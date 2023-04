Antreprenorii și viitorul: Investițiile în criptomonede pe firmă

În câțiva ani o să-ți dorești să fi început chiar de astăzi! Într-o piață în care toți antreprenorii fac aceleași lucruri, ating succesul doar cei care merg în afara tendințelor și mai rapid decât piața.

Mereu a fost greu să luăm decizii care ne scot din zona de confort și care ne provoacă un soi de anxietate gândindu-ne că poate o s-o dăm în bară. Aceasta este firea omenească și lucrurile nu se vor schimba prea curând. Majoritatea antreprenorilor au tendința să meargă după norma pieței, însă este foarte greu să te diferențiezi dacă urmezi mulțimea. Însă cei care aleg să schimbe paradigma vor avea mereu de câștigat.

Chiar dacă unele dintre deciziile „out-of-the-box” pe care le luăm de-a lungul timpului ca antreprenori nu au fost exact așa cum am planificat, cu siguranță ele ne ajută să evoluăm mai mult decât credem.

Nu scriu acest articol vorbind din cărți sau din auzite, și eu sunt antreprenor la rândul meu, de mai bine de 13 ani și m-am lovit de foarte multe bariere în cariera mea. Dar faptul că m-am concentrat să fac lucrurile diferit și să vânez oportunități m-a ajutat să construiesc și să conduc grupul de afaceri TOKERO Crypto Exchange. TOKERO este evaluat astăzi la 15 milioane de euro, are o cifră de afaceri de 4,2M euro în ultimii 2 ani și un volum al tranzacțiilor de peste 140M euro.

TOKERO, liderul pieţei româneşti pe segmentul schimburilor de criptomonede

TOKERO este liderul pieței românești pe segmentul schimburilor de criptomonede, fiind una dintre cele mai simple și accesibile platforme de pe piața crypto din România și prima companie de acest fel care încorporează și o platformă educațională – primacriptomoneda.ro.

Antreprenorule, în câțiva ani o să-ți dorești să fi profitat chiar de astăzi de oportunitatea pe care ți-o scriu aici!

Criptomonedele au luat o amploare fabuloasă în România și vor rămâne printre noi foarte mult timp. Să ne amintim cât de sceptici am fost când a apărut Internetul, iar acum ne este indispensabil.

Ți-ai imaginat vreodată că vei putea să investești în criptomonede prin intermediul firmei tale sau să oferi opțiunea de plată în criptomonede pentru serviciile sau produsele tale?

Acest lucru este acum posibil atât din punct de vedere legal cât și contabil, iar beneficiile sunt mult mai mari decât să scoți dividende și să le ții la „saltea” sau într-un cont bancar cu o dobândă la termen care nu acoperă nici inflația. Iar dacă faci tranzacții internaționale cea mai rapidă metodă de a primi/face plăți este blockchain-ul.

Să-ți explic mai pe larg avantajele:

Potențialul de creștere a valorii investiției

Crypto a avut o creștere semnificativă în ultimii ani, de aceea companiile aleg să investească în criptomonede pentru a profita de creștere și pentru a obține un profit în urma acestei investiții.

Transferul de bani internațional

Companiile care fac afaceri internaționale pot utiliza criptomonedele pentru a transfera bani rapid și la costuri mai mici decât cele ale băncilor tradiționale.

Utilizarea în afaceri

Criptomonedele pot fi utilizate într-o varietate de moduri în afaceri, inclusiv pentru plata angajaților sau a furnizorilor. Aceasta poate reduce costurile de tranzacționare și poate facilita procesul de plată, ceea ce poate fi mai eficient și mai rapid decât alte metode de plată.

Protejarea împotriva inflației

Criptomonedele sunt limitate în cantitate și nu pot fi manipulate de guverne sau bănci centrale. Din acest motiv, multe companii investesc în crypto pentru a se proteja împotriva inflației sau a fluctuațiilor monedei locale.

Intră pe https://tokero.link/jAy și află ce avantaje îți oferă TOKERO pentru a face tranzacționarea criptomonedelor accesibilă și benefică pentru afacerea ta.

Sper că măcar ți-am stârnit curiozitatea pentru acest domeniu și că vei privi această oportunitate cu mintea deschisă. Întotdeauna sugerez tuturor să se documenteze cât mai bine înainte de a face investiții în noi categorii de asset-uri. First you learn, then you lose the “L”.

Sabin Simionescu

Co-CEO & Co-fondator TOKERO

Citeşte şi: Ce face statul pentru noi? Dar noi pentru stat?