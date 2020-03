Legumicultorii fac în această perioadă nopți albe pentru a putea salva, cei care au fost luați pe nepregătite, ce se mai poate salva din culturile afectate de îngheț. Mulți au toată cultura de tomate compromisă.

În județul cu cei mai mulți legumicultori înscriși în programul „Tomata“, județul Olt, fermieri care au înregistrat deja pierderi considerabile sunt cu zecile. Este vorba despre acei fermieri care, înșelați de vremea primăvăratică, s-au avântat și au plantat tomatele încă din urmă cu câteva săptămâni. În multe solarii, roșiile erau fie înflorite, fie deja pe rod. Este vorba de solariile neîncălzite sau de cele dotate cu sisteme rudimentare, care nu au putut face față temperaturilor de îngheț din ultimele nopți.

„Vremea ne-a permis, am plantat, am riscat“

Sute de fermieri încearcă să-și limiteze pagubele. Fiecare are sute de metri pătrați de cultură compromisă. După ce s-au chinuit, încă de la mijlocul lunii noiembrie a anului trecut, să pună sămânța și să obțină răsadul, au plantat, s-au bucurat de zilele însorite și au sperat că „vor da lovitura“, într-o singură noapte, în weekendul trecut, munca lor s-a năruit. De trei nopți fac adevărate focuri de tabără printre solarii, arzând anvelope și baloți de paie în butoaie metalice, toate metode inventate de ei pentru a preveni o pagubă și mai mare.

„Vremea a fost frumoasă. O parte s-au grăbit să pună aceste tomate mai din timp, dar nu este de ajuns să avem temperatura peste medie. Într-o iarnă ca aceasta nu este de ajuns să venim doar cu o folie termică sau cu folie tip Agril dacă nu avem și restul. Și aici vorbim de centrale, care mai și consumă combustibil. Efectul de turmă, într-un fel sau altul, este benefic câteodată, altădată nu. Din dorința de a ieși primii, foarte mulți fermieri am încercat să-l înșelăm pe Dumnezeu. Răsadul s-a făcut puțin mai din timp, vremea ne-a permis, am plantat, am riscat. Cam de fiecare dată, undeva în luna martie și chiar începutul lunii aprilie, vremea ne rezervă surprize. Trebuie să ne luăm anumite măsuri și vorbesc de sisteme de încălzire. O parte dintre fermieri au avut și centrale și tot au mai pățit-o“, a declarat fermierul Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor Olt.

„Am pierdut 4.500 de fire. Lucrez și eu, și soția, și copiii“

Pierderile unora dintre fermierii care s-au grăbit să planteze tomatele pentru a se încadra în perioada de recoltare stabilită prin condițiile programului de minimis, deşi știau că nu au condiții să susțină o temperatură optimă în eventualitatea unui ger, sunt foarte mari.

În comuna Scărișoara, unde foarte multe dintre spațiile protejate nu au sisteme de încălzire, culturile sunt în cea mai mare parte compromise. În urmă cu două nopți s-a înregistrat o temperatură de aproape minus 6 grade Celsius, în solar, spun fermierii, un adevărat dezastru.

În comuna Izbiceni, unde, de asemenea, sunt câteva sute de legumicultori, o bună parte dintre ei au pierderi însemnate. „A fost vremea bună, s-au băgat și alții care n-aveu condiții. Alții le-au mai gazat cu motorină… Sunt niște tunuri de căldură, care dau și gaze. Spațiu închis, și le-au gazat. Și eu, 4.000 de plante, așa le-am distrus. Am băgat vreo 200 de litri de motorină. Le-am lăsat la ger, aseară, n-am mai încălzit, oricum erau distruse. Două solarii. Noi am greșit, pentru că știam că vremea e așa… Sâmbătă le-am plantat, duminică noaptea au înghețat“, a declarat fermierul Gheorghe Zăvăleanu, din Izbiceni.



În cazul său, pierderea este destul de mare. L-a costat, spune, 2.500 de lei doar sămânța, a mai dat 1.000 de lei pe motorina consumată în speranța că le salvează, alți 1.000 de lei oamenilor care l-au ajutat la plantat… „Ne închipuim că e un hobby, un hobby în care investim. Eu lucrez, am salariu, soția la fel, băiatul și nora, la fel, și salariul îl investim în agricultură. Ce mai poți să faci?! Nu le mai pun, le scot și pun ardei, dar aștept să treacă gerul“, a mai spus fermierul.



Și în Rusănești oamenii au pierdut din plante, chiar și cei care au sisteme de încălzire și care, de câteva nopți, „stau de strajă“. „Vremea asta te fentează, te face să te repezi“, spune și fermierul Ilie Ursu, care a pierdut și el 130-140 fire de tomate, cele de la extremitățile solarului. E vorba, însă, de soiuri scumpe, așa că paguba e suficient de important. În plus, pentru a le salva pe celelalte, consumul de combustibil este și el important și crește enorm factura. De aceea, spun cu fiecare ocazie fermierii, primele legume pe care reușesc să le pună pe masa consumatorilor sunt foarte scumpe.