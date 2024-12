Creatorii de poteci. Vânătoarea de conace, cale deschisă către un business în turism

Îşi spun “creatorii de poteci”. Când e vreme bună, se organizează, se urcă în maşini şi îşi petrec duminica explorând conace vechi din Dolj, “bijuterii ascunse”, şi deschizând calea către noi experienţe turistice. A început cu pasiunea lui Dragoş Andreescu pentru monumente. De altfel, toată lumea îl cunoaşte drept “Monumentalistul”, după numele ales pentru paginile sale de pe reţelele de socializare.

Odată ce Dragoş a stârnit pofta descoperirii arhitecturii şi în alţii, a apărut şi o solicitare nouă. Tururile pentru companii. Aşa a luat naştere şi micul său business de organizare de teambuildinguri cu tururi de conace, degustări de vinuri şi experienţe locale autentice. Dragoş crede însă că această cale deschisă de “creatorii de poteci” pasionaţi de clădiri frumoase şi patrimoniu are un potenţial mult mai mare şi mai important. Ar putea fi originea unor circuite locale organizate de operatori de turism cu experienţă, un punct de plecare pentru soluţii concrete şi consistente de valorificare a regiunii de sud a Olteniei.

A început cu pasiunea unui om. Astăzi, este deja o comunitate

Pasiunea lui Dragoş Andreescu pentru conace, patrimoniu şi arhitectură este veche şi binecunoscută la nivel local. Dragoş a organizat tururi de conace în Craiova, inclusiv la invitaţia autorităţilor sau a şcolilor, a profitat de fiecare ocazie pentru a creşte popularitatea acestora, iar acum 7-8 ani a început să meargă şi însoţit în incursiunile sale de explorări de conace.

“În Dolj nu există turism organizat, nu ai circuite cu autocarul, cu obiective bine definite care să îţi umple o zi sau două de vizitare. Din nefericire, zona de sud a Olteniei este cam trasă pe linie moartă, deşi are mare potenţial. Noi am construit practic un grup de CREATORI DE POTECI, încercăm să deschidem calea către turismul organizat”, spune Dragoş.

Un trend interesant se conturează în Oltenia: Mai multe conace, readuse la viaţă

În ultimii ani, în Oltenia începe să se contureze un trend interesant. Mai multe dintre aceste conace vechi au început să fie readuse la viaţă. Au fost cumpărate de investitori sau chiar de oameni simpli care au decis să nu le păstreze doar pentru ei, ci să le integreze în comunitate prin anumite evenimente.

Un exemplu este conacul Teişanu, al căror cumpărători au organizat, în vară, un eveniment cu ateliere dedicat copiilor.

Conacul de la Moţăţei a fost cumpărat de un antreprenor care intenţionează să investească aici într-un complex hotelier cu piscină şi alte facilităţi. Şi conacul Vrăbiescu de la Leamna a fost achiziţionat de un antreprenor din domeniul HoReCa, iar în perioada următoare ar urma să fie amenajat tot pentru a fi integrat în circuitul turistic.

Iar în multe dintre aceste poveşti Dragoş Andreescu a fost un intermediar. “Am încercat inclusiv să ajut oamenii să vândă conacele unor oameni dispuşi să investească, iar în unele cazuri s-a şi întâmplat”.

Dragoş vrea chiar să înfiinţeze o asociaţie a proprietarilor de conace, să îi pună în legătură pe aceştia pentru a se ajuta şi chiar pentru a crea o reţea turistică.

Atracţiile neexplorate şi turismul local bazat pe experienţe autentice

“Ce facem noi este să încercăm să creăm nişte trasee, sî intrăm în contact cu oamenii din zonă. Se poate construi un circuit de 2 zile în Oltenia, cu conace, cu crame. Avem Crama Galicea Mare, a treia cramă din Europa ca tehnologie. Avem şi zona Başcov şi zona Cetate, care au potenţial şi pot fi şi ele incluse în experienţa aceasta de turism din Dolj. Avem atracţii neexplorate. Apoi, poţi completa toate aceste obiective cu experienţe locale autentice. De exemplu, când am organizat tururi, am inclus o degustare de vin sau o masă preparată de localnici. Am încurajat oamenii locului să vină să îşi vândă produsele, să organizeze un târg local. Unul dintre ei chiar a conştientizat că există potenţial în această direcţie şi a cumpărat o şaretă pentru a oferi plimbări.

“Asta înseamnă, în fond, să creezi poteci: să creezi experienţe şi să articulezi un pachet turistic. Lucrurile astea ar trebui făcute de alţii, nu de noi. După ce m-au însoţit în tururi, unii oameni mi-au spus că şi-ar dori să îşi aducă angajaţii la astfel de tururi. Şi cererea a creat oferta. Am început să ofer pachete pentru companii, pentru teambuilding, prin firma proprie. Calea e deschisă şi interes există. Această nişă se poate dezvolta şi poate căpăta anvergură, trebuie doar să existe dorinţă şi să se treacă la fapte.”