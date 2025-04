RAPORT CURENT privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață – Infinity Capital Investments

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 (R) și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 29.04.2025

Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A.

Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335/0251-419340

CUI/CIF: RO4175676

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993

Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central București

Capital social subscris și vărsat: 47.500.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață INFINITY)

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Infinity Capital Investments S.A., întrunite în data de 29.04.2025, la prima convocare

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu sediul în Craiova str. Tufănele nr. 1, având CUI RO 4175676 și J16/1210/1993, întrunită statutar în data de 29.04.2025, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1.376/20.03.2025, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 6.639/20.03.2025 și în ziarul local Gazeta de Sud nr. 8.678/20.03.2025, pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători 208.290.526 drepturi de vot valide, reprezentând 48,440% din total drepturi de vot valide și 43,851% din capitalul social al societății, la data de referință 17.04.2025, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana – Auditor intern și doamna Teodora Negoiță Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoiță Costin, urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Balaci Eugen și/sau Popa Daniela-Maria din cadrul Societății Profesionale Notariale Balaci Eugen din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).

Voturi pentru 91,521%, voturi împotrivă 8,477% și abțineri 0,002% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv doamna Vlăduțoaia Valentina, doamna Lazăr Mihaela-Simona și doamna Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă mutarea sediului social al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993, în Registrul A.S.F. A.F.I.A.A. sub numărul PJR07.1AFIAA/160004/15.02.2018 și în Registrul A.S.F. F.I.A.I.R. sub numărul PJRO9FIAIR160001/08.06.2021, având Codul unic de înregistrare RO 4175676, de la vechea adresă din Municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, la noua adresă din București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4.

Rezoluția privind mutarea sediului social al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. va produce efecte doar de la data emiterii, în acest sens, a autorizației de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu cadrul legal aplicabil.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă înființarea unui nou punct de lucru al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. în Municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, la care se vor desfășura aceleași activități din obiectul de activitate al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., respectiv domeniul principal de activitate este cod CAEN 649 – Alte activități de intermedieri financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii, iar activitatea principală este cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii.

Rezoluția privind înființarea punctului de lucru în Municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, va produce efecte de la data emiterii în acest sens a autorizației de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a înființării punctului de lucru, în conformitate cu cadrul legal aplicabil, sub condiția aprobării și autorizării rezoluției de la punctul 4 al ordinii de zi.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

Articolul 2 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

‘’Art. 2 Sediul și durata societății

Sediul social al societății este situat în România, Municipiul București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4.’’.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 7

Se aprobă derularea unui program de tip Stock Option Plan, care are ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit de către administratori, directori, angajați, în scopul fidelizării, menținerii și motivării acestora, precum și cu scopul recompensării lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății. Programul se va desfășura în următoarele condiții:

(a) În cadrul programului „Stock Option Plan” vor fi acordate drepturi de opțiune pentru un număr maxim de 2.000.000 acțiuni, alocate administratorilor, directorilor, angajaților.

(b) În cazul drepturilor de opțiune acordate administratorilor, directorilor, angajaților Societății, dreptul de opțiune va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administrație de implementare a programului „Stock Option Plan”.

(c) La programul „Stock Option Plan” vor putea participa administratorii, directorii, angajații Societății, conform criteriilor de performanță stabilite de Consiliul de Administrație.

(d) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea programului „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate drepturile de opțiune personalului Societății;

(ii) determinarea pozițiilor din organigramă, precum și din structura Consiliului de Administrație, pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil;

(iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune;

(iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni;

(v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune;

(vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

(e) Implementarea se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și/sau cu ajutorul unui consultant specializat.

(f) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor A.S.F. aplicabile.

Voturi pentru 96,446%, voturi împotrivă 3,554% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 8

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul programului pentru distribuirea cu titlu gratuit către administratorii, directorii, angajații Societății, în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 2.000.000 de acțiuni;

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei;

(iv) Prețul maxim per acțiune: 4,5 lei;

(v) Durata programului: maximum 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;

(vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul programului se va realiza din profitul distribuibil sau rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2023, în acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturi pentru 96,446%, voturi împotrivă 3,554% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 9

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

i) dimensiunea programului: răscumpărarea a maxim 40.000.000 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune;

ii) prețul de dobândire a acțiunilor – prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/acțiune, iar prețul maxim va fi 4,5 lei/acțiune;

iii) durata programului: maximum 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;

iv) plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2023, în acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990;

v) destinația programului – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Voturi pentru 96,642%, voturi împotrivă 3,358% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 10

Se aprobă mandatarea Conducerii Superioare a INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programelor de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.

Voturi pentru 96,642%, voturi împotrivă 3,358% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 11

Se aprobă împuternicirea Președintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

Voturi pentru 96,642%, voturi împotrivă 3,358% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 12

Se aprobă data de 20.05.2025 ca dată de înregistrare (ex date: 19.05.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,358% și abțineri 0,002% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., având CUI RO 4175676 și J16/1210/1993, întrunită statutar în data de 29.04.2025, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României al României, Partea a IV-a nr. 1.376/20.03.2025, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 6.639/20.03.2025, în ziarul local, Gazeta de Sud nr. 8.678/20.03.2025, pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a 208.290.526 drepturi de vot voturi valide, reprezentând 48,440% din total drepturi de vot valide și 43,851% din capitalul social al societății, la data de referință 17.04.2025, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana – Auditor intern și doamna Teodora Negoiță Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoiță Costin, urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,358% și abțineri 0,002% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Balaci Eugen și/sau Popa Daniela-Maria din cadrul Societății Profesionale Notariale Balaci Eugen din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).

Voturi pentru 91,521%, voturi împotrivă 8,479% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv doamna Vlăduțoaia Valentina, doamna Lazăr Mihaela-Simona și doamna Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,358% și abțineri 0,002% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se ratifică numirea societății Deloitte Audit S.R.L., în temeiul și limitele contractului de audit încheiat în scopul raportării privind durabilitatea pentru anul financiar 2024, conform cerințelor alineatului 11 al articolului 62 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 5

(1) Se aprobă Situațiile financiare individuale ale INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. la 31.12.2024, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariaților, membrilor conducerii superioare cu contract de mandat și a membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor din Actul constitutiv al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., Politicii de Remunerare aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 29.04.2024 și Contractelor de mandat ale conducerii superioare. Constituirea și distribuirea fondului pentru conducerea superioară și administratori se vor realiza potrivit prevederilor Politicii de Remunerare aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 29.04.2024, iar pentru salariați, competența de distribuire se deleagă conducerii superioare).

(2) Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. la 31.12.2024, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2024 în sumă de 124.615.270 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii, în vederea susținerii viitoarelor investiții, conform propunerii formulate de Consiliul de Administrație.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 7

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024, corespunzător duratei mandatului deținut:

– Sorin-Iulian Cioacă (perioada 01.01.2024 – 03.12.2024 și perioada 04.12.2024 – 31.12.2024);

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

– Mihai Trifu (perioada 01.01.2024 – 03.12.2024 și perioada 04.12.2024 – 31.12.2024);

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

– Codrin Matei (perioada 01.01.2024 – 03.12.2024 și perioada 04.12.2024 –31.12.2024);

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

– Mihai Zoescu (perioada 01.01.2024 – 03.12.2024 și perioada 04.12.2024 – 31.12.2024);

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

– Andreea Cosmănescu (perioada 01.01.2024 – 03.12.2024 și perioada 04.12.2024 – 31.12.2024).

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 8

Se aprobă Strategia investițională și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,360% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 9

Se aprobă Raportul privind remunerația conducătorilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. aferentă anului 2024.

Voturi pentru 96,446%, voturi împotrivă 3,554% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 10

Se aprobă data de 20.05.2025 ca dată de înregistrare (ex date 19.05.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru 96,640%, voturi împotrivă 3,358% și abțineri 0,002% din total voturi exprimate.

Sorin – Iulian CIOACĂ

Președinte al Consiliului de Administrație

Mirela Dănescu

Ofițer de Conformitate