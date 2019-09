Titlul proiectului: REABILITAREA SI MODERNIZAREA SPATIILOR VERZI URBANE DIN ORASUL DABULENI JUDETUL DOLJ: LOCATIE SALA DE SPORT SI CAIAC-CANOE

Numele beneficiarului: ORASUL DABULENI

Data începerii şi finalizării proiectului: 21.11.2016 – 31.03.2021.

Obiectivul general al proiectului

Reabilitarea fizica a spatiilor publice din orasul Dabuleni Prin implementarea proiectului, UAT Oras Dabuleni va contribui la indeplinirea Prioritatii de Investitii 5.2 a POR 2014 – 2020, respectiv realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, precum si la indeplinirea obiectivului specific al apelului Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orase mici, mijlocii si municipiul Bucuresti, prin amenajarea unor noi spatii verzi pe terenuri neproductive si cresterea suprafetei verzi pe locuitor, amenajarea de locuri de joaca si de promenada pentru locuitori. In vederea atingerii obiectivului general al proiectului propus, se vor trasa si obiectivele specifice, definite dupa cum urmeaza

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Infiintare si dotare parc in zona Sala de Sport in termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare Actiunile care staula baza atingerii acestui obiectiv sunt:

• dezafectarea vegetatiei existente, haotice si degradate

• sistematizare teren, lucrari de decopertare, nivelare si adaugare a unui strat de pamant fertil

• executie alei pietonale si platforme

• achizitionarea si montarea elementelor constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grupuri sanitare, etc.

• crearea de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joaca pentru copii, etc.)

• amenajare spatii verzi (defrisarea vegetaiei existente; modelarea terenului; plantarea/gazonarea suprafetelor, inclusiv plantare arbori)

• dotare mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, toalete automate, suport parcare biciclete, etc)

• realizarea unor gradene in aer liber

• instalare Wi-Fi în spatiile publice

• instalare sisteme de supraveghere video a spatiilor amenajate prin proiect

• realizarea instalatiei de iluminat public

• racordarea la utilitati publice a terenului obiect al investitiei.

2. Infiintare si dotare parc in zona Caiac-Canoe in termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare. Actiunile care staula baza atingerii acestui obiectiv sunt:

• sistematizare teren, lucrari de decopertare, nivelare si adaugare a unui strat de pamant fertil

• evacuare platforma betonata existenta

• executie skate park

• amenajare spatii verzi (defrisarea vegetatiei existente; modelarea terenului; plantarea/gazonarea suprafeelor, inclusiv plantare arbori)

• dotare mobilier urban (banci, cosuri de gunoi)

• instalare Wi-Fi

• instalare sisteme de supraveghere video a spatiilor amenajate prin proiect

• realizarea instalatiei de iluminat public

• racordarea la utilitati publice a terenului obiect al investitiei.

Valoarea totala a proiectului: 3.642.802,28 lei.

Valoarea finantarii nerambursabile: 3.513.215,79 lei, din care valoare nerambursabila din FEDR 3.047.176,98 lei si valoare nerambursabila din BS 466.038,81 lei.

Localizarea proiectului: Orasul Dabuleni, regiunea Sud-Vest Oltenia, pe urmatoarele suprafete de teren, aflate in proprietatea UAT Dabuleni:

– amplasament Sala de sport, str. Unirii, nr. 8, fost T104, P58

– amplasament Caiac-canoe, T231, P2373/1

Persoana de contact: BAJENARU AUREL – Telefon: 0799499395; E-mail: [email protected]