Antreprenor cu fiecare respiraţie, de la 17 ani: Andreea Paşoi-Sîrbu (Gentle Electric)

De la 17 ani, Andreea Paşoi-Sîrbu a intrat intens şi ireversibil pe calea sa proprie în antreprenoriat. Născută într-o familie în care antreprenoriatul a fost, într-un fel, o religie, un stil de viaţă, un fel de a respira, Andreea a trăit încă de mică sub cupola acestei lumi. Şi-a văzut familia reuşind şi, pe măsură ce se apropia de etapa maturităţii, şi-a dorit să reuşească şi ea, prin forţe proprii. Pentru Andreea Paşoi-Sîrbu a fost, în mod paradoxal, mai greu decât pentru alţi antreprenori. Pentru că, pe lângă presiunea succesului părinţilor, a existat presiunea prejudecăţilor.

Şi-a dorit să nu fie doar “fata lui tata”. Şi, alături de Ovidiu, soţul său, în prezent, şi de cel care le-a fost alături încă de la început în proiectele dezvoltate, Sorin Petcu- Manager Dezvoltare, au clădit pas cu pas succesul propriu, începând cu o firmă de prestări servicii în domeniul ambalării, continuând cu consolidarea renumelui trotinetelor electrice E-Twow la nivel global, până la crearea brandului Gentle Electric şi dezvoltarea de noi produse inovatoare.

Din întâlnirea noastră cu cei trei, am aflat nu doar povestea din spatele unor oameni cu antreprenoriatul în sânge, ci am descoperit şi una dintre acele femei care, motivate de ambiţia sănătoasă de a fi puternică şi independentă, şi-a luat propriul destin pe sus.

Oltenia Business: Aţi crescut într-o familie de antreprenori, cum arată această viaţă şi care sunt cele mai importante lecţii pe care le-aţi desprins din acest tablou de familie?

Andreea Paşoi-Sîrbu: Viaţa într-o familie de antreprenori este și frumoasă, dar și provocatoare. Să crești într-un astfel de mediu presupune un anumit nivel de stres. Îți vezi părinții mai rar… dar înveți multe lucruri. Înveți ce înseamnă seriozitatea, ce înseamnă punctualitatea. Înveți să faci lucrurile pe care le spui să se întâmple, să faci vorbele să devină fapte. Înveți cât de important e să fii lângă oameni și să le înțelegi nevoile, să îți ții echipa aproape, să îți devină, practic, o a doua familie. Pentru că, până la urmă, dacă antreprenoriatul e parte din viața ta, nu poți să ai parte de împlinire fără a avea această perspectivă asupra echipei cu care lucrezi și cu care îți petreci atâta timp.

Oltenia Business: Când aţi pornit pe propriul drum în antreprenoriat?

Andreea Paşoi-Sîrbu: Am început primul proiect la 17 ani, cu o firmă care oferea prestarea de servicii în domeniul ambalării și distribuirea acestor produse, cu aplicabilitate în industria de food și nu numai. De asemenea, produsele erau personalizate cu marcă proprie și sub diverse brand-uri ale marilor retaileri. Produceam de la pliculețele de zahăr la pungile de zahăr sau de chips-uri. Am creionat ideea şi, când am împlinit 18 ani, am accesat un proiect care oferea finanțare tinerilor. Am încheiat contracte cu mai multe branduri destul de importante. Aveam aproximativ 25 de oameni în echipă la acel moment.

Oltenia Business: De ce aşa de hotărâtă şi aşa devreme?

Andreea Paşoi-Sîrbu: Să te naști într-o familie de antreprenori de succes, este, într-un fel, o provocare în sine. Căci chiar și părinții înțeleg mai greu această nevoie. Mi-am dorit să demonstrez și mi-am dorit să trăiesc conform propriilor standarde fără a apela la nimeni. Dacă am vrut să îmi iau o mașină, mi-am luat-o eu singură, cu leasing, plătind din banii mei.

Acel prim proiect a fost un business construit de la zero, am vrut să clădim ceva noi singuri. A fost un proiect din care am învățat enorm și de care sunt mândră, căci mi-a deschis perspectiva către independența financiară, către care am țintit mereu. Mi-am dorit să fiu independentă financiar, mi-am dorit să dovedesc că pot face lucrurile prin propriile mele forțe.

