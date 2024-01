Pensiunea pentru seniori Sfântul Ion, locul care schimbă percepţia oamenilor despre “azile”. Cosmin Sandu, manager: “Pentru mine, toţi sunt bunicii mei”

Pensiunea Sfântul Ion Optim Center e un proiect născut din dragoste pentru o bunică. Un proiect construit de la zero pentru a oferi acestei bunici şi altor seniori un loc cald, în care singurătatea să nu poată trece niciodată pragul.

“A plecat de la bunica şi apoi a crescut într-o dorinţă de a schimba percepția despre astfel de locuri, văzute ca azile sau spitale”, a mărturisit Cosmin Sandu, managerul Pensiunii Sfântul Ion, într-un interviu acordat revistei Oltenia Business, pe care îl puteţi parcurge în cele ce urmează.

Poţi schimba percepţii atât de puternic înrădăcinate? Poţi dovedi că se poate şi altfel? Cosmin Sandu arată, prin povestea Pensiunii Sf. Ion Optim Center că schimbarea poate apărea oricând, în orice loc, cu oamenii potriviţi şi cu dorinţe la care nu renunţi până nu ajungi acolo unde ţi-ai propus.

Oltenia Business: Anul acesta aţi împlinit un deceniu de activitate. Dacă ar fi să priviţi în urmă şi să faceţi un bilanţ, care ar fi principalele borne pe care le-aţi aminti?

Cosmin Sandu: Cum orice reușită se bazează pe muncă perpetuă, n-aș putea să dau un răspuns complet la această întrebare fără să fac o retrospectivă a ceea ce a însemnat, de-a lungul timpului, Pensiunea de Seniori “Sf. Ion” și toată experiența pe care am acumulat-o investind timp de calitate, dragoste și dorința de a ne ridica la cele mai înalte standarde.

Am început în anul 2013, atunci când am luat decizia să construim un loc atât pentru bunica noastră, cât și pentru alți bunici, părinţi sau persoane dragi care aveau nevoie de îngrijire de specialitate. Mai târziu, în anul 2015, am hotărât să trecem la alt nivel și să oferim servicii la standarde mult mai înalte, aşa că am început să extindem clădirea și să investim în dotări mult mai bune pentru seniorii noştri.

După multă străduinţă şi multe obstacole, în anul 2018 am reuşit să finalizăm extinderea centrului. Şi dorința ni s-a îndeplinit. Am reușit să realizăm o pensiune pentru seniori care dispune de cele mai înalte dotări în materie de îngrijire de specialitate.

Cosmin Sandu

Oltenia Business: Cum a început povestea Pensiunii Sfântul Ion Optim Center?

Cosmin Sandu: Povestea a început când bunicul a decedat şi bunica a rămas singură. Locuind la țară, destul de departe de restul familiei, iar noi vizitând-o destul de rar, am observat că se descurca din ce în ce mai greu singură şi avea nevoie de ajutor. Din dorința de a-i fi bine, am decis să angajăm o persoană care să se ocupe de supravegherea şi îngrijirea ei. Dar persoana respectivă s-a dovedit depăşită de situație, nu putea să-i ofere bunicii tot ceea ce gândeam noi pentru ea. Aşa că am căutat un centru pentru îngrijirea seniorilor. După îndelungi căutări și așteptări, nemulțumiți că nu am găsit un loc cu adevărat primitor, cald, care să vină în sprijinul acestei categorii vulnerabile de persoane, am decis împreună cu tatăl meu să construim o pensiune pentru seniori.

Am început să ne documentăm despre cum arată centrele pentru seniori în străinătate. De aici a plecat totul.

Oltenia Business: Nu aveţi o misiune uşoară. Ce înseamnă pentru echipa Optim Center îngrijirea unui senior?

Cosmin Sandu: Într-adevăr, îngrijirea unui senior nu este deloc o misiune uşoară. Știm cu toții sau ar trebui să știm câtă răbdare şi grijă necesită această categorie de persoane vulnerabile. Eu asociez adesea îngrijirea unui senior cu îngrijirea unui copil.

Cât timp seniorii noștri au un program foarte bine organizat, cu mese la ore fixe, medicamentaţie adecvată nevoilor personale, activități de recuperare, recreere și timp liber, odihnă, empatie și înțelegere, totul merge foarte bine.

Oltenia Business: În contextul unor cazuri nefericite apărute în România, oamenii tind să privească adesea cu neîncredere centrele pentru îngrijirea seniorilor. Vă confruntaţi cu astfel de atitudini?

Cosmin Sandu: Oamenii, în special seniorii, au privit mai mereu cu neîncredere şi teamă centrele pentru seniori şi deseori pentru ei a fost un pas foarte mare şi foarte greu de făcut, acela de a apela la astfel de servicii. În percepția colectivă, încă este întipărită imaginea de “azil”.

Din punctul nostru de vedere, tocmai de aici apare cea mai mare problemă. Aparținătorii ajung să ne solicite sprijinul când deja este foarte târziu pentru seniori şi nu se mai pot face foarte multe în ceea ce privește recuperarea lor.

Dar revenind la întrebare, din tot haosul creat în ţară cu centrele pentru seniori pot spune că am avut şi de câștigat. Aparţinătorii şi rezidenții au văzut ce se întâmplă şi, prin comparație, au apreciat şi mai mult ceea ce facem noi şi chiar ne-au felicitat pentru munca depusă.

Oltenia Business: Cum reuşiţi să depăşiţi provocările şi prejudecăţile?

Cosmin Sandu: Nu e ușor să menții standardul ridicat. Dar prin implicare şi prin dorinţa sinceră şi onestă de a oferi servicii cât mai bune, am reușit. Pentru mine, toţi sunt bunicii mei şi vreau să le ofer tot ceea ce este mai bun.

Indiferent de cât de bine fac lucrurile, mereu mă gândesc la variante prin care să îmbunătăţesc serviciile pe care le oferim. Sunt perfecţionist şi îmi place să cred că asta se vede în tot ceea ce fac.

Anul acesta se împlinesc 10 ani de când lupt să schimb și la noi în țară imaginea Centrelor pentru seniori. Şi cred că am reuşit să schimb mentalitatea multor seniori şi a famililor lor, prin implicare, alături de echipa mea.

În fiecare domeniu există probleme, dar și loc de mai bine. Deși atitudinile despre care vorbiți există, întâmplările survenite în țară în ceea ce privește această categorie de persoane reprezentând un minus pentru noi toți, eu văd și un mare plus pentru cei care au respectat toate standardele în domeniu, au investit constant și au pus suflet. La final aceștia au avut de câştigat.

Oltenia Business: Care sunt principalele prejudecăţi cu care vă confruntaţi?

Cosmin Sandu: Cred ca una din cele mai mari provocări a fost şi încă este modul în care sunt privite centrele pentru seniori.

De cele mai multe ori, când ajung să ia această decizie, oamenii sunt speriaţi, se grăbesc si fac foarte multe “greşeli”. Prima ar fi că amână cât de mult posibil acest moment şi încearcă toate variantele de îngrijire acasă. Când constată că nu mai fac faţă situației şi ajung să apeleze la un centru, de cele mai multe ori este foarte târziu pentru senior.

A doua “greşeală” ar fi că nu se informează complet și corect. Ideal ar fi să programeze o vizită la centru pentru a vedea locaţia şi facilităţile oferite, pentru a discuta cât mai multe aspecte privind internarea şi îngrijirea unui senior. Am avut surprize când, prin intermediul unui telefon, aparținătorii doreau să știe cât e prețul și cam atât, din păcate.

E nevoie ca aparținătorii să înțeleagă că internarea nu se face prin telefon. O decizie de genul acesta necesită o vizită la centru atât pentru a discuta cu managerul despre serviciile oferite cât şi pentru a vedea locaţia şi dotările existente.

Revenind la provocări, cred că următoarea a fost să îi determinăm pe aparţinători, dar şi pe seniori, să înţeleagă cât de importantă este recuperarea medicală. A durat 7 ani să reuşim să dezvoltăm partea de recuperare cum ne-am dorit şi să o oferim la nişte prețuri foarte mici, pentru ca mai apoi să o integrăm în pachete. I-am convins astfel pe cât mai mulți să recurgă la aceste servicii. Acum putem spune că avem foarte multe rezultate. Inclusiv seniori care, după ce s-au recuperat, şi-au reluat viaţa la domiciliu și periodic ne onorează cu vizite.

Ultima, dar nu cea din urmă provocare, o reprezintă birocrația și faptul că uneori, instituţiile statului nu ne ajută aşa cum am avea nevoie.

Viaţa unui senior nu se rezumă la a sta marea majoritate a timpului într-un pat

Oltenia Business: Cum arată ziua unui senior la Optim Center?

Cosmin Sandu: După cum spuneam, seniorii noștri au un program foarte bine stabilit, în funcție de nevoile individuale identificate în procesul de evaluare socială, medicală etc. Fiecare are program de masă, cu diete speciale pentru unii dintre ei, program de recuperare, de recreere și timp liber, de consiliere atunci când este cazul, ergoterapie, timp cu familia, odihnă.

Este important să privim acest aspect al programului zilnic al unui senior, atât individual cât și la nivel de grup. Încercăm să îi implicăm pe cât mai mulți dintre ei în programe specifice care să vină în sprijinul nevoilor lor.

Oltenia Business: Ce condiţii consideraţi că sunt necesare şi esențiale într-un centru de îngrijire al seniorilor?

Cosmin Sandu: În primul rând, trebuie să existe o clădire special concepută pentru o astfel de categorie de persoane, care să fie dotată corespunzător nevoilor seniorilor. Cu lift, rampe, spaţii de recreere, zone de agrement, săli de mese, săli de recuperare, cabinete medicale, sociale etc.

De asemenea, este nevoie şi de o curte amenajată corespunzător, unde aceștia să se poată relaxa, chiar făcând mișcare, dacă doresc.

Spun asta în principal pentru că viaţa unui senior nu se rezumă la a sta marea majoritate a timpului într-un pat.

Oltenia Business: Cum arată echipa Optim Center?

Cosmin Sandu: Mă mândresc cu o echipă frumoasă, pe care am reuşit să o formez în timp şi care este exact aşa cum mi-am dorit. Fără o echipă bună şi devotată, care să se implice, nu poţi reuşi. Este foarte importantă comunicarea și încrederea pe care o avem unii în ceilalți.

Tot timpul am căutat oameni care să aibă empatie şi respect faţă de seniori. Am căutat profesioniști care să înțeleagă faptul că centrul nostru oferă condiții la standarde înalte și iată că i-am găsit. Suntem o echipă completă, conform standardelor în domeniu.

Oltenia Business: Ce planuri aveti pentru viitor?

Cosmin Sandu: În viitor dorim să dezvoltăm mai mult partea de recuperare. Să investim mai mult în aparatură medicală şi în personal de specialitate. De asemenea, dorim să demonstrăm seniorilor, cât şi aparţinătorilor că recuperarea este foarte importantă pentru sănătatea lor fizică dar şi psihică şi este necesară pentru un stil de viaţă sănătos.

Ne dorim să achiziţionăm şi un microbuz special pentru a face ieşiri în parc sau la diferite evenimente pe care ni le propunem cu seniorii noștri.

