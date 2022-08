Filosofia culinară de la Sofia Bistro Craiova şi ingredientele unui preparat numit “succes”

Sofia Bistro este un trademark în lumea gastronomiei din Craiova. Restaurantul din centrul oraşului, oază de gust şi de bun gust, este binecunoscut pentru preparatele sale desăvârşite şi îndrăgit pentru ambianţa sa aparte. În domeniul HoReCa, Sofia Bistro este un exemplu de business de succes. Este unul dintre puţinele restaurante locale care se menţine în top de ani întregi, reuşind să îşi păstreze prospeţimea şi să răspundă mereu la exigenţele tot mai înalte ale clienţilor, în iureşul constant din domeniul ospitalităţii.

Filosofia culinară de la Sofia Bistro stă la baza acestei constanţe pe linia succesului. Căci, dincolo de atmosferă sau de arhitectura locului, un restaurant e locul unde oamenii caută savoare.

“Noi, la Sofia, ne-am propus un meniu fine dining accesibil tuturor, un meniu care să ne reprezinte şi care să rezoneze cu oaspeţii noştri. În bucătăria noastră, vrem să lucrăm doar cu ingrediente locale, de sezon şi de calitate, iar farfuriile vor reflecta pasiunea, combinată cu tehnici moderne de gătit și cu un plating pe măsură. Principiul bucătarilor noştri este simplu, dar crucial: gustul e înainte de orice!” spune managerul restaurantului, Adrian Iancu.

Reţeta succesului

Adrian Iancu spune că ingredientele de pe lista reţetei succesului, care au diferenţiat restaurantul în spaţiul gastronomic din regiune de 15 ani încoace, sunt tradiţia şi modernitatea aduse laolaltă: “Conceptul nostru culinar se bazează pe rețete cunoscute, de tradiţie, îndrăgite, dar reinterpretate într-un stil modern, “Sofia style”, inspirat de trend şi de noile provocări din domeniu. Apoi, la fel de important este că folosim ingrediente proaspete, de sezon. Ne respectăm clienţii şi le respectăm gusturile. Pentru că vrem ca Sofia să fie un etalon și o carte de vizită pentru Craiova!”.

Savoarea preparatelor Sofia este sufletul acestui restaurant care şi-a câştigat locul definitiv pe harta spiritului urban al Craiovei, dar ea este însoţită şi de rafinamentul clasic al locului, de atmosfera primitoare şi de evenimentele organizate aici, sub genericul “Sofia Days”, cu muzică live şi surprize speciale.

Votat cel mai bun restaurant din Craiova în 2021

Sofia Bistro a fost votat cel mai bun restaurant din oraş în 2021 în topul realizat de către una dintre cele mai renumite companii internaţionale de livrare la domiciliu, Takeaway.

„Ne-a fost decernat titlul de cel mai bun restaurant din Craiova în 2021 de către Takeaway Awards, în urma voturilor online ale clienţilor de food, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure peste măsură. Este o recunoaştere în această perioadă plină de provocări şi incertitudini. Am reușit să realizăm lucruri minunate într-un an atipic, cu multe restricții. Şi asta pentru că am fost într-o continuă luptă de adaptare, reinventare, supraviețuire şi motivare a echipei Sofiei Bistro Craiova. Cu siguranţă, acest titlu este un premiu care îi aparţine întregii noastre echipe”, a transmis Adrian Iancu, managerul Sofia Bistro.

Provocări şi adaptare

Cum industria HoReCa a fost printre cele mai afectate de măsurile pentru limitarea pandemiei Covid-19, adaptarea la noua realitate a fost una dintre necesităţile imperative ale restaurantelor. Fără un răspuns prompt la aceste provocări, multe afaceri din domeniu au fost nevoite să pună lacătul pe uşă. Însă la Sofia Bistro, schimbările au fost întâmpinate cu rezilienţă şi întreaga echipă s-a implicat pentru a înfrunta eficient obstacolele.