Oltenia Business: Ce a urmat?

Andreea Paşoi-Sîrbu: Peste câțiva ani, a urmat un nou business, de data aceasta în domeniul confecțiilor metalice, continuând în paralel cu afacerea de debut. Am fost primii importatori din România de alucobond. Am început să cochetăm cu noile tehnologii. Aduceam robineți, uscătoare de mâini, coșuri de gunoi cu senzori pentru mediul Ho-Re-Ca şi companii, concurăm cu nume mari pe această zonă.Într-un fel, în tot ce am făcut, mereu ne-am propus să ne pliem pe trend, am căutat să fim cu un pas înainte și să aducem noutatea în piață.

Ovidiu Paşoi-Sîrbu: Există această linie temporală din care, ca antreprenor, tinzi să scoți elementul trecut. Practic, în urmă nu te mai uiți, te concentrezi pe prezent și, mai ales, pe viitor.

Andreea Paşoi-Sîrbu: Am intrat în antreprenoriat cu entuziasm, când eram foarte tineri, ne plăcea să ne implicăm în tot felul de domenii. Însă nu le poți ține chiar pe toate când vrei să le faci bine. Până în 2013 ne-am concentrat destul de mult pe business-ul confecțiilor metalice. Apoi ne-am deschis mai tare către partea de tehnologie, pentru că am fost amândoi atrași mereu de tot ceea ce este nou, de inovație, și am virat către acest teren, avizi să îl explorăm.

Am schimbat sediul, ne-am mutat în 2016 aici, unde avem și hala. Până în 2016 ne-am desfășurat activitatea într-un spațiu în Parcul Industrial Craiova concesionat pe o perioadă de 39 de ani, în care am investit peste 300.000 euro și am stat zi și noapte în procesul de renovare, fiind implicați o mie la sută.

Oltenia Business: Cum s-au lansat trotinetele și brandul Gentle Electric?

Andreea Paşoi-Sîrbu: În 2014 am început un nou proiect amplu, când a luat practic naștere Gentle Electric. Un proiect pe care a trebuit să îl implementăm într-un timp destul de scurt, până în 2016.

Am început vânzarea trotinetelor electrice în 2015 în România, era vorba atunci de un produs inovator nu doar pe plan național, ci și global. Electric, pliabil. Am adus practic valul înaintea mării. Îmi amintesc că am avut prima expoziție la București, la Salonul Auto Moto, și oamenii se uitau ușor cruciș la noi.

Apoi am desfășurat o campanie de promovare cu mai mulți artiști din țară, cât și din străinătate care a avut un ecou foarte bun și oamenii au început să prindă gustul, am stârnit curiozitatea.

Ovidiu Paşoi-Sîrbu: Produsul a fost atât de inovativ încât practic nu exista legislație la momentul acela. Legislația a venit abia după ce s-a creat un fenomen. Am vândut peste tot în Europa, în Franța am avut vânzări fabuloase, dacă în țară am vândut de ordinul zecilor de mii de unități, acolo vorbim de sute de mii.

Oltenia Business: În timp ce trotinetele cucereau lumea, vă pregăteaţi de o nouă cucerire, cu Gentle Electric. Ce a presupus acest proiect?

Andreea Paşoi-Sîrbu: Am început să asamblăm noi produse – bicicletă, scutere, modele noi de trotinete. Proiectul a vizat aşadar mai multe produse, nu doar trotinetele. Am mers la aproape 50 de expoziții la nivel mondial, inclusiv în SUA. A fost un proiect de peste 5 milioane de euro. Cu tot cu investițiile conexe, am ajuns la peste 7 milioane de euro. La finalul implementării acestuia, a fost construită hala de producție cu o suprafață de 7000 mp, dotată cu echipamentele specifice, și am început să asamblăm produsele. Anumite componente a trebuit să le producem aici.

Sorin Petcu, manager proiect: Proiectul a avut două dimensiuni, o parte de cercetare-dezvoltare și o parte de infrastructură.. Pe partea de cercetare, am obținut mai multe brevete, am obținut brevet patentat în SUA pentru trotineta electrică la nivel internațional. Am fost chiar medaliaţi cu aur la Salonul Invențiilor de la Geneva.

Oltenia Business: Ce alte proiecte conexe aţi dezvoltat în paralel în aceşti ani?

Andreea Paşoi-Sîrbu: Conex cu produsele din cadrul proiectului am intrat pe piaţă cu stațiile de încărcare pentru vehiculele electrice. Luând amploare acest fenomen am început din 2017 cu gama rezidențială, apoi în scurt timp am ajuns la proiecte majore. Am dotat Ministerul Apărării şi instituții de stat mari, în zona privată am ajuns să furnizăm staţii unor companii importante.

Am avut un proiect de ridesharing în mai multe orașe din țară, cu stații de andocare, la Oradea, Timișoara, Constanța, Suceava şi am fost implicați şi într-un proiect transdunărean cu mai multe UAT-uri pentru flote de biciclete. Din 2020-2021 am intrat pe zona energiei fotovoltaice. Aveam deja o echipă de ingineri şi am valorificat potenţialul. A fost însă o mare provocare să depăşim pandemia, căci am decis să nu renunţăm la oameni. Am păstrat toți angajații. Serviciile oferite de către noi sunt integrate, pornind de la consultanță, proiectare și montaj al sistemelor fotovoltaice, folosind materiale și echipamente de top de la brand-uri consacrate (Solis, Deye, Huawei, Canadian Solar, Longi, Resun), abordând tehnologii performante de ultimă generație. Începând cu acest an, am încheiat un parteneriat de reprezentare pe zona Olteniei cu distribuitorul național al produselor SOLIS România (gamă completă de invertoare) și al acumulatorilor DYNESS, parteneriat care cu siguranță va aduce un mare câștig companiei.

Ovidiu Paşoi-Sîrbu: Când am început proiectul cu energia fotovoltaică, seriozitatea noastră şi tot ce am construit ca brand în aceşti ani a condus la o creştere rapidă. Companiile ne-au acordat încrederea lor, aveam baza de date cu clienţii noştri încă de la prima afacere şi i-am contactat. Apoi am fost contactaţi de RomCim cu care am parafat un parteneriat foarte frumos, la nivel naţional.

Sorin Petcu: Am avut proiecte mari, de câteva sute de kw la fiecare client. Peste 10 megawaţi în acești ani este un număr foarte bun pentru noi, s-a lucrat intens, iar proiectul crește frumos de la an la an.

Oltenia Business: În timp ce creşteaţi toate aceste proiecte, aţi dezvoltat şi unele iniţiative comunitare. Când a apărut ideea sponsorizării unei şcoli de fotbal?

Andreea Paşoi-Sîrbu: Ca antreprenor de succes, ai un soi de datorie faţă de comunitate. Atunci când am putut, am ajutat. Şi ne-am dorit să ne implicăm pe partea aceasta de sport pentru copii, pentru că trăim într-o lume în care sportul e tot mai neglijat, în ciuda beneficiilor sale imense. Am sponsorizat prima școală de fotbal în 2018 , iar în 2021 am fondat academia noastră, împreuna cu Directorul Sportiv Popescu Filip, denumită în prezent Academia Gentle, pentru care am investit în amenajarea unei baze sportive la Mischii, și a altor terenuri sportive necesare. În această perioadă am desfăşurat şi un turneu de fotbal, Cupa Primăverii. Este prima ediţie, vor urma şi altele, cu siguranţă.

Oltenia Business: Ce urmează?

Andreea Paşoi-Sîrbu: Urmează noi modele, pentru că facem ceea ce ştim să facem şi anume să apăsăm pedala şi să continuăm să aducem noutatea. Dacă nu pedalezi, oamenii te uită. Aşadar, în aprilie lansăm trei noi modele de trotinete electrice sub brandul Gentle Electric, trotinete cu 2 motoare (Dual Motor), cu tracțiune integrală, și waterproof, care pot fi folosite şi pe ploaie sau zăpadă. În plus, în colaborare cu un brand de renume, lansăm şi o maşinuţă electrică utilizabilă de la 16 ani. Aşadar, rămâneţi cu ochii pe noi.

