Un bărbat a aruncat accidental 127 de milioane de dolari în bitcoin la gunoi

James Howells, un lucrător IT care locuiește în Regatul Unit, a aruncat accidental 127 de milioane de dolari în bitcoin la gunoi. El știe exact unde sunt cei 7.500 de bitcoini, dar consiliul orașului în care locuiește nu îl va lăsa să-i recupereze. Ei spun că este împotriva legii.

Potrivit unui raport publicat în The Telegraph, Howells a început să cumpere bitcoin pe laptopul său personal în 2009. În 2013, totuși, „după ce m-am oprit, laptopul pe care îl folosisem a fost spart în părți și vândut pe eBay”, spune Howells.

El a păstrat unitatea pe care a folosit-o pentru a colecta bitcoinii, „deci dacă bitcoinul ar fi devenit valoros într-o zi, aș avea totuși monedele pe care le-am extras”.

În timp ce făcea curățenie în 2013, a pus din greșeală hrd diskul într-un coș de gunoi de la depozitul său local de gunoi din Newport, Țara Galilor de Sud, unde a fost îngropat.



Acum, în condițiile în care valoarea bitcoinului se situează miercuri cu puțin peste 17.000 de dolari, conform site-ului de monedă digitală CoinDesk, cei 7.500 de bitcoini pierduti de Howells valorează mai mult de 127 de milioane de dolari. Indexul prețurilor Bitcoin al CoinDesk urmărește prețurile de la schimburile de monede digitale Bitfinex, Bitstamp, Coinbase și itBit.

Săpatul în groapa de gunoi, probleme de mediu

De la greșeala lui s-au turnat gunoi în valoare de peste patru ani de la greșeala lui, ceea ce ar face din orice efort de recuperare o activitate semnificativă. „O groapă de gunoi modernă este un proiect de inginerie complex. săpatul unuia ridică tot felul de probleme de mediu, cum ar fi gaze periculoase și potențiale incendii la gropi de gunoi”, spune Howells. „Este un proiect mare, costisitor și riscant.”Vrea să încerce, indiferent, dar Consiliul orașului Newport nu îi va permite.



Într-un interviu cu site-ul tehnologic Wired, un purtător de cuvânt al consiliului a spus că birourile lor au fost „contactate în trecut cu privire la posibilitatea de a recupera o bucată de hardware IT despre care se spune că ar conține bitcoini”, dar dezgroparea, depozitarea și tratarea deșeurilor ar putea provoca un „ impact imens asupra mediului asupra zonei înconjurătoare.”

Depozitul conține aproximativ 350.000 de tone de deșeuri

Depozitul conține aproximativ 350.000 de tone de deșeuri și se adaugă încă 50.000 de tone în fiecare an. „Este probabil ca hardware-ul să fi suferit o coroziune galvanică semnificativă din cauza prezenței levigaților și gazelor de la depozitul de deșeuri”, au subliniat oficialii. Chiar dacă unitatea este recuperată, este posibil să nu funcționeze după ce a fost expus atât de mult timp la deșeuri grele și posibil toxice. În plus, operațiunea, care ar putea necesita vehicule specializate pentru construcții, ar putea costa milioane. Și în timp ce Howells are „sprijinul financiar” pentru a finanța un astfel de efort, potrivit Wired, el are nevoie de permisiunea: depozitul de deșeuri nu este deschis publicului, iar pătrunderea ar fi considerată o infracțiune penală.

Donație pentru consiliu local

Serviciile bazate pe cloud ajută acum la prevenirea pierderii fizice a hardware-ului în care sunt stocați bitcoini, dar există încă câteva motive pentru a fi atenți la criptomonede: Unii experți se tem că ar putea fi scos în afara legii, rețineți că este greu de evaluat cu exactitate și spun că cumpărarea este mai mult un joc de noroc decât investind.



Cu toate acestea, mulți cred că aspectele pozitive depășesc pe cele negative. Chiar și Howells încă urmărește prețul bitcoin, îi spune el Wired, „dar asta nu pentru că sunt obsedat de preț din cauza monedelor mele pierdute. Am mai multe ticker-uri care rulează cu prețuri în diferite valute fiat”, nu doar în bitcoin.

Și dacă Howells își recuperează bitcoinii, probabil că va încasa ceva. „Cine știe sigur?” spune el. „Probabil că aș fi vândut 30 sau 40% în 2013 pentru a investi în proprietăți și alte criptomonede.”

Pe măsură ce valoarea bitcoin continuă să crească, unii speculează că în cele din urmă monedele pierdute ale lui Howells vor valora o avere, iar consiliul orașului va fi obligat să permită o căutare. „Și, evident”, spune Howells, „ar primi un procent bun ca cadou sau donație”, potrivit CNBC.

Citește și: Elveția oferă platformă pentru discuțiile Trump-Putin despre Ucraina