Nicu Răduț, UNIC Imobiliare: Pe piața de real estate, trebuie să te reinventezi mereu

Piața imobiliară nu a scăpat de bulversările de pe plan socio-politic în acest an, însă la orizont apar primele semne de restabilire a echilibrului și soluții de reinventare. Actorii principali din domeniul imobiliar au analizat provocările momentului și au discutat despre previziunile asociate acestui segment în cadrul evenimentului Imobiliare Hub, care a avut loc în premieră la Craiova, în luna septembrie, şi a reunit aproximativ 80 de profesionişti în real estate.

Nicu Răduţ, managerul companiei UNIC Imobiliare, un nume cu sonoritate pe piaţa locală, cu peste două decenii de activitate, a fost unul dintre speakerii evenimentului. Antreprenorul a reuşit să câştige teren prin viziunea sa nonconformistă şi crede în continuare în consolidarea brandului UNIC prin originalitatea cu care s-a impus şi până acum.

„În real estate, trebuie să te reinventezi mereu. Cu atât mai mult în perioade dificile. Anul 2022 a venit cu noi provocări, dar provocări au fost şi în pandemie şi vor mai urma. Capacitatea de a te adapta şi de a fi cu un pas înainte este ceea ce te menţine pe piaţă. În acest an, noi am venit cu o nouă abordare, prin manageri de portofolii care se ocupă exclusiv de anumiţi clienţi, pentru o mai bună relaţionare cu aceştia şi creşterea gradului de fidelizare. Mereu am avut o relaţie specială cu clienţii noştri. Este unul dintre atuurile UNIC. Am mizat pe acest atu şi am decis să îl valorificăm şi mai mult”, a declarat Nicu Răduţ pentru Oltenia Business.