Majorarea salariului minim, o măsură oportună

Marius Budăi, ministrul demis al Muncii a declarat la Digi24 că majorarea salariului minim cu 100 de lei este o măsură oportună şi că sunt bani pentru aplicarea ei.

Budăi adeclarat că sunt bani pentru majorări şi că măsura se va aplica de la 1 ianuarie 2020.

„Măsura se va aplica de la 1 ianuarie 2020. Nu avem treabă cu deficitul pe 2019. Când am luat decizia, am analizat. Vizavi de inflaţie, să fim obiectivi, nu va fi afectată decât cu 0,05%. Lăsăm în buget tot ce trebuie până la sfârşit de an. Avem încredere că se poate întâmpla”, a afirmat Marius Budăi.