Dr. Laura Bogdan, Cardio Help: „Împlinirea profesională are în spate oameni”. Drumul de la mentor la pacient

Dacă în primii ani de liceu s-ar fi văzut lucrând cu numere și ecuații, fiind pasionată de matematică, astăzi nu s-ar mai putea privi în oglindă fără a purta halatul de medic. Dr. Laura Bogdan a descoperit calea către medicină în clasa a XI-a, iar în spatele carierei sale se află inspirația insuflată de oameni. Primul dintre ei a fost profesoara de biologie. A urmat un alt dascăl. Nu e de mirare că oamenii sunt cei care stau în culisele poveștii sale de succes.

Pentru dr. Laura Bogdan, empatia este firul călăuzitor. Vorbește despre pacienții săi cu pasiune, iar în registrul său nu adună consultații, ci povești. A înființat Cardio Help în 2015, din dorința de a oferi servicii medicale care pun în centrul actului medical sănătatea pacientului și pacientul cu totul. Prima specialitate a fost cardiologia. În 2018, echipa s-a extins prin adăugarea unei noi specialități – medicina internă. Doi ani mai târziu, la acestea s-au adăugat pneumologia și endocrinologia. Iar drumul continuă.

În medicină, business-ul cade pe plan secund, pentru că ideea de business nu poate exista în lipsa pacientului fidel. Și un pacient fidel nu se câștigă prin promoții și prin mesaje de marketing, ci clădind încredere. Cum? Ne povestește chiar Laura Bogdan, fondator și medic cardiolog la Cardio Help.

Oltenia Business: Când vorbim despre succes profesional, începem, de regulă, cu un istoric. Ceea ce ne duce mereu la momentul zero. Care a fost acesta pentru povestea Cardio Help?

Dr. Laura Bogdan, Cardio Help: Se întâmpla în liceu. Eu am fost întotdeauna foarte pasionată de matematică, mergeam la concursuri… Până când am descoperit biologia, în clasa a XI-a, datorită unei profesoare extraordinare, Gabriela Țăcălău, care m-a făcut să mă îndrăgostesc de această disciplină. Matematica a rămas ușor, ușor în urmă și nu regret nicio clipă. La un moment dat, doamna profesoară m-a întrebat ce gânduri am, pentru că a văzut cum creștea pasiunea mea pentru biologie. Și i-am spus: „Păi, știți, aș vrea să dau la medicină”.

Așa a început totul. Uneori, calea o descoperi călăuzit de mari dascăli, care îți devin mentori. Și cu cardiologia a fost la fel. Tot un dascăl-mentor m-a făcut să aleg această specialitate, deși prima opțiune fusese endocrinologia. În spatele reușitelor, se află oameni care, uneori, nici nu știu câtă importanță au în viața noastră.

Oltenia Business: Ce înseamnă cardiologia pentru fondatorul Cardio Help?

Dr. Laura Bogdan: Meseria asta vine la pachet cu multe. Când un pacient îți calcă pragul, el nu vine la tine doar cu boala lui, el vine cu toată povestea lui. Sunt atâtea povești care s-au adunat în acești ani, încât aș putea scoate cu ușurință o carte. Sunt povești care rămân cu tine.

Oltenia Business: Care a fost cea mai mare provocare de până acum pe plan profesional?

Dr. Laura Bogdan: Cea mai mare provocare a fost atunci când am decis să iau frâiele în mâini și să pornesc un centru medical pe cont propriu. Anterior, lucrasem la o clinică privată importantă, însă am ajuns la acel moment în care am simțit nevoia să fac ceva mai mult pentru mine și pentru pacienți. Opțiunile pentru pacienți erau destul de limitate, îmi doream o complexitate mai mare a investigațiilor. Mi-am dorit mai mult. În primul rând, mi-am dorit să nu fiu limitată de politica unei clinici sau a alteia și să pot lua decizii de la un capăt la celălalt.

Am avut emoții când am plecat dintr-un capăt al orașului la celălalt capăt, iar pacienții nu mai erau arondați, practic, zonei. Dar, spre surprinderea și bucuria mea, pacienții pe care i-am monitorizat de-a lungul timpului m-au urmat și mi-au făcut drumul mult mai ușor. Am pornit cu un cabinet în care eram doar eu și asistenta mea și apoi am crescut treptat.

Oltenia Business: Cum arată portretul cardiologului ideal sau, în definitiv, al medicului ideal?

Dr. Laura Bogdan: O, cred că la întrebarea aceasta cel mai bun răspuns îl are pacientul! Dar, din perspectiva mea, cea mai mare calitate a unui medic bun este empatia. E un handicap să îți lipsească empatia. Dacă pacientul nu simte legătura cu medicul, există riscul să ratezi informații valoroase despre starea sa de sănătate, pentru că poate fi inhibat și nu se mai deschide. Când există o conexiune și pacientul începe să povestească, poți afla lucruri care să te ajute. Despre alte afecțiuni, despre istoricul familial. Lucruri care, altfel, ar putea să-ți scape. Și, câteodată, aceste detalii au o importanță foarte mare.

Sigur, dincolo de asta trebuie să ai pregătire, să fii pus la punct constant cu ultimele noutăți, pentru că medicina este un teren mereu în schimbare și tratamentele, investigațiile evoluează de la zi la zi. Și mai trebuie să ai aparatură modernă, care să îți permită să practici medicina la nivel înalt.

Oltenia Business: Cum sună planurile voastre de viitor?

Dr. Laura Bogdan: Ne dorim mai multe specialități. Numărul pacienților a crescut foarte mult și automat și patologiile adiacente sunt mai numeroase și variate. Din ce am observat la cabinet, predomină afecțiunile neurologice, în contextul pandemiei au crescut mult și cazurile de anxietate și depresie și resimțim nevoia unei colaborări și cu un medic psihiatru. Bolile de nutriție, diabetul, obezitatea sunt și ele în obiectivul nostru. Simțim nevoia să colaborăm cu mai mulți colegi pentru a oferi o abordare interdisciplinară completă.

Oltenia Business: Ce ați căutat în colegii cu care colaborați pe alte specialități?

Dr. Laura Bogdan: Pe lângă empatie, despre care deja am vorbit, caut în colegii mei pasiunea pentru meserie. Pentru că e mai mult decât o meserie, îți trebuie puțin har…

Oltenia Business: Și cum vă dați seama că există pasiune?

Dr. Laura Bogdan: Pasiunea e în felul în care vorbesc despre ce fac, despre pacienții pe care i-au întâlnit. Îți dai seama. O simți.

Oltenia Business: Ne puteți împărtăși una dintre poveștile care v-au rămas în minte în acești ani?

Dr. Laura Bogdan: Aș putea împărtăși multe! Dar o să menționez una. Am avut un pacient de 18 ani care a venit la consultație după ce mama sa murise la 40 de ani…. Familia bănuia că ar fi fost o afecțiune cardiacă, iar bunica a suspectat că băiatul ar putea să fi moștenit afecțiunea. Și a avut dreptate. Băiatul are acum montat un defibrilator și își dorește să facă medicina. M-a impresionat foarte mult optimismul cu care privește viața, tăria cu care înfruntă toate aceste lucruri și determinarea sa.

Am întâlnit multe povești absolut incredibile și pentru mine e extraordinar că oamenii se deschid. E și greu să ai în față de multe ori tragedii, dar faptul că pacienții simt nevoia să le împărtășească este un feedback extrem de important pentru un medic. Așa cum spuneam la început, oamenii nici nu știu cât de mult pot influența calea altora. Fie că este un dascăl devenit mentor, fie că este un pacient care îți oferă o lecție de viață, oamenii stau, de multe ori, în spatele împlinirii profesionale.