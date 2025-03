Ministerul Agriculturii derulează un amplu program de dezvoltare a procesării produselor agricole în România, cu o finanțare totală de aproape 2 miliarde de euro, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la Peșteana, în județul Hunedoara.

În urma acestui program țara noastră va deveni, în următorii patru ani, unul dintre cei mai mari producători și exportatori de produse alimentare din sud-estul Europei.

Ministerul Agriculturii are un program amplu de dezvoltare a procesării în România

”Ministerul Agriculturii are un program amplu de dezvoltare a procesării în România, pentru că este fără precedent în ultimii 30 de ani. Anul trecut am semnat contracte de aproape 2 miliarde de euro. Vorbim partea de InvestAlim, unde vor fi unități foarte mari cu cantități de producție mari, de 1 miliard de euro (fonduri, n.r.), și complementar am venit pe Programul Național Strategic, pe fonduri europene, să suplimentăm sumele. (…) Și aici avem o alocare pe care o ducem la 1 miliard de euro”, a spus ministrul Agriculturii, conform Agerpres.

El a arătat că datele Eurostat și cantitățile asumate de către procesatori prin cele două proiecte, InvestAlim și partea de Program Național Strategic, va face ca după finalizarea acestor investiții, în următorii patru ani, România să ajungă cel mai mare producător și exportator din sud-estul Europei.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a aflat vineri în județul Hunedoara, la invitația președintelui Consiliului Județean, Laurențiu Nistor. Ministrul a vizitat o importantă fermă de bovine din satul Peșteana, lângă Hațeg, care desfășoară și activități de procesare a laptelui.

Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare InvestAlim are drept scop susținerea producției locale de alimente.

