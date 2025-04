Interviu cu Costinel Busduceanu, candidatul PNL la Primăria Sopot: „Comuna Sopot merită mai mult. Seriozitate, respect și corectitudine – cu aceste valori candidez”

Reporter: Domnule Costinel Busduceanu, începem direct – cine sunteți și ce v-a determinat să candidați pentru funcția de primar al comunei Sopot?

Costinel Busduceanu: Sunt un om de-al locului. Am 46 de ani, sunt căsătorit și tatăl a doi copii. Sunt licențiat în Drept, cu un master în Științe Administrative, și de mai bine de 24 de ani lucrez în administrația publică, chiar aici, în Primăria Sopot. În ultimii 14 ani, am fost secretarul instituției, așa că știu în detaliu cum funcționează primăria, dar și unde se blochează lucrurile.

Am decis să candidez pentru că am simțit că este momentul ca lucrurile să se schimbe în mod real. Mi-am dat seama că nu mai putem sta pe loc, privind cum alte comune se dezvoltă, în timp ce noi pierdem trenul. Nu vreau funcția pentru un titlu sau un avantaj personal – vreau să o folosesc pentru a reda șansa comunei noastre de a merge înainte. O comună nu e o scurtătură către altceva, ci o responsabilitate față de oameni. Eu cred în această responsabilitate și în puterea lucrului bine făcut.

Reporter: Ați spus că Sopotul a rămas în urmă. Cum se simte concret acest decalaj?

Costinel Busduceanu: Din păcate, Sopotul este una dintre puținele comune din județul Dolj care nu are nici rețea de apă, nici canalizare. În anul 2025, nu mai putem accepta ca familiile noastre să trăiască în astfel de condiții. În plus, multe dintre ulițele satelor sunt neasfaltate, iar copiii merg spre școală pe drumuri pline de noroi. Nu este normal. În alte comune, precum Predești, Braloștița sau Mischii, aceste lucruri s-au făcut. Acolo s-a putut. La noi, din păcate, nu. Sunt cerinţe de bun-simț pe care orice administrație locală ar fi trebuit să le rezolve demult.

Ca secretar, am văzut toate aceste lucruri. Și am suferit alături de oameni, pentru că nu aveam pârghia să schimb ceva. Acum vreau să trec în linia întâi, să pot lua decizii, nu doar să le redactez.

Reporter: Dacă veți câștiga, care vor fi primele lucruri pe care le veți face pentru comună?

Costinel Busduceanu: Voi porni de la urgențele pe care le simte fiecare familie: rețeaua de apă, canalizarea, asfaltarea drumurilor. Apoi, un proiect vital este cadastrarea gratuită a terenurilor din toată comuna. Este un pas esențial pentru a rezolva multe conflicte și neclarități legate de proprietăți, dar și o condiție pentru atragerea fondurilor europene.

Nu pot să nu amintesc și nevoile spirituale și educaționale ale comunității. În satul Sârsca, oamenii nu au avut niciodată un loc unde să-și poată petrece în liniște ultimele clipe cu cei dragi. Vreau să construim o capelă acolo – e o formă de respect față de cei care ne-au fost și nu mai sunt.

Tot cu respect mă gândesc și la generațiile tinere: în satul Pietroaia, școala și grădinița trebuie reabilitate. E rușinos să-i trimitem pe copii în clădiri care nu oferă siguranță sau condiții decente. Iar pentru tinerii și adulții care vor să construiască ceva aici, acasă, îmi doresc un centru de consiliere pentru atragerea de fonduri europene. Nu toată lumea știe cum să acceseze proiecte, dar, dacă li se oferă sprijin, pot face minuni.

Şcoala din Pietroaia trebuie reabilitată

Reporter: Din ce ne spuneți, înțelegem că nu vreți doar să reparați lucruri, ci și să construiți un viitor. Ce alte direcții aveți în vedere?

Costinel Busduceanu: Exact. Nu este vorba doar de a rezolva probleme, ci de a pune bazele unei dezvoltări pe termen lung. De exemplu, în satul Beloț, dispensarul uman are nevoie urgentă de reabilitare, și acolo ar trebui să înființăm și un cabinet stomatologic – o nevoie reală și ignorată ani la rând. În satul Sopot, căminul cultural trebuie redat comunității. E un spațiu care poate aduce oamenii împreună, iar acum e lăsat în paragină.

Și dacă tot vorbim de comunitate, trebuie să avem grijă și de locurile în care ne odihnesc strămoșii – cimitirele trebuie igienizate și întreținute constant, cu respect pentru memorie.



Costinel Busduceanu a iniţiat o amplă acţiune de ecologizare în toate cimitirele din comună

Vreau, de asemenea, să construim terenuri de sport multifuncționale în satele Bașcov și Sopot, pentru ca elevii și tinerii să aibă unde face mișcare și activități în aer liber. Să repunem în funcțiune târgul săptămânal, care a fost abandonat, și să amenajăm o piață modernă pentru producătorii locali.

Și pentru că trebuie să gândim modern, vom construi un parc de panouri fotovoltaice – ca să reducem costurile cu iluminatul și să devenim mai independenți energetic. Vom extinde și sistemul de supraveghere video, pentru o comună mai sigură, și vom discuta cu operatorii de telefonie mobilă pentru a extinde rețeaua în zonele neacoperite – pentru că un telefon fără semnal în 2025 nu e doar neplăcut, e absurd.

Reporter: Aveți un program amplu. Dar ce faceți pentru sufletul comunității?

Costinel Busduceanu: Sufletul unei comune sunt oamenii și legăturile dintre ei. De aceea, îmi doresc să acordăm burse elevilor care învață bine – pentru că trebuie să încurajăm performanța. Vreau locuri de joacă moderne, în toate satele. Și da, vreau să organizăm Zilele Comunei Sopot – un eveniment anual în care să ne sărbătorim, să ne cunoaștem mai bine, să ne bucurăm unii de ceilalți. Să sprijinim echipa de fotbal locală mai consistent, să înființăm un ansamblu folcloric care să ducă mai departe tradiția alături de călușarii noștri, iar comuna să fie cunoscută nu doar pentru ceea ce are, ci și pentru ceea ce este.

Și am un vis personal – să înfrățim Sopotul nostru cu cele două localități omonime din Bulgaria și Polonia. Să ducem numele comunei noastre peste graniță, și să aducem înapoi idei, prietenii și proiecte.

Reporter: Ce vă recomandă pentru a transforma toate aceste lucruri în realitate?

Costinel Busduceanu: Experiența. Seriozitatea. Faptul că știu exact ce înseamnă administrația locală. Nu vin cu promisiuni goale, ci cu soluții concrete, pe care știu cum să le implementez. Sunt un om de cuvânt, și cred în respectul față de oameni, în dialog, în munca bine făcută. Sunt un familist convins, crescut în ideea că trebuie să lași ceva bun în urma ta. Asta vreau să fac și ca primar: să las o comună mai bună copiilor noștri.

Reporter: Un ultim gând pentru cetățenii comunei Sopot?

Costinel Busduceanu: Le spun atât: știu că au fost multe promisiuni în trecut și puține fapte. De aceea nu le cer un vot pe vorbe, ci pe fapte și pe seriozitatea cu care mi-am făcut mereu treaba. Îi invit pe toți să iasă la vot pe 4 mai, pentru că atunci alegem nu doar un primar, ci direcția în care va merge comuna noastră în următorii ani.

Dacă simt că a venit vremea lucrului bine făcut, îi aștept alături de mine. Cu respect, cu încredere și cu dorința sinceră de a pune comuna Sopot pe harta dezvoltării.

