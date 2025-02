Valletta Towers Craiova atinge o nouă bornă de vânzări

Ansamblul rezidențial Valletta Towers, unul dintre cele mai ambițioase proiecte imobiliare din Craiova, continuă să atragă interesul cumpărătorilor, ajungând la un prag semnificativ: aproximativ 50% din apartamentele disponibile sunt deja vândute. Situat în zona centrală a orașului, pe strada Alexandru Macedonski, nr. 71, proiectul promite nu doar locuințe moderne, ci și o comunitate bine conectată la principalele puncte de interes din Craiova.

Încă de la demararea lucrărilor, interesul potențialilor cumpărători pentru apartamentele din Valletta Towers a fost unul ridicat, iar proiectul a fost întâmpinat cu entuziastm de comunitatea craioveană. În prezent, aproape jumătate din apartamentele Valletta Towers și-au găsit proprietarul.

Proiectul din inima Craiovei a fost prima opțiune atât pe lista celor care doresc o locuință premium într-o locație ultracentrală, cât și a celor care caută noi oportunități de investiție în imobiliare. Locația excelentă, proximitatea față de centru, precum și celelalte puncte de interes aflate în vecinătate – Facultatea de Medicină, Parcul Nicolae Romanescu, Teatru Național Marin Sorescu, Stadionul Ion Oblemenco, restaurante și magazine – fac din Valletta Towers The place to be.

„Interesul arătat de comunitate pentru proiect ne-a depășit așteptările, iar asta nu poate decât să ne bucure și să ne responsabilizeze și mai mult. Valletta Towers nu este deloc un proiect ușor, însă muncim zi de zi pentru ca acesta să devină unul de referință pentru oraș. Ritmul de vânzări a fost excelent având în vedere stadiul construcției și nu putem decât să îi felicităm pe cei care au ales să facă parte din această comunitate încă din stadiile incipiente. E cunoscut faptul că randamentele cele mai bune sunt obținute de cumpărătorii din primele faze de dezvoltare, fiindcă au flexibilitate mai mare în alegerea apartamentelor, însă, mai important, beneficiază de cele mai bune prețuri din proiect. a declarat Marius Moga, Sales & Marketing Manager Zacaria.

Stadiul lucrărilor pe șantierul Valletta Towers

Pe șantierul Valletta Towers lucrările progresează de la zi la zi. Blocul C2, cel mai avansat din proiect, se află în stadiul de construcție a stâlpilor de la etajul 6. În paralel, echipele de muncitori lucrează la compartimentarea apartamentelor de la etajul 3. Blocul C3 este în faza de construcție a stâlpilor de la etajul 5, compartimentarea evoluând la parter. La Blocul C4 se lucrează în prezent la stâlpii de la etajul 1. Blocul C1 este în faza incipientă, a fost turnat radierul și acum se lucrează la stâlpii de susținere ce vor forma nivelul doi al subsolului.

Valletta Towers pune un accent deosebit pe transparență și informarea permanentă a clienților, oferind acestora posibilitatea de a urmări evoluția lucrărilor în timp real. Progresul șantierului este actualizat constant pe site-ul oficial al proiectului, dar și pe conturile de social media dedicate, unde sunt publicate imagini și informații detaliate despre fiecare etapă a construcției. În plus, cei interesați pot programa o vizionare direct pe șantier, împreună cu echipa de vânzări Valletta Towers, pentru a observa îndeaproape stadiul lucrărilor și a afla mai multe despre facilitățile ansamblului. „Considerăm că transparența este esențială pentru a construi o relație de încredere cu clienții noștri. De aceea, ne asigurăm că aceștia sunt informați permanent despre evoluția proiectului,” au transmis reprezentanții Valletta Towers.

Apartamente cu predare la cheie – 2, 3, 4 camere și penthouse

Amplasat strategic într-o zonă ultracentrală, complexul Valletta Towers prinde contur în vecinătatea fostei fabrici „7 Noiembrie”, care se întinde pe o suprafață de 12.000 mp. Proiectul include facilități moderne precum un loc de joacă pentru copii, stații de încărcare pentru mașini electrice, adăposturi ALA și boxe de depozitare, oferind viitorilor rezidenți un stil de viață urban complet și confortabil.

În proiect sunt prevăzute 190 de apartamente complet finisate, distribuite în 4 imobile cu regim de înălțime de subsol, parter și 6 etaje, dintre care unele retrase. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cât mai multor clienți, cele 4 blocuri vor avea peste douăzeci de tipuri diferite de apartamente, cu suprafețe cuprinse între 48 mp și 123 mp. Totodată, în proiect este prevăzut un număr limitat de penthouse-uri, care vor avea terase generoase, între 30 și 200 de metri pătrați.

Locuințele vor fi dotate cu încălzire în pardoseală și vor fi predate la cheie. Structura blocurilor este din beton armat monolit îmbrăcat într-un strat generos de izolație din vată bazaltică. Pereții exteriori, interiori și de compartimentare vor fi din cărămidă. Fiecare clădire este dotată cu două lifturi premium și este prevăzută cu boxe de depozitare și parcări supraterane și subterane.

Dezvoltatorul pune la dispoziția clienților interesați multiple variante de plată, inclusiv plata cu credit bancar, plata în tranșe sau plata prin criptomonede ca Bitcoin sau EGLD. Pentru mai multe informații despre apartamentele disponibile în complexul Valletta Towers, cei interesați pot accesa site-ul vallettatowers.ro sau pot suna direct la telefon 0739 124 124 sau 0725 545 354.