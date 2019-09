„Sesiunea curentă are adresabilitate pentru culturile de primăvară şi vom deschide o nouă sesiune şi pentru asigurarea celor de toamnă. În cazul fermelor mici cu dimensiunea economică de până la 12.000 SO, rata sprijinului nerambursabil este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătite efectiv de către fermier, iar în cazul fermelor cu dimensiunea economică mai mare sau egală cu 12.000 SO rata sprijinului nerambursabil este de 55%. Avem deja aproape 350 de fermieri care beneficiază de acest sprijin în mod concret şi în cel mai scurt timp vom aproba şi cererile aflate în acest moment în stadiul de verificare. Procesul de obţinere a finanţării este facil şi, pe această cale, îi încurajez pe toţi fermierii să încheie poliţe de asigurări pentru riscurile din agricultură, acesta fiind cel mai sigur mod de a preîntâmpina pagubele produse de o climă din ce în ce mai impredictibilă”, a spus acesta.