Afaceri de succes. Nitela, un nume cu notorietate în domeniul distribuţiei

Povestea de business a firmei Nitela începe în 1996. Chiar maine, Nitela împlineşte 24 de ani de existenţă. Cu acest prilej, Gazeta de Sud urează companiei şi echipei de la Nitela viaţă lungă şi succes în afaceri! Nitela este cea mai mare firmă de distribuţie din zonă şi un important operator logistic. Lipsa forţei de muncă pe plan local a făcut ca firma să angajeze persoane din Sri Lanka şi Filipine.

Nitela a început activitatea în 1996, cu un depozit angro. Compania a luat fiinţă pe 6 martie 1996. Maine împlineşte 24 de ani de existenţă pe piaţa Craiovei. În 1999 a devenit distribuitorul Heineken. Atunci a fost saltul către o distribuţie profesionistă.



Astăzi, Nitela este una dintre cele mai mari companii din Oltenia care oferă servicii de distribuţie şi logistică. Compania a ajuns la cinci filiale, peste 7.000 de clienţi. În prezent, Nitela numără 560 de angajaţi şi peste 20.000 de metri pătraţi de spaţii proprii de depozitare. Din această suprafaţă, circa 1.000 de metri pătraţi reprezintă spaţii cu temperatură controlată.

Cum s-a dezvoltat Nitela



Obiectul principal de activitate este distribuţia, cu ponderea cea mai mare a comerţului tradiţional. În ultimii ani, compania a avut o evoluţie foarte bună a distribuţiei pe canalul HoReCa, atât pe băuturi, cât şi pe food.

„Sub brand propriu am dezvoltat gama „Ana Tradiţional” produse alimentare, conserve, mălai şi ulei, urmând să dezvoltăm în 2020 sub marca „Mila 23” o gamă nouă de produse din peşte. Tot pe parte de comerţ, dezvoltăm încă din 2015 importul din Bulgaria a renumitei game Grivas.

Ca şi obiect secundar, dar cu oportunităţi foarte mari de creştere este activitatea de logistică. Din 2015 ne-am alăturat platformei Pallex (reţeaua nr. 1 de distribuţie a mărfurilor paletizate), din 2016 suntem operator logistic pentru Coca Cola, ajungând să acoperim în prezent toată zona Olteniei. Iar din 2017, suntem operator logistic pentru Heineken pe judeţele Vâlcea şi Teleorman prin platforma Stockday.

Odată cu trendul de digitalizare a pieţei, am intrat în 2019 şi pe piaţa on-line cu magazinul „nitelashop”, canal prin care ne adresăm direct consumatorului final, dar şi personelor juridice“, au precizat reprezentanţii Nitela.

Nitela a apelat la forţă de muncă din afara ţării

Nitela a crescut permanent, nu doar ca business, ci şi ca număr de angajaţi. Echipa este însemnată. În acest moment, compania are 560 de angajaţi. În ultimul an, din cauza lipsei de forţă de muncă de pe plan local, compania a fost nevoită să apeleze la angajaţi din alte ţări. Au fost angajate persoane din afara spaţiului european. Astfel, recent s-au alăturat echipei 15 persone din Sri Lanka şi 3 din Filipine. Ei îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentului de logistică. Reprezentanţii Nitela spun că noii angajaţi ce provin din alte ţări s-au adaptat bine atât la activitatea de distribuţie, cât şi la cea de depozitare.

Secretele afacerii: reinvestirea profitului şi adaptarea la cerinţele pieţei

Secretele dezvoltării afacerii au fost construite pe două paliere. În primul rând, compania a reinvestit tot profitul. În al doilea rând, Nitela s-a adaptat în mod continuu la cerinţele furnizorilor, clienţilor şi la cerinţele pieţei, în general. De asemenea, un aspect foarte important al unui business de o asemenea anvergură este echipa care dezvoltă afacerea.

Alegerea şi dezvoltarea continuă a echipei sunt elemente care conturează succesul. Firma organizează pentru angajaţi diverse training-uri şi team building-uri. Există un departament de training care se ocupă în permanenţă de instruirea şi dezvoltarea noilor şi vechilor angajaţi. „Scopul nostru este să oferim clienţilor noştri servicii de calitate. Şi pentru asta facem progrese în fiecare zi pentru a ne dezvolta şi pentru a ne îmbunătăţi serviciile, astfel încât să oferim rezultate la standarde înalte“, au spus reprezentanţii companiei.

Comerţul modern a determinat Nitela să îşi schimbe abordarea pe piaţă

Nu a existat un singur proiect. Toate proiectele dezvoltate şi tot ce facem zi de zi contribuie la succesul afacerii noastre. De-a lungul timpului, am pariat pe furnizori puternici alături de care am avut o evoluţie accelerată şi am fructificat orice oportunitate. Ne dorim în continuare să creăm un parteneriat puternic cu oameni de încredere, pentru o cooperare de calitate, astfel încât, împreună, să garantam succesul fiecărui proiect.



Piaţa a evoluat, iar firma de distribuţie a început să se adapteze noilor cerinţe. Comerţul din supermarketuri a schimbat obiceiurile clienţilor şi ale consumatorilor finali. Nitela s-a adaptat. S-a extins în alte judeţe. „Prin prisma faptului că am pierdut clienţi în favoarea retailului modern, în ultimul an am investit mult în dezvoltarea teritorială. Astfel că am deschis filiala Vâlcea şi Teleorman şi am modernizat filiala Olt. În următoarea perioadă, dorim consolidarea echipelor din cele două filiale şi dezvoltarea echipei dedicate HoReCa Drinks & Food. De asemenea, proiectele de on-line în care suntem implicaţi în prezent vor beneficia de atenţie şi investiţii extra. Prioritatea noastră a fost şi va rămâne servirea clienţilor noştri“, au spus reprezentanţii Nitela.



Despre relaţia cu Gazeta de Sud, reprezentanţii Nitela au precizat: „Gazeta de Sud ne-a oferit întotdeauna suport atunci când am avut nevoie şi a fost alături de noi în momentele noastre de evoluţie atât pentru departamentul HR, cât şi pentru cel de marketing. Vă mulţumim pe această cale!“.