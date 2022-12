Ray Consulting, echipa de arhitecți care proiectează viitorul  

De la niște planuri făcute într-o cameră de apartament de doi colegi de facultate la un birou de arhitectură care oferă servicii de la A la Z și semnează unele dintre cele mai mari proiecte din Craiova, dar și din alte orașe. Proiecte pentru case, pentru blocuri, pentru depouri, pentru spitale. Prin mâna celor de la Ray Consulting au trecut, de-a lungul timpului, peste 3.000 de proiecte. Andrei Dragotă și Vlad Bălbaie au strâns în jurul lor o echipă de tineri specialiști care au reușit să se impună pe piață și să acopere complexitatea oricărui proiect, de la cadastru și certificat de urbanism, până la recepția construcției.

„Povestea Ray Consulting a pornit într-un apartament, cu doi colegi de facultate care s-au hotărât să pornească o afacere împreună. În timpul facultății, am lucrat pentru o firmă. După ce am terminat studiile, ne-am dorit să începem ceva pe cont propriu. Acum nu am ști să spunem când au trecut 20 de ani în domeniu și cum am ajuns aici. Ne-am extins treptat, iar acum acoperim toate serviciile. Avem până şi firmă de construcţii”, a povestit Andrei Dragotă, unul dintre asociații care au pus bazele companiei.

Proiecte ample, pentru nume mari

Muncă și fler. Acestea sunt cele două mari cuvinte pe care le-ar așeza într-o panoplie a succesului. Acestora li se adaugă echipa, cea care asigură fluxul unui proiect de la momentul zero până la momentul în care devine realitate.

„Neavând facultate de arhitectură în Craiova, nu sunt foarte mulţi proiectanţi aici. Ce am reuşit noi a fost să coagulăm o echipă de arhitecţi tineri, motivându-i, şi astfel ne-am putut asuma să intrăm în proiecte ample. Când ai arhitecţi, ingineri, toată echipa dintr-un proiect, ai fluxul pentru a trece prin toate etapele aici, la tine la birou. Oferim tot pachetul de la A la Z. Noi obţinem certificatul de urbanism, alergăm după avize, documentaţii, obţinem autorizaţia, oferim asistenţă tehnică pe timpul execuţiei, ne ocupăm de recepţie, inclusiv cadastru. Astfel am câştigat piaţa. Investitorii sunt mereu ocupaţi, nu au timp de alergat, iar noi avem cinci oameni care doar asta fac”, spune unul dintre fondatorii Ray Consulting.

Echipa Ray Consulting deține un portofoliu generos, în care sunt incluse proiecte pentru modernizarea Depourilor Craiova și Iași, spitale, ansambluri de locuit, hale industriale, iar printre parteneri se regăsesc nume precum Heineken, Cummins, Ford sau Pirelli.