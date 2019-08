E-TWOW România a lansat ieri noul model de trotinetă electrică Booster GT. Acesta înglobează cele mai noi tehnologii din industria electrică și mecanică, reprezentând încununarea anilor de experiență a companiei E-TWOW pe piața vehiculelor electrice. Evenimentul de lansare a avut loc simultan în showroomurile din Craiova, București și Cluj. „Noul model de trotinetă electrică, Booster GT, este cel mai performant dintre cele pe care le-am produs până în prezent. Acesta vine cu o platformă mai nouă, extinsă, care oferă mai multă stabilitate, un nou sistem de baterii, care permite până la 50 km autonomie, o viteză maximă de 40 km/h, totul, ambalat sub o greutate de cel mult 12 kilograme. Designul acestei trotinete este unul de succes pentru noi. Totodată, am încercat să păstrăm greutatea redusă pe care o aveau şi modelele anterioare. Din punct de vedere tehnic, am adus un sistem cu mai multe celule, care dă o viteză şi o autonomie mai mari. Autonomia a crescut cu zece kilometri faţă de modelul anterior, care avea 40 de kilometri autonomie, iar viteza a crescut de la 36 de kilometri la oră la 40 de kilometri la oră“, a spus Andrei Manolache, marketing specialist la E-TWOW.



Noul model de trotinetă face parte din generația a treia de trotinete E-TWOW și va reprezenta vârful de gamă al brandului E-TWOW, depășind cu mult performanțele generației a doua.

Motorul mai puternic aduce și un cuplu mai mare, ceea ce va ajuta utilizatorii de trotinete să urce rampele cu mai multă ușurință. Noua trotinetă este la fel de ușor de manevrat și aproape la fel de ușoară ca modelele anterioare.



„Craiovenii au devenit foarte receptivi la achiziţionarea de trotinete“

În cadrul evenimentului de lansare, clienții care au vizitat showroomul din Craiova, de pe strada Calea București, nr. 21, bl. 15A, au putut testa performanța noii trotinete și au avut totodată ocazia să plaseze precomenzi. „Craiovenii au devenit foarte receptivi la achiziţionarea de trotinete odată cu deschiderea acestui showroom, în toamna anului trecut. Şi Craiova a devenit foarte aglomerată şi foarte mulţi optează pentru mijloace alternative. Avantajele unei astfel de trotinete sunt multiple, de la uşurinţa deplasării până la costuri. Încărcarea acesteia costă doar un leu şi poţi parcurge cu ea până la 50 de kilometri“, a spus Cornel Ionele, on-line marketing specialist la E-TWOW.



În contextul traficului insuportabil din orașele mari, tot mai multe persoane caută alternative rapide, ieftine și confortabile de deplasare în oraș. Trotinetele electrice sunt ideale pentru cei care vor să renunțe la mașină datorită timpului pierdut în trafic sau al costului ridicat de transport. Daniel este unul dintre craiovenii care au optat pentru o trotinetă electrică. Tânărul spune că a parcurs deja peste 3.000 de kilometri cu acest mijloc de transport, iar ieri a venit în showroomul din Craiova pentru a testa şi noul model. „Am achiziţionat trotineta din acest showroom în acest an şi am ales acest mijloc de transport datorită greutăţii reduse a lui, autonomiei şi designului. Sunt foarte mulţumit de ea, iar de când o am nu am mai circulat cu nici un alt mijloc de transport. Parcurg zilnic cel puţin 3,5 km. Beneficiile sunt că ajung mult mai rapid la destinaţie decât cu bicicleta, nu depun nici un efort şi am şi o senzaţie plăcută. Am venit aici ca să văd noul model şi specificaţiile sale. Le-am recomandat şi prietenilor mei modelul pe care l-am achiziţionat eu, Master Plus. Eu am parcurs 3.133 km de când am cumpărat-o. I-am făcut în oraş, dar am luat trotineta şi atunci când am plecat în deplasări. Am pliat-o în portbagaj şi am folosit-o acolo unde am ajuns“, a spus Daniel, de 19 ani.

Discount la achiziţionare

Trotinetele E-TWOW au fost primele vehicule pe două roți care au folosit sistemul de recuperare a energiei kinetice (KERS), sistem care se folosea inițial doar la mașinile de Formula 1. Cei care doresc să achiziţioneze noul model Booster GT pot beneficia de un discount consistent. „Preţul de listă este de 4.500 de lei. La precomandă oferim un discount de 400 de lei, deci noul model poate fi achiziţionat cu 4.100 de lei. Precomenzile se iau atât în showroom, cât şi pe site-ul www.e-twow.ro, iar livrarea va începe din 20 septembrie“, a spus Andrei Manolache, marketing specialist.



Noul Booster GT integrează tehnologiile care au adus recunoaștere internațională brandului E-TWOW, îmbunătățind atributele care contează cel mai mult pentru utilizator: viteză, autonomie și stabilitate. „Proiectele E-TWOW continuă şi sperăm ca până la sfârşitul acestui an să lansăm o nouă trotinetă“, a adăugat Cornel Ionele, on-line marketing specialist.

Showroomul E-TWOW din Craiova este situat pe Calea București, nr. 21, bl 15A, și este deschis de luni până vineri, între orele 10.00 și 19.00, și sâmbătă de la 11.00 la 15.00.