Cîţu: Nu vor exista întârzieri la plata salariilor şi pensiilor

Florin Cîţu, ministrul Finanţelor, a dat asigurări, marţi, că nu vor exista întârzieri la plata salariilor şi pensiilor.

Potrivit lui Florin Cîțu, în această perioadă de criză, serviciile şi industria sunt cele care au tras economia în jos, fiind domeniile cele mai afectate de epidemia de coronavirus.

Perspectivele de venituri bugetare pentru lunile următoare venite din declaraţiile companiilor sunt mai mari decât era de aşteptat, însă acest lucru este insuficient, deoarece cheltuielile bugetare, în special cele pentru sănătate, au crescut foarte mult, a declarat șeful Finanţelor.

“Pe partea de venituri: în martie au fost venituri mai mici cu aproape 10 miliarde de lei, dar acele venituri sunt măsuri pe care le-a luat acest Guvern: am injectat mai mulţi bani prin rambursare de TVA, amânări de plată, de impozite, etc. Acele măsuri au dat rezultate, acele măsuri plus măsurile fiscale luate – bonificaţiile pentru plata impozitului pe profit pentru întreprinderi – şi am depăşit încasările anului trecut în aprilie 2020, deci am încasat mai mult decât anul trecut.

Bineînţeles, este un lucru bun, dar asta nu înseamnă că situaţia este roză, că situaţia este perfectă: încasăm mai bine, avem rezultate, dar în acelaşi timp au crescut cheltuielile. Cheltuielile au crescut foarte mult, cheltuielile pentru sănătate au crescut, deficitul pentru anul acesta creşte cu 3 puncte procentuale. De aceea încasările sunt mai bune ca anul trecut, avem rezultate, dar ele trebuie să fie mult mai bune, ca să nu avem problemele pe viitor”, a explicat Florin Cîţu.

Veniturile la buget vor fi colectate

Ministrul a adăugat că declaraţiile de plată transmise de companii indică faptul că veniturile la buget vor fi colectate şi în lunile următoare.

“Aceste informaţii arată clar că informatizarea ANAF, faptul că am luat acele măsuri cu rambursarea TVA, cu plata concediilor medicale, măsurile de bonificaţie pentru companiile care plătesc impozitul pe profit, au dat rezultate. Dar pentru ca tot anul să fie mai bun, trebuie să avem rezultate şi mai bune. Dar deocamdată (încasările din, n.r.) aprilie arată ok. Şi perspectivele pentru lunile următoare arată bine, pentru că ce au declarat companiile că au de plată este mai mare decât ne aşteptam, este clar că şi în lunile următoare vom colecta.

Am încasat mai bine ca anul trecut, dar au crecust cheltuielile

Ministrul de Finanţe spune că încasăm şi reuşim să încasăm mai bine decât ne aşteptam, dar nu ajunge: cheltuielile pe care le avem la buget, în special pentru sănătate, sunt mult mai mari decât avem în acest moment în cont. Despre execuţia bugetară vom mai vorbi, dar era important să vedem impactul măsurilor luate în aprilie, era important să vedem cum arată economia, să vedem cum răspund agenţii economici la aceste măsuri, cum răspund pieţele financiare la ce facem noi, şi deocamdată vedem că, deşi este o criză internaţională, deşi sunt probleme peste tot în lume, am reuşit să plătim toate cheltuielile la timp, am reuşit să finanţăm şi cheltuieli mai mari, la costuri mai mici. Lucrurile arată ok, dar încă nu am trecut peste hop”, a precizat Florin Cîţu.

Creșterea taxelor ar fi “sinucidere” la momentul actual

În opinia ministrului Cîţu, creșterea taxelor ar fi “sinucidere” la momentul actual.

Ministrul a mai anunțat că o primă companie a beneficiat de un împrumut prin programul IMM Invest, la o săptămână de la lansarea acestuia.

Serviciile și industria au tras cel mai mult economia în jos de la debutul pandemiei de coronavirus, spune ministrul de Finanțe, Florin Cîțu.

El insistă că în România economia va avea o revenire în V după această criză.

În ce domenii se distribuie resursele

Ministrul de Finanțe a declarat azi că în perioada următoare statul trebuie să fie atent în ce domenii distribuie resursele, astfel încât să investească în sectoare care aduc economiei cea mai mare valoare adăugată:

“O mare parte din valoarea adăugată în economie vine din servicii și din industrie. Și aici trebuie să punem resursele în perioada următoare. Trebuie să fie redirecționate, în partea a doua sau programele pe care le vom face, acolo unde economia are valoarea adăugată cea mai mare. În martie și aprilie, măsurile pe care le-am luat nu au avut filtre. Au fost pentru a susține economia, locurile de muncă și capacitatea de producție. În partea a doua, trebuie să fim foarte atenți cum direcționăm aceste resurse, pentru că vorbim de bani publici”.

Singurul risc la adresa economiei în acest moment, potrivit ministrului de Finanțe, este populismul:

“Dacă cădem pradă populismului și creștem cheltuielile fără să fim atenți, atunci cu sigurata vom avea întârzieri ale revenirii economice, pentru că vom fi penalizați de piețele financiare”.

România s-a împrumutat mai ieftin

Florin Cîțu a mai spus că România s-a împrumutat mai ieftin cu un punct procentual decât PSD luna trecută. Dintre cheltuieli, au crescut cele pentru concedii medicale și medicamente pentru spitale.

37 de mii de firme au depus cereri pentru a accesa credite garantate de stat prin programul IMMinvest, a mai spus ministrul de Finanțe.

Iar la o săptămână de când programul a devenit funcțional, o companie a reușit azi să acceseze un împrumut de la bancă.

Cele mai multe solicitări au venit din București, Cluj, Ilfov și Constanța:

“Cele mai multe cereri, 2.200, sunt din transporturi, care este și transportul prin conducte. Alte 2.000 din construcții de clădiri, 1.500 restaurante și alte servicii de alimentație, 1.100 fabricarea băuturilor, 898 comerț cu amănuntul cu excepția auto-moto, 816 direcțiile centrale ale birourilor administrative, 729 comerț cu ridicata și cu amănuntul și 660 activități juridice și contabile”.