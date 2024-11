Ringo Dămureanu: „Partidele au impus pe poziţii eligibile oameni care nu au nicio legătură cu judeţul Dolj. Acesta este respectul pe care îl acordă judeţului”

Stimaţi craioveni, stimaţi doljeni, a venit şi momentul alegerilor parlamentare. Duminică, vom alege componenţa Senatului şi a Camerei Deputaţilor. Vă îndemn ca pe 1 decembrie, de Ziua Naţională, să mergeţi la vot! Să votaţi un candidat independent, omul Doljului. Vin în faţa voastră cu mâinile curate. Nu am cumpărat, nu am fost cumpărat. Nu am vândut, nu am fost vândut. Sunaţi-vă familia, prietenii, şi daţi-le vestea cea bună. Duminică, aveţi pe cine vota.

Am depus această candidatură dintr-o datorie pe care consider că o am faţă de locuitorii judeţului Dolj, pentru ca aceştia să poată alege liber, fără să fie obligaţi să accepte ceea ce partidele politice le impun. Am fost în târg la Băileşti, am mers peste tot, să ascult problemele oamenilor, ceea ce fac de patru ani. Oamenii sunt îngrijoraţi că partidele politice parlamentare au impus pe poziţiile eligibile oameni care nu au nicio legătură cu judeţul Dolj. Acesta este respectul pe care partidele politice îl acordă judeţului. De aceea am considerat o datorie de onoare să îmi depun candidatura şi să vin în faţa doljenilor deschis, cu mâinile curate, să le spun că reprezentantul lor în Parlament în aceşti 4 ani nu a dormit. Am avut cea mai bună activitate parlamentară dintre toţi deputaţii şi senatorii din Oltenia indiferent de partid. Nu spun eu asta, ci o spun datele oficiale de pe site-ul Parlamentului.

Ceea ce bănuiam din septembrie în urma unui sondaj efectuat în judeţul Dolj, 16% dintre doljeni spuneau că sunt dispuşi să voteze un candidat independent. Mi s-a părut mare acest procent, dar am văzut cum românii au votat într-un număr atât de mare un candidat independent.

Poporul român a doborât toate clişeele şi a spulberat partidele care au condus România, dându-le o palmă pe care cu toţii o resimt şi acum.

Oameni buni, nu vă subestimaţi opţiunea şi identitatea. A vota pe cine consideri şi simţi este o datorie de onoare, nu trebuie să fii influenţat de concepţii că dacă votezi un independent îţi iroseşti votul.

Voi propune în Parlament ca poporul român să nu mai fie obligat prin bugetul de stat să susţină partidele politice! S-a dovedit că acestea folosesc din greu banii poporului nu pentru o comunicare eficientă prin presa locală şi vectorii locali, ci dând sume exorbitante posturilor principale de televiziune. Poporul nu trebuie obligat la asemenea cheltuieli.

Mă tem că se pregăteşte o lovitură de stat printr-o decizie de anulare a alegