ANUNT IMPLEMENTARE PROIECT: “Dezvoltarea infrastructurii digitale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”

“Dezvoltarea infrastructurii digitale in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase şi Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova” in calitate de beneficiar va implementa proiectul “Dezvoltarea infrastructurii digitale in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova”, proiect finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 7-Transformare Digitala, Investitia: I3. Realizarea sistemului de eHealth si telemedicina, Investitia specifica: I3.3 – Investitii in sistemele informatice si in infrastructura digitala a unitatilor sanitare publice, in valoare de 5.876.114,30 lei.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea unui cadru sistemic de guvernanță a datelor pentru a aborda calitatea datelor și schimbul eficient al acestora in cadrul diferitelor instituții administrative, unități sanitare, furnizori de servicii, pacienți. Prin implementarea proiectului în cadrul PNRR se va îmbunătăți infrastructura, echipamentele și tehnologiile specifice asistentei medicale, digitalizarea activităților medicale, creșterea accesului la servicii medicale.

Perioada de implementare a proiectului: 15.11.2024-30.09.2025.