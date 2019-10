Degenerescența maculară senilă

Degenerescenţa maculară senilă sau legată de vârstă (DMLV) reprezintă principala cauză de afectare ireversibilă şi severă a vederii la persoanele vârstnice. Este un fenomen de îmbătrânire al retinei în porţiunea sa centrală, numită maculă, cu reducerea vederii centrale. Pacientul prezintă înceţoşări vizuale, vede pete negre sau imagini distorsionate, iar activităţi cum ar fi cititul, privitul la televizor şi şofatul nu mai sunt posibile. Întrucât boala nu afectează şi vederea periferică, nu conduce la orbire totală, chiar şi în cele mai avansate cazuri. Boala este prezentă la aproximativ 1,7% din populaţia peste 50 de ani, iar factorii de risc cei mai importanţi sunt: vârsta, sexul feminin, fumatul, expunerea la radiaţii ultraviolete, lipsa din alimentaţie a unor vitamine, precum şi unele boli generale, cum ar fi hipertensiunea arterială, diabetul, dislipidemia, obezitatea.

Forme de degenerescenţă maculară

Există mai multe forme de degenerescenţă maculară, trei fiind mai importante. De altfel, și tratamentul este diferit și de obicei sunt afectaţi amândoi ochii, uneori asimetric (există şi cazuri monoculare sau cu diferenţe mari de evoluţie între cei doi ochi).

Degenerescența microchistică a maculei, primară sau secundară unor afecțiuni vasculare, inflamatorii sau postchirurgicale ce produc o inflamație (un edem macular) care după rezorbție dezvoltă zone microchistice degenerative maculare greu detectabile de medicul oftalmolog, dar percepute de pacient ca o jenă în timpul lecturii cu neclaritatea caracterelor la citit. Tratamentul în stadiul incipient cu antioxidanți și vitamine conservă vederea pe o perioadă îndelungată;

Degenerescenţa maculară uscată sau atrofia geografică areolară a maculei este forma cea mai frecventă (80% din cazuri), apare treptat şi de cele mai multe ori nu produce pierderi severe de vedere. Evoluează cu atrofia lentă a straturilor retinei, beneficiind doar de tratament de întreţinere cu suplimente alimentare nutritive care conţin substanţe antioxidante și vitamine: luteina, zeaxantina, vitamina A, C, E, seleniu, cupru, etc., care întârzie distrugerea celulelor nervoase din această regiune, încetininind evoluţia bolii, cu îmbunătăţirea capacităţii regenerative a celulelor retiniene. De departe, cel mai bun produs antioxidant natural existent pe piața românească la ora actuală este Optifortul care înglobează într-un singur produs antioxidantele luteină, zeaxantină și vitaminele A, C, E extrase din mlădițele și fructele de afin, dar și cele din semințele de struguri (resveratrolul cu efect antioxidant de cinci ori mai puternic decât betacarotenul, de 20 de ori mai puternic decât vitamina C și de 50 de ori mai puternic decât vitamina E).

Degenerescenţa maculară umedă (exudativă) este mai rară (10% din cazuri) şi poate produce, în câteva săptămâni, leziuni permanente ale maculei. Apare prin dezvoltarea unei membrane subretiniene sau intraretiniene, însoţită de vase anormale de sânge (vase de neoformație), care prin sângerări frecvente şi scurgere de lichid cauzează înceţoşarea şi distorsionarea imaginilor. Dezvoltarea vaselor de sânge se datorează prezenţei în retină a unui „factor de creştere al endoteliului vascular (VEGF), care măreşte permeabilitatea vasculară, determinând extravazarea lichidelor în retină cu formare de edem, stimulează migraţia celulară şi inflamaţia.

Cercetările medicale au condus la descoperirea unor medicamente care previn pierderea vederii şi conservă acuitatea

Cercetările medicale continue din ultimii ani au condus la descoperirea unor medicamente care blochează apariţia acestui factor de creştere, numite anti-VEGF şi care previn pierderea vederii şi conservă acuitatea vizuală. Dintre acestea, un rol aparte îl ocupă tot produsul natural Optifort, care prin conținutul său bogat în resveratrol prezent atât în fructele de afin, cât și în semințele de strugure are efect anti-VGFH de inhibare a angiogenezei factorului de creștere endotelial vascular, încetinind evoluția bolii, cu îmbunătăţirea capacităţii regenerative a celulelor retiniene.

Resveratrolul, menține capacitatea de funcționare normală a trombocitelor



De asemenea, această substanță, resveratrolul, menține capacitatea de funcționare normală a trombocitelor și scade vâscozitatea sângelui, îmbunătățind astfel circulația sângelui în vasele maculare care rămân elastice (efect vasodilatator) și are și efect antioxidant prin inhibarea radicalilor liberi locali. Resveratrolul are, de asemenea, un puternic efect antiinflamator și antiexudativ local, dar se comportă și ca un hormon fitoestrogen exercitându-și toate efectele benefice ale principalului hormon feminin, dar fără a avea și reacțiile adverse ale acestuia, cunoscut fiind faptul că această afecțiune predomină la femei.

Rezultă așadar că în degenerescența maculară senilă putem folosi cu același efect antioxidant retinian și alte preparate gemoterapice bogate în resveratrol ca: extractul din mlădițe de afin sau extractul din mlădițe de coacăz, fie ca monoterapie, fie asociate, în cure de două – trei luni, de două -trei ori/an.

Gingko biloba are efect benefic

Tot cu efect antioxidant al circulației corioretiniene este și extractul gemoterapic de gingko biloba: flavonoidele conținute în frunzele acestui arbore protejează retina de procesele degenerative care apar odată cu vârsta, tratamentul, având îndeosebi rol preventiv, dar sunt consemnate și cazuri în care a fost stopată evoluția degenerescenței maculare (flavonoidele neutralizează radicalii liberi, stimulează vasodilataţia, scade vâscozitatea sângelui şi agregarea plachetară, determinând un flux crescut de sânge în vasele retiniene).



Evitați consumarea unor extracte sintetice bogate în antioxidanți și vitamine sau a unor tincturi din plantă uscată! Au efect cu 25-50% mai redus decât extractele de mai sus obținute din țesut meristematic din plantă proaspătă, iar beneficiile lor se văd imediat în îmbunătățirea performanței vizuale!

Dr. Ghenoiu Roxana, medic primar oftalmolog

Clinica Ro-optic Craiova