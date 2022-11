Echipa STARTCON, profesioniştii sistemelor fotovoltaice. Producția de energie solară în România a crescut cu 11% în primele cinci luni ale anului 2022, față de aceeași perioadă a anului trecut. Conform „Strategiei energetice a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050”, se preconizează o creștere semnificativă a producției de energie electrică din surse solare, de la 7.063 GWh în 2020, la 12.571 GWh în 2030. „Per total, producția din surse regenerabile va ajunge la un nivel de 49% în 2030”, se arată în strategia publicată, recent, de Ministerul Energiei.

De altfel, într-un studiu efectuat anul trecut de Yougov, Grupul Internațional de Cercetare și Analiza Datelor, la cererea Fundației Europene pentru Climă, în care au fost chestionaţi cetățeni din 10 țări (Marea Britanie, Franța, Germania, Spania, Polonia, Italia, Republica Cehă, Grecia, România și Bulgaria), românii s-au arătat cei mai interesaţi de dezvoltarea energiei regenerabile, 90% dintre respondenţi afirmând că își doresc panouri solare.

Echipa STARTCON, profesioniştii sistemelor fotovoltaice. Peste 17 ani de experienţă în domeniu

În acest context, în care şi criza energetică preconizată are un cuvânt de spus, echipa STARTCON din Craiova vine în întâmpinarea celor care vor să devină prosumatori. Startcon CG este prima firmă de profil din judeţul Dolj autorizată de Administrația Fondului pentru Mediu şi oferă servicii de top în energie alternativă și construcții civile sau industriale.

„Fiind instalatori autorizaţi, cu o experienţă de peste 17 ani în acest domeniu, mereu am promovat şi promovăm produse prietenoase cu mediul înconjurător. Panourile fotovoltaice produc energie electrică doar din surse naturale, acesta fiind unul dintre cele mai mari şi importante avantaje. Încă de la început, atunci când ne-am ocupat de construcţia de clădiri rezidenţiale, ne-am tot gândit cum putem aduce un plus clienţilor noştri. Astfel, am venit cu propunerea ca fiecare casă să aibă şi un sistem solar care ajută la încălzirea apei, pentru ca mai apoi să aducem în atenţia clienţilor avantajele instalării unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice şi reducerea semnificativă a facturilor la curent”, susţine Cristian Mădălin Gîrgel, administratorul Startcon CG.

„Ne ocupăm şi de depunerea documentaţiei pentru a deveni prosumator“

Startcon se ocupă implicit şi de depunerea documentaţiei pentru a deveni prosumator. Totul pentru a oferi clienţilor un plus de confort. „Ne bucurăm de un real succes, având mereu clienţi dornici să afle cum funcţionează un astfel de sistem. Firma noastră oferă consultanţă şi sprijin fiecărui client şi tratează cu extrem de mare atenţie montarea şi punerea în funcţiune a sistemelor fotovoltaice. Dorim să oferim clienţilor noştri tot confortul şi astfel am decis să ne ocupăm şi de depunerea documentaţiei pentru a putea deveni prosumatori. În acest mod, clientul este mult mai relaxat şi deschis la nou, ştiind că lucrează cu o firmă de profesionişti”, a mai spus Cristian Mădălin Gîrgel.

Administratorul Startcon CG afirmă că în ultimii ani a constatat o evoluție în domeniul sistemelor fotovoltaice, „generată de numărul mare de solicitări venite din partea consumatorilor interesaţi și de programele de finanțare, precum ElectricUP şi Casa Verde, programe pe care firma noastră le duce cu succes la bun sfârşit“.

„Până în acest moment, avem peste 1.500 de sisteme montate prin programul de finanţare Casa Verde şi peste 500 prin programul ElectricUp, adresat persoanelor juridice care solicită sisteme de peste 30 KW. Pe lângă acestea, ne bucurăm de un număr mare de clienţi care doresc montarea sistemelor fotovoltaice cât mai rapid, fără subvenţionare din parte statului, alegând sisteme cu putere din ce în ce mai mare. Atuurile noastre şi ceea ce ne defineşte ca firmă sunt profesionalismul, răbdarea şi evoluţia. La finalul fiecărui an ne bucurăm să vedem că am crescut faţă de anii anteriori, iar cifrele stau mărturie“, a conchis Cristian Mădălin Gîrgel.

