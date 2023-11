ElectroPutere Parc, de la centru de retail la nucleu al dezvoltării urbane

În urmă cu 12 ani, ElectroPutere (EP) Parc a pus bazele experienţei moderne de shopping în Craiova, reușind să redea o nouă viață fostei uzine cu același nume, în trecut fanionul industriei constructoare de locomotive din România. Păstrând elementele fostei hale, proiectul mixt retail-office a devenit un exemplu de reinventare a istoriei şi de adaptare a trecutului la prezent, reuşind să insufle un nou spirit unui simbol al industriei craiovene.

În prezent, ElectroPutere Parc găzduiește cea mai mare zonă de retail din regiune, cu o suprafaţă de 86.000 metri pătrați, 68.000 metri pătrati fiind ocupați de mall-ul cu același nume, Auchan și Leroy Merlin, 18.000 metri pătrați reprezentând zona de Retail Park, urmând să fie adăugați încă 13.000 de metri pătrați ca parte din proiectul de extindere al magazinului de bricolaj. În decursul anilor, ElectroPutere Parc a devenit un centru vital al dezvoltării urbane integrate, extinzându-și activitățile pentru a include zone comerciale și spații de birouri închiriate, atrăgând investitori importanți, iar acum proiectul se extinde și în domeniul hotelier de lux, completând astfel conceptul de destinație urbană multifuncțională.

“În cei 15.000 de metri pătraţi din zona office avem o suprafaţă deja închiriată de 85%. Zona de office ElectroPutere înseamnă exclusiv birouri clasa A. Totodată, avem în plan şi construcția unei noi clădiri mix-usage, care va avea o suprafaţă de 4.500 de metri pătrați, dedicată zonei de retail şi 10.000 de metri pătrați alocaţi pentru zona office”, precizează Ruxandra Cuna, managerul ElectroPutere Parc.

Alături de zona extinsă de retail, ElectroPutere Parc a dezvoltat puternic segmentul de închirieri de birouri. Astfel, în zona de office, dezvoltatorul a reuşit să atragă nume importante din IT&Tech, precum Forvia, Endava, Operative, Ubisoft sau Continental. Oferind facilităţi şi spaţii adaptate unui astfel de model de business, ElectroPutere a construit strategic în jurul unui concept original: The Tech Heart of the South, un adevărat hub al Olteniei dedicat specialiştilor din domeniu, devenind centrul magnetic al “materiei cenuşii” din regiune.

“Dezvoltarea noastră în această direcţie vine ca un răspuns natural la creşterea pe care a avut-o segmentul de IT în Craiova în ultimii ani. Avem o facultate de Automatică performantă, ai cărei absolvenţi au conturat viitorul unui puternic centru IT. Dovadă stau companiile importante din domeniu care au fost atrase aici de acest potenţial, iar în prezent putem vorbi deja despre o comunitate IT&Tech din ce în ce mai solidă. Iar aceste comunităţi au o cultură organizaţională foarte bine închegată şi caută spaţii care să le ofere toate condiţiile pentru a pune în practică aceste modele de business şi de teamwork”, completează Ruxandra Cuna.

La suprafaţa zonei de retail de 86.000 de metri pătrați, compania Catinvest Eastern Europe are în plan să adauge în 2024 încă 13.000 de metri pătrați, prin extinderea Leroy Merlin, urmând ca spațiul actual al magazinului de bricolaj să devină galerie de magazine. Sub umbrela “Shopping & Fun”, ElectroPutere Mall reuneşte nu doar experienţa cumpărăturilor, ci şi activităţi diverse, organizate constant în spaţiile centrului, precum expoziţii, spectacole sau diverse evenimente tematice. “ElectroPutere nu este numai despre shopping, este un conglomerat de experienţe de fashion, beauty, food și kids fun. Vorbim despre o destinaţie complexă, în continuă dezvoltare, oglindind, de fapt, dezvoltarea oraşului, pentru că suntem în armonie cu ecourile sale. Ne aliniem, în esenţă, la semnalele pe care oraşul ni le transmite. La ElectroPutere Parc ai toate facilităţile într-un singur loc – shopping, restaurante, sală de fitness, birou, spaţii de cazare şi aşa mai departe”, explică managerul ElectroPutere Parc.

În plus, continuă Ruxandra Cuna, “am achiziţionat recent o suprafaţă suplimentară de 6 hectare de teren, astfel încât să securizăm viitoarea dezvoltare a ElectroPutere Parc. Până în 2026, ElectroPutere Parc va avea în jur de 99.000 de metri pătraţi destinaţi activităţii de retail, iar alţi 25.000 de metri pătraţi vor fi destinaţi birourilor”.

ApartHotel, din 2024

Din 2024, un nou proiect de amploare va face parte din portofoliul ElectroPutere Parc. Viitorul ApartHotel Craiova reprezintă pasul concret făcut de ElectroPutere în direcţia coagulării unui autentic centru urban cu clădiri mixte, care să concentreze facilităţi omogene într-un spaţiu modern şi conectat la standardele stilului de viaţă contemporan. “ApartHotel Craiova va avea 60 de apartamente de lux complet mobilate şi utilate, fiecare cu balcon propriu. Designul interior va fi realizat de către Pascal Delmotte, apreciat designer de interior de origine belgiană”, conchide Ruxandra Cuna, managerul ElectroPutere Parc.

