Fermierii din bazinul legumicol al Doljului se confruntă cu o problemă stringentă. O insectă le distruge culturile de tomate din solarii. Tuta Absoluta este un fluture de mici dimensiuni, care a invadat cu predilecţie roşiile din solarii.



Cei mai afectaţi sunt fermierii din comuna Desa. În interval de câteva zile de la demararea invaziei, culturile de tomate sunt distruse de Tuta Absoluta. Insectele devorează planta de la vârf până la rădăcină şi îi consumă toată seva. Până şi roşiile sunt înţepate de insectă şi nu mai pot fi comercializate. Oamenii sunt disperaţi de pierderile suferite şi spun că nu au găsit tratamentul adecvat pentru a combate aşa-numita „molie a tomatelor”, cunoscută şi ca „ucigaşul din solarii”.

Tomate din solar, distruse de Tuta Absoluta, la Desa. Foto: Claudiu Tudor

„Ucigaşul din solarii” a creat pagube însemnate fermierilor



Un fermier se plânge că Tuta Absoluta i-a distrus toate plantele. Roşiile au fost devorate într-un timp foarte scurt. Invazia nu a putut fi oprită.

„Tuta asta a ars tot în solar. Invazia a început în urmă cu peste o lună de zile. Plantele au fost verzi şi într-o zi le-a atacat şi le-a uscat de tot. Am tratat cultura cu ce ne-a dat de la magazinul de substanţe. Am dat cu mai multe substanţe şi nu aveau niciun efect. Atacă doar roşia, dar am înţeles de la vecini că acum a început şi pe la capia şi la gogoşari. Atacă doar planta. Încă nu a afectat fructul. La roşii atacă şi fructul”, a spus Florinel Ascunseanu, fermier din Desa.

„Ucigaşul din solarii” atacă şi roşiile. Foto: Claudiu Tudor

El a spus că insecta atacă şi fructul, respectiv înţeapă roşia şi nu mai poate fi comercializată. Pagubele au fost de aproape 100%, la cultura de toamnă din solar. Ascunseanu a spus că Tuta Absoluta i-a atacat şi distrus un solar întreg, care se întinde pe 6,5 ari. Insecta se extinde şi se înmulţeşte cu repeziciune.

Fermier din Desa ale cărui tomate din solar au fost distruse de Tuta Absoluta. Foto: Claudiu Tudor

Tuta Absoluta a afectat roşiile din solarii, din mai multe comune

La momentul la care redactorii GdS au ajuns la Desa, plantele din câteva solarii erau uscate şi roşiile distruse. Mai mulţi fermieri se plângeau de efectele devastatoare ale „moliei din solarii”.



Tuta Absoluta a afectat solarii şi din comunele din jurul localităţii Desa, cum ar fi Poiana Mare, Ciuperceni şi altele. Însă cele mai afectate sunt culturile de tomate din solariile de la Desa. Autorităţile locale din Desa sunt depăşite de situaţie şi spun că fermierii nu au găsit substanţa cu care să combată insecta periculoasă.

Ionel Arcereanu, viceprimar din Desa. Foto: Claudiu Tudor

Viceprimarul comunei, Ionel Arcereanu, a precizat: „Majoritatea legumicultorilor din Desa se confruntă cu Tuta Absoluta. Atacă în special cultura de roşii. Până acum nu au creat nicio substanţă care să o omoare. Fermierul care are Tuta Absoluta în solar cu greu o controlează. Pagubele sunt enorme. Pentru că omul a investit în seminţe, în pesticide, în îngrăşăminte, în folie şi altele”.

Viceprimarul a mai spus că legumicultorii se plâng că nu au ingineri agronomi în colectivitate care să îi îndrume ce tratamente să facă la plante.

Directorul Direcţiei Agricole spune că există tratament pentru „ucigaşul din solarii”

Contactat de GdS, directorul Direcţiei Agricole Dolj, Adrian Popa, a precizat că fermierii trebuie să ia măsuri stricte pentru a scăpa de Tuta Absoluta. Acesta a mai spus că Tuta Absoluta poate fi combătută, dar prin tratamente succesive în solarii.

Adrian Popa a mai precizat că prevenţia este foarte importantă, la fel cum este şi igiena solariilor, curăţenia şi altele. „Tuta se stopează şi se tratează, dar fermierii nu trebuie să reclame chiar în ultimul mement, adică fix în momentul invaziei. Cine vrea să scape de insectă, face tot posibilul şi scapă. Doar că trebuie să urmeze nişte paşi şi să facă tratamente succesive.

Este foarte importantă prevenţia. În primul rând, să îşi dezinfecteze solul din toamnă. Mulţi legumicultori cultivă ani de-a rândul aceleaşi plante în aceleaşi locuri. În al doilea rând, să îşi pună plase de protecţie la solarii. În al treilea rând, contează igiena în solarii şi pe lângă. Buruienile nu mai trebuie lăsate la întâmplare pe lângă solarii. Dar prevenţia este cea mai importantă. Unii fermieri fac lucrul acesta, alţii nu fac. Aceştia din urmă nu înţeleg că dacă investesc acum, în toamnă 20 de lei în prevenţie vor pierde la anul 20.000 de lei”, a mai spus Adrian Popa.

Tratamentele în solarii se fac etapizat



Fermierii ar trebui să înceapă tratamentele încă din toamnă, a mai precizat directorul Direcţiei Agricole. El a menţionat că în alte zone ale judeţului, fermierii au înţeles ce tratamente se pot face şi au reuşit să combată „ucigaşul din solarii”.

„Tuta Absoluta a mai apărut şi în alte localităţi, dar oamenii au înţeles că trebuie să o combată în mai multe etape şi au reuşit. Aşa trebuie să facă şi la Desa. Noi am fost de 20 de ori acolo. Le-am dus şi specialişti de la Direcţia Agricolă care să îi îndrume. Cât despre ingineri, să ştiţi că la Izbiceni, în Olt, unde este tot un bazin legumicol important, legumicultorii au ingineri agronomi angajaţi”, a mai precizat directorul Direcţiei Agricole.