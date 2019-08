Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a constituit o prioritate pentru autorităţile locale din comuna Malu Mare. Dovadă stau investiţiile masive în acest sector, care s-au făcut cu fonduri europene, cu bani alocaţi de Consiliul Judeţean Dolj, precum şi cu sume din bugetul local. În total, până în prezent au fost asfaltaţi 13,2 kilometri de drum în întreaga localitate.

„După trei ani şi jumătate de mandat, dacă facem un bilanţ, infrastructura rutieră este domeniul în care am investit sume importante de bani. Au fost asfaltaţi patru kilometri de drum judeţean în Preajba Veche cu fonduri alocate de Consiliul Judeţean Dolj. Drumul străbate satul Preajba de la intrare până la ieşire, spre Cârcea. Tot acolo am făcut trei kilometri de asfalt cu bani de la bugetul local, suma alocată fiind de 1,8 milioane de lei. Cu fonduri europene am asfaltat 6,2 km, dintre care 1,5 km în Preajba Veche şi restul în Malu Mare. La ora actuală, Preajba Veche are asfalt în proporţie de 85 la sută. O altă arteră pe care o avem în vedere se află în zona Selgros. S-a încheiat licitaţia şi urmează să încheiem contractul cu firma care va asfalta alţi doi kilometri pe străzile Teiului şi Pinului. Sperăm ca într-o lună să demarăm lucrările şi în acea zonă, întrucât aceasta este una dintre cele mai circulate artere. Totodată, vom scoate la licitaţie o lucrare care vizează o altă porţiune de trei kilometri de asfalt într-o altă zonă a comunei Malu Mare (străzile Morii, Bambusului, Liliacului, Cireșilor, Nucilor etc.)“, a spus Ilie Dodocioiu, primarul din comuna Malu Mare.



Locuitorii ale căror străzi au fost asfaltate sunt încântați că, după ani de aşteptare, pot să circule în condiţii civilizate. „Ne bucurăm că au fost asfaltate străzile pentru că am scăpat de praf şi putem circula în alte condiţii. Asfaltarea era una dintre cele mai importante probleme pentru noi şi ne-o doream rezolvată“, a spus un localnic din Preajba Veche.

Autorităţile locale spun că, până la sfârşitul acestui an, Preajba Veche va fi asfaltată în proporţie de 95 la sută.