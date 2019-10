Eveniment de marcă la Filiaşi: se inaugurează noul stadion de fotbal

Primăria oraşului Filiaşi inaugurează vineri, 4 octombrie, începând cu ora 14.00, noul stadion din oraş. Evenimentul va fi marcat prin meciul de fotbal dintre CSO Filiaşi şi CNS Cetate Deva, care va începe la ora 16.00.

„Vor fi manifestări cu această ocazie, evident aşa cum se cade unui eveniment de asemenea amploare. Tot vineri, va avea loc un meci oficial dintre CSO Filiaşi şi CNS Cetate Deva“, a declarat Costeluş Gheorghe Ilie, primarul din Filiaşi.

Terenul are o suprafaţă de 64 de metri lăţime şi 102 metri lungime. De asemenea, stadionul are 1.360 de locuri, dintre care 80 de locuri VIP, a mai explicat primarul. Un foc de artificii va avea loc la ora 21.00 şi se va prezenta şi galeria.

Cât mai multe persoane sunt așteptate să participe la eveniment, intrarea fiind liberă. Însă, au fost invitate şi autorităţi oficiale de la Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Craiova, Prefectura Dolj, ISJ etc. „Intrarea este liberă. Am încercat să transmitem invitaţii la cât mai multe persoane. Sunt așteptați toţi iubitorii de sport. Am invitat persoane, personalităţi din judeţul Dolj, Consiliul Judeţean, Primăria municipiului Craiova, Prefectura Dolj, ISJ“, a precizat primarul Costeluş Gheorghe Ilie.

Acesta a anunţat că ziua de vineri va fi una foarte încărcată din toate punctele de vedere.