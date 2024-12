Cum transformă un liceu Craiova în Capitala Gastronomică Est-Europeană: Spirit antreprenorial și inovare la Liceul de Industrie Alimentară Craiova

Cu o tradiție de 61 de ani, Liceul de Industrie Alimentară (LIA) din Craiova este singura şcoală în domeniul alimentar din zona Sud –Vest Oltenia. În timp ce România încă se străduieşte să facă lumină în hăţişul politicilor educaţionale pentru a contura o şcoală adaptată la piaţa muncii şi pentru ca învăţământul dual să devină unul dintre reperele unui astfel de sistem, LIA este, de ani buni, un exemplu de bune practici pe acest drum. De 8 ani, echipa managerială formată din director Laura Vasile şi director adjunct Daniela Romee s-a concentrat pe atragerea de parteneriate cu companii din industria alimentară şi de fonduri europene pentru dezvoltare de proiecte care să le asigure elevilor acestei şcoli un spaţiu de formare şi de evoluţie ofertant. Un spaţiu suficient de încăpător pentru nevoia lor de creştere profesională.

Povestea LIA este o lecţie pentru cei care privesc sistemul de învăţământ cu scepticism. Este nevoie de spirit antreprenorial şi în şcoli, iar Liceul de Industrie Alimentară din Craiova a devenit o veritabilă şcoală europeană prin contribuţia unei echipe vizionare de management, marcată de spiritul inovator şi de entuziasmul directorului Laura Vasile, aflată printre finaliştii regionali ai premiilor Directorii Anului 2024, la categoria Antreprenoriat şi dublată de celeritatea directorului adjunct Daniela Romee.

Director Laura Vasile (dreapta) și director adj. Daniela Romee (stânga)

În prezent, LIA, coordonează un nou proiect amplu, cu ecou real în comunitate: “CRAIOVA, CAPITALĂ GASTRONOMICĂ EST-EUROPEANĂ”. Despre acesta şi despre cum se poate face şcoală pentru viitor, aflăm chiar de la managerii unităţii şcolare.

Oltenia Business: Când au fost puse bazele învăţământului dual la Liceul de Industrie Alimentară din Craiova?

Dir. Laura Vasile: Încă din 2007 s-au făcut paşi importanţi. Atunci, LIA a desfăşurat un proiect numit „The job of my life”, cu o firmă din Bavaria, în cadrul căruia 40 de elevi au fost instruiți în Germania. O parte dintre ei au fost chiar angajaţi la finalizarea studiilor. Putem spune că am fost pionieri în implementarea unui astfel de sistem.

În momentul în care în România a apărut cadrul normativ pentru învăţământul dual, şcoala noastră a fost, bineînţeles, deschisă către această oportunitate. Am pornit la drum împreună cu societatea Bacolux, la locaţiile Hanul Craioviţa, Hotel Afrodita şi Hotel Diana (din Băile Herculane), iar din acest an avem un parteneriat şi cu Auchan România, unde elevii noştri fac instruire și pregătire practică pentru calificările bucătar și ospătar. În urmă cu 7 ani, în anul 2017, am pus bazele înființării claselor de învățământ dual în domeniul serviciilor – ospătar (chelner) lucrător în unități de alimentație și bucătar. Am depășit toate prejudecățile despre această modalitate de formare în două locații diferite, în atelierele școlare și la agentul economic, şi am reuşit să le oferim elevilor noştri posibilitatea de a-şi completa cunoștințele de specialitate cu abilitățile practice de profil la locul de muncă.

Dir. adj. Daniela Romee: În prezent, Liceul de Industrie Alimentară din Craiova, pregătește elevii din ciclurile de învățământ: primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal și tehnic de maiștri, pentru domeniile industrie alimentară, alimentație publică și electromecanic. Datorită profilului școlii noastre, elevii se pot integra, cu ușurință, pe piața muncii.

De-a lungul timpului ne-am ,,specializat” în acest domeniu de formare, actualmente suntem parte a Consorțiului Regional Integrat pentru Învăţământul Dual, alături de Consiliul Județean Dolj, alte unități de învățământ profesional și tehnic, instituții de învățământ superior și agenți economici, prin care susținem dezvoltarea învățământului profesional dual.

Echipa de cadre didactice de la LIA

Oltenia Business: Recent, aţi extins acest program de învăţământ dual printr-un proiect inedit, prin care Craiova devine “Capitala Gastronomică Est-Europeană”. Ce presupune această iniţiativă?

Dir. Laura Vasile: Ne mândrim să fim coordonatorii Proiectului “CRAIOVA, CAPITALĂ GASTRONOMICĂ EST-EUROPEANĂ”, sub deviza pregătirea tinerei generații HoReCa pentru succes. Este un concept unic. Vorbim despre un program complex de acțiuni de pregătire teoretică și practică într-un cadru funcțional de specializare profesională, schimb de experiențe interne și internaționale, care au ca scop formarea complexă a competențelor și facilitarea incluziunii profesionale rapide a elevilor.

Proiectul pune la lucru în sistem real, teoretic și practic, elevii de la Liceul de Industrie Alimentară din localitate, în scopul promovării Craiovei și a Regiunii Oltenia ca destinație de interes turistic european unic, unde pot fi descoperite, la un loc, ofertele gastronomice locale, dar și din mai multe țări est-europene. Este un proiect implementat împreună cu Primăria Municipiului Craiova, pe care dorim să îl extindem. Am început cu 10 restaurante, a apărut între timp şi al unsprezecelea.

Fiecare dintre restaurantele care fac parte din proiect şi-a ales o bucătărie est-europeană şi a inclus în meniu cel puţin două preparate specifice ţării pentru care optează.

Dir. Adj. Daniela Romee: Grupul țintă al proiectului este format, acum, dintr-un număr de 40 de elevi, care vor pune în practică informațiile teoretice în condiții reale de lucru, la 11 restaurante de top din Craiova, pentru realizarea preparatelor specifice diferitelor zone est-europene: Ramada-Elipse (Georgia), Manor (Bulgaria), Nobel Cuisine (Republica Moldova), Epoca (Macedonia), Craft (Ungaria), Artizan 35 (Turcia), Dolce Vita (Grecia), Steso (Serbia), Big Ben (Azerbaidjan), Iberico (Croația), Olive (Polonia). La evenimentul de deschidere am fost onoraţi de prezenţa, alături de oficialităţi locale, a ambasadorilor din ţările selectate pentru această “hartă” a gastronomiei est-europene.

Intenţia noastră este de a lărgi reţeaua de restaurante pentru a extinde, implicit, învăţământul dual. Noul proiect le oferă elevilor noştri prilejul de a lua contact cu alte culturi, cu produse noi. În plus, construirea acestei reţele ne oferă cadrul unui dialog direct cu agenţii economici, ceea ce este un câştig de ambele părţi.

Dir. Laura Vasile: Sunt cerinţe mari din partea agenţilor economici, iar în cazul şcolii noastre inserţia pe piaţa muncii este de 100%. Ţinând cont de solicitările agenţilor economici, de nevoile lor, şcoala poate cere creşterea planului de şcolarizare, iar nevoile lor, în acest moment, depăşesc numărul nostru de absolvenţi. Este unul dintre motivele pentru care învăţământul dual este atât de important. Se creează, astfel, o armonizare între şcoală şi piaţa muncii, iar pentru anul viitor ne propunem să mărim planul de şcolarizare.

Oltenia Business: Pe lângă parteneriatele cu agenţii economici, ce alte priorităţi au existat pe agendă, în vederea dezvoltării Liceului de Industrie Alimentară Craiova?

Dir. Laura Vasile: Nu poţi oferi educaţie la standarde europene în lipsa unor condiţii de pregătire la cel mai înalt nivel, astfel că una dintre priorităţile noastre a fost să modernizăm şcoala și să extindem baza materială. Aveam nevoie și de spații moderne și dotări actualizate şi am făcut tot posibilul să le realizăm.

Cel mai important proiect în acest sens este cel privind ”Creșterea calității infrastructurii la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova”, cod SMIS 128292, în valoare totală de 12.145.152,62 lei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 253/30.05.2019, alături de Primăria Municipiului Craiova, având ca obiectiv general asigurarea condițiilor necesare unui proces educațional la standarde europene și îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională a tuturor elevilor.

Proiectul a presupus reabilitarea corpului principal de clădire al școlii, dotarea cu mobilier și aparatură de specialitate și montarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice (80 panouri fotovoltaice).

De asemenea, tot în cadrul proiectului, a fost construit un complex pentru activități de instruire practică profesională, în specializarea Alimentație Publică și Turism, cu toate dotările specifice necesare pregătirii în acest domeniu.

Dir. adj. Daniela Romee: Sub deviza “Educație de calitate, cu mijloace de calitate la standarde europene”, liceul nostru s-a dezvoltat notabil și astăzi putem vedea o clădire de școală total reabilitată și dotată cu mobilier și tehnică modernă IT, ateliere de industrie alimentară, alimentație publică și turism, laboratoare de specialitate, o clădire nouă cu ateliere și laboratoare, o sală de sport modernizată la standarde europene, internat, cantină modernă, cabinet medical, cabinet de consiliere și asistență psihopedagogică și bibliotecă. Unitatea noastră școlară este printre puținele din țară unde funcționează și ateliere de microproducție, produsele fiind valorificate în beneficiul elevilor noștri, prin cantina școlară.

Oltenia Business: Cum credeţi că se poate reproduce exemplul LIA la o scară largă, pentru ca sistemul de educaţie să producă un efect ideal asupra pieţei muncii?

Dir. Laura Vasile: Este necesar să se producă o schimbare de mentalitate – a părinților, a elevilor, a societăţii, în general – față de învățământul profesional și tehnic, este nevoie de validarea lucrurilor bine realizate, care lasă amprenta asupra societății și canalizează elevii către învățământul profesional și tehnic. Promovăm în rândul elevilor conștiința valorilor proprii. „Ştiu să fac, deci trebuie să fac și trebuie să fac aici, în țara mea”. Antreprenoriatul promovează egalitatea de șanse, școala incluzivă și pregătirea pentru viața reală, pentru meserii frumoase, în slujba dezvoltării societății. Putem face lucruri pentru comunitatea noastră, lucruri concrete. Şi asta ne propunem la LIA, zi de zi, în centrul muncii noastre sunt „Elevul” și pregătirea lui pentru viață!