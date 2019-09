Specialist naturopat cu 20 de ani experiență în Italia, revenit acasă pentru a-i ajuta pe craioveni

„Mi-am dorit să fac ceva pentru oamenii din orașul în care am trăit, și la nivel psiho-fizic, dar și printr-o simplă conștientizare a persoanelor. Acest gând s-a materializat după 25 de ani de stat în Italia, prin participarea la un concurs de start up pe diaspora, unde am câștigat, chiar printre primii. Astfel că m-am întors acasă cu mare entuziasm și cu dragostea de a ajuta oameni. Și așa s-a născut Centrul Marea de Cristal, în martie 2019.”