS: Zilele trecute am aflat că Dacia Duster a ocupat în august locul al doilea în Europa din punct de vedere al numărului de unităţi vândute. Cum a fost posibil să ajungeţi la o astfel de performanţă?

C.D.: În primul rând, pentru că suntem mândri. Am să vă spun o mică istorie. Când a început producţia noului Duster am fost la fabrică. Şi m-am întrebat cum putem să motivăm, cum putem să lucrăm împreună pentru a ajunge la succes noul Duster? Am ajuns la concluzia că trebuie să îi găsim un motto, iar mottoul a fost următorul, şi dacă veţi ajunge în fabrică veţi vedea: „Noul Duster – viitorul nostru, mândria noastră“. Aşadar, toţi am depus efort în aceeaşi direcţie. Noi îi spunem „Copilul nostru, mândria noastră“. Este foarte important pentru noi. Suntem mândri de faptul că acel „copil al nostru“ să dea cele mai bune vânzări, să dea cea mai bună calitate. Atunci când vrei să ai succes cu un produs, cel mai important lucru este calitatea. Produsul trebuie să fie perfect, din punct de vedere al calităţii.

GdS: Nu a fost preţul cel care a propulsat Duster în topul vânzărilor?

C.D.: Cel de-al doilea element foarte important pentru un produs este preţul. Dar să ştiţi că, dacă un produs ajunge în top, poate că primul element ar fi preţul, dar dacă acel produs nu este de calitate, a doua oară nu îl veţi mai cumpăra. Aşadar, este foarte important să ai ambele: calitate şi preţ.

„Industria auto are patru priorităţi“

GdS: Pentru că vă aflaţi în Craiova, unde există fabrica Ford, există o concurenţă între produsele Ford şi produsele Dacia, pe piaţa auto?

C.D.: Desigur că pe piaţă, Ford este un competitor. La fel ca alţi producători auto. Craiova este oraşul în care Ford are fabrica. Şi am avut şansa să vizitez fabrica Ford de la Craiova. De asemenea, Ian Pearsen de la Ford a avut ocazia să viziteze uzina Dacia. Chiar dacă este competitor pe piaţă, trebuie să luăm în calcul ceea ce este important pentru industria auto din România. De aceea v-am vorbit despre PAR – Parteneriatul Auto Român. Şi, desigur, Ford este în PAR. La fel ca şi Continental şi alţi furnizori de componente.

De asemenea, am fost la Slatina şi am vizitat ALRO, care s-a înscris în ACAROM (Asociaţia Constructorilor de Autovehicule din România – n.r.). Pentru că este foarte important să vedem care sunt priorităţile industriei auto din România. Industria auto are patru priorităţi.

„Integrarea locală este foarte importantă”

GdS: Care sunt cele patru priorităţi ale industriei auto din România?

C.D.: Prima prioritate este infrastructura. Am discutat despre aceasta. Cea de-a doua prioritate este aceea de a lupta împotriva maşinilor uzate, second-hand. Nu este acceptabil să avem aşa de multe maşini uzate care vin din ţările vest europene. Sunt vechi, poluează, nu sunt sigure şi nu aduc niciun ban statului.

Când producem o maşină în Craiova sau când producem o maşină la Mioveni şi o vindem în România, aproximativ 3.700 de euro sunt taxe care merg la stat. Ceea ce este bine pentru ţară. Când o maşină uzată vine din Europa de Vest, în taxe nu se vede nimic. Zero taxe. Şi poluează, şi nu este sigură. De aceea, aceasta este a doua prioritate pentru industria auto.



Cea de-a treia prioritate, care este foarte importantă, este aceea să avem furnizori locali puternici alături de noi. Integrarea locală este foarte importantă.

Ce-a de-a patra prioritate, la fel de importantă, este educaţia. Învăţământul dual (profesional şi tehnic – n.r.) este important, pentru că avem vopsitorie, avem presaj, avem tehnologie tradiţională. De asemenea, avem nevoie de noile tehnologii, cum ar fi automatizări, robotizări, industria 4.0 (transformarea producţiei tradiţionale prin digitalizare – n.r.). Toate acestea tehnologii noi sunt foarte importante pentru productivitate şi pentru ca industria noastră să fie eficientă. Trebuie să luptăm cu alte ţări, în domeniul industriei auto.

Interviu realizat cu sprijinul doamnei Luiza Scărlătescu, director de vânzări REDAC