Oraşul Bechet a îmbrăcat straie de sărbătoare de Sfânta Maria Mare. Locuitorii urbei de la malul Dunării au avut parte de două zile pline de evenimente artistice, reunite în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor „Dunărind cu Dunărea“. Primăria Bechet a păstrat tradiţia şi a organizat cea de-a XXIII-a ediţie a festivalului, la care au participat mai multe ansambluri folclorice din Dolj, dar şi din Gorj şi din districtul Vratsa (Bulgaria). Spectacolele de muzică populară şi uşoară au întregit atmosfera de sărbătoare, dar din program nu au lipsit nici surprizele, puse la cale de organizatori.

Ziua de joi a început cu o minicroazieră pe Dunăre, organizată de primărie cu sprijinul SC SPET SHIPPING SA, şi s-a încheiat cu un superb foc de artificii. Spectacolele au continuat şi vineri, ziua încheindu-se cu o proiecţie de film. Şi nu orice film, ci unul din seria Fast & Furious, care a prins la publicul din întrega lume. Este vorba de Fast & Furious 8, film care și-a primit numele oficial – The Fate of the Furious, şi în care apar nume grele de la Hollywood.

„De Sfânta Maria, zi de sărbătoare pentru oraşul nostru, am continuat tradiţia şi am organizat cea de-a XXIII-a ediţie a Festivalului «Dunărind cu Dunărea». Au fost, de fapt, două zile în care locuitorii oraşului Bechet au avut parte de momente de poveste. Ansamblurile care au urcat pe scenă, soliştii de muzică populară şi uşoară, focul de artificii, plimbarea cu bacul pe Dunăre, toate au făcut ca oraşul să vibreze. Sărbătoarea s-a încheiat cu o proiecţie de film. Şi pentru a fi în pas cu tendinţele, am ales un film la modă – Fast & Furious 8. Asta pentru că şi noi vrem să ne îndreptăm cu viteză maximă spre a deveni un oraş modern, un oraş european“, a spus primarul Adrian Glăvan, cel care a dat startul sărbătorii din Bechet.

Oraşul Bechet şi sărbătoarea sa

Parcul Central din Bechet a fost, aşadar, timp de două zile, un punct de atracţie pentru locuitorii oraşului de la Dunăre, dar şi pentru cei din localităţile învecinate. Pe scena din parc au urcat, joi, ansamblurile folclorice „Ion Şerban“ din Işalniţa, „Brâuleţul“ din Celaru, „Bordeiaşul“ din Călăraşi, „Trandafirul“ din Dăbuleni şi „Brâuleţul“ din Turceni (Gorj). De peste Dunăre au venit oaspeţi din Vratsa: ansamblul Casei de Cultură din Selanovtsi. Nu a lipsit nici Ansamblul Folcloric „Bordeiaşul“ din Bechet, unul cu care oraşul de mândreşte.

Spectacolul de muzică populară a fost susţinut de soliştii Delia Barbu, Paula Butuşină, Violeta Constantin şi Cornel Cojocaru. Pe scenă au urcat apoi Roxana Marcu, Lorena şi Eva Maria. Atmosfera a fost întreţinută de echipa de majorete „Crystals“ a Liceului Teoretic Bechet. Sărbătoarea a continuat şi vineri. Pe lângă tinerii de la ansamblul local „Bordeiaşul“, care şi-au arătat încă o dată îndemânarea, au mai concertat Camelia Chivu, Andra Stăvaru şi cunoscutul cantautor craiovean Ciri Mayer. Seara muzicală s-a încheiat cu un concert susţinut de solista de muzică uşoară Gabriela Dolanska.



Ansamblul Folcloric din Bechet, o emblemă a oraşului

Ansamblul Folcloric din Bechet a devenit deja o emblemă a oraşului. Înfiinţat în anul 1986 de regretata profesoară Victoria Gheorghe, în cadrul Liceului Teoretic Bechet, „Bordeiaşul“ a câştigat în timp recunoaştere pe plan naţional şi internaţional. A participat la numeroase festivaluri din ţări precum Franţa, Grecia, Republica Moldova şi Bulgaria, dar şi din România. „Bordeiaşul“ din Bechet a cules recent aplauze la Deva, la festivalul internaţional „Carpatica“.

Talentaţii dansatori ai ansamblului vor merge şi în Bulgaria, la festivalurile de la Oreahovo şi Selanovtsi. De altfel, cu Casele de Cultură din cele două localităţi de peste Dunăre există o strânsă legătură şi colaborare. În prezent, din Ansamblul Folcloric „Bordeiaşul“ fac parte peste 50 de copii, cu vârsta cuprinsă între 4 şi 17 ani, coordonaţi de Marinela Vasile şi Alina Gâdăr. De ceva timp, de coregrafie se ocupă renumitul maestru Ionel Garoafă, de la Amsamblul „Maria Tănase“.