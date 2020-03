Afaceri de succes. Ion Service Center excelează ca franciză a unui brand internaţional

Povestea de afaceri a Ion Service Center a devenit franciză a reţelei internaţionale de service-uri auto Bosch Car Service. Reprezentanţii firmei spun că o maşină stă pe rampă în service-ul societăţii maximum 24 de ore.

Firma Ion Service Center este pe piață din anul 1999. De ceva vreme, Ion Service Center este o franciză a rețelei internaționale de service-uri auto Bosch Car Service. Societatea se ocupă cu prestarea de servicii auto: mecanică auto, service roți și tire hotel (hotel de anvelope – n.r.), reglare direcție, reparații lifturi hidraulice, diagnoză computerizată, etc.

„Ne-am poziționat ca service rapid multimarcă, ceea ce înseamnă că mașina stă la noi pe rampă maximum 24 de ore. Când sunt cazuri mai complexe, oferim mașină la schimb. De-a lungul timpului, am căutat să facem parteneriate strategice cu alte companii puternice de pe piață pentru a reuși să satisfacem nevoile și așteptările clienților noștri la un nivel înalt. Astfel, am semnat contractul de franciză cu Bosch Car Service România, pentru a putea beneficia de expertiză de la un brand recunoscut internațional. Mecanicii noștri fac cursuri și sunt anual evaluați de profesioniști din partea Bosch“, au explicat reprezentanţii Ion Service Center.



Din 2015, firma este acreditată de Dhollandia pentru repararea lifturilor hidraulice. În 2016, firma craioveană a preluat exclusivitatea pentru marca britanică de anvelope Torque, al cărui distribuitor este. Este o marcă competitivă, mai ales pe segmentul de camioane, dubiţe, 4×4, informează service-ul.

O componentă de comerţ

Ion Service comercializează anvelope, jante, piese și consumabile auto pentru turisme, camioane, autoutilitare și vehicule industriale. În ceea ce privește prestarea serviciilor aferente mărfurilor expuse mai sus, service-ul se ocupăă cu servicii de mecanică, reglare geometrie roți, igienizare și reparare sistem aer condiționat auto.

Repară lifturi hidraulice, efectuează service de roți. Societatea deţine chiar și un hotel de anvelope. Acolo păstrează, în prezent, circa 5.000 de anvelopele din extrasezon ale clienților. Acum câțiva ani, când am deschis către publicul larg acest serviciu, cererea era destul de restrânsă în rândul persoanelor fizice. Azi, numărul oamenilor care s-au săturat să-și care singuri anvelopele și să le depoziteze prin te miri ce magazie sau balcon a crescut considerabil.

Munca în echipă, importantă într-un service auto

În acest moment, echipa Ion Service este compusă din 17 persoane. Fiecare persoană are rolul ei, bine definit. „Împreună formăm de ani de zile o echipă bine închegată. Există oameni care fac parte din echipă chiar de la începuturi, alții s-au alăturat în urmă cu 10-15 ani. Sunt puțini cei care vin și pleacă, fluctuația fiind destul de mică. Atunci când firma are angajați mai puțini, este mai simplu să ne împărțim rolurile, să ne susținem zi de zi și să ne împărtășim bunele și relele“, au precizat reprezentanţii Ion Service Center.



Secretul succesului firmei Ion Service constă, în principal, în munca în echipă, în oameni pasionați de meseriile lor, în deschiderea cu care sunt primite inițiativele, care pot proveni de la oricare din membrii ei. „Atunci când vin oameni la interviu, am observat că 90% întreabă care este salariul pentru postul respectiv. De obicei, îi alegem pe cei care întreabă ce așteptări are directorul general de la ei, care sunt condițiile de muncă, cum sunt colegii și ce posibilități de dezvoltare au, în cazul în care se angajează la noi. Credem foarte mult în echipa noastră, îi vedem cum evoluează, cum încheagă prietenii și se sprijină unii pe alții“, a precizat un reprezentant al Ion Service Center.

Asocierea Ion Service Center cu brandul Bosch a fost un succes

Proiectul de succes al firmei Ion Service Center are mare legătură cu brandul Bosch. Firma şi-a dorit de mult să facă un pas îndrăzneț de la vulcanizare și schimb roți la mecanică auto. A căutat variante de a se dezvolta pe partea de service rapid, fără a intra în probleme de motor, injectoare etc. Firma intenţiona să devenă service rapid. În sensul în care omul să lase pentru maximum 24 de ore mașina la reparat. În acest scop, cea mai solidă soluție a fost să devină franciză a Bosch Car Service România.

Toată lumea știe că 80% din piesele, pe care producătorii de mașini le folosesc, sunt piese Bosch. De-a lungul timpului marca a penetrat piețe importante și si-a arătat clasa. Ion Service Center consideră că sunt susținuți de francizor pe toate planurile: training, marketing, vânzări, tehnic. Pot consulta oricând francizorul și îi consiliază cu succes.

„Alegerea din 2013 prin care am devenit franciză Bosch Car Service în Craiova a fost o alegere perfectă, care a îmbunătățit randamentul și a creat o imagine foarte bună în ochii clienților noștri. În Craiova mai există doi francizați Bosch, unul similar cu noi și altul care se ocupă cu succes de injectoare, fiind poate cel mai bun din Craiova pe acest segment“, au spus cei de la Ion Service.

Planuri de viitor: orientarea spre segmentul de maşini hibride şi electrice

Pe viitor, Ion Service Center se orientează „cu curiozitate“ asupra segmentului de mașini hibride și electrice. Deja la nivel european se fac demersuri pentru ca infrastructura pentru astfel de autovehicule să se dezvolte foarte rapid. În Anglia și Germania, se preconizează că orice casă nouă sau imobil de locuit să fie prevăzut din start cu puncte de încărcare a bateriilor electrice auto, spun reprezentanţii Ion Service. Tot în Europa, vânzarea de mașini diesel este în scădere, pentru că sunt deja interzise în marile capitale europene.



În viitor, maşinile clasice ar putea deveni istorie. Acest lucru se poate întâmpla în statele unde au început să aibă loc inițiative de stopare a poluării provenite de la autoturisme. Inclusiv în România. „Aceste restricții vor aduce o conștientizare în rândul publicului larg asupra consecințelor poluării asupra sănătății. Şi vor crește interesul oamenilor pentru mașini hibride și electrice. Bosch este un producător important de baterii, unele dintre cele mai fiabile din lume. Pentru a ajuta bateriile vehiculelor electrice să dureze mai mult, Bosch dezvoltă noi servicii cloud. Acestea care completează sistemele individuale de gestionare a bateriilor“, au opinat reprezentanţii Ion Service Center.

Ion Service Center oferă o gamă diversificată de servicii, pentru autovehicule



Noul service Battery in the Cloud va prelungi durata de viață medie a bateriilor litiuion de astăzi cu alte 100-200 de cicluri de încărcare, susţine firma. Cu aceste servicii, Bosch, pentru prima dată, va putea prognoza durata de viață și performanța rămasă a bateriei. Astfel, echipa Ion Service se gândeşte să presteze „servicii care au mare legătură cu tehnologia, cu segmentul de mașini electrice. Pentru că viitorul așa arată“.

Ce înseamnă Gazeta de Sud pentru Ion Service Center

Colaborarea dintre Ion Service Center şi Gazeta de Sud este de durată. „Gazeta de Sud este unul dintre cei mai vechi parteneri ai noștri. Am putea spune că ne cunoaștem atât de bine, ca și cum am fi prieteni vechi cu membrii echipei gazetărești. Ne-am sfătuit întotdeauna ce să facem ca să maximizăm rezultatele expunerii. Mai ales când nu aveam o persoană dedicată pentru marketing, nici vreun buget năucitor, ei făcând cu multă deschidere partea de consiliere pentru noi.

Expunerea în ziarul clasic (pe print) și de câțiva ani și în on-line ne-a făcut mai cunoscuți. Şi ne-a oferit o doză în plus de încredere din partea clienților care nu ne cunoșteau și nu ne-ar fi cunoscut, poate, fără apariția noastră în paginile ziarului. Împreună am făcut treabă bună, ne-am simțit ascultați, înțeleși și ajutați de către echipa Gazetei de Sud și le mulțumim pe această cale pentru toată susținerea oferită în toți acești ani!“, au subliniat reprezentanţii Ion Service Center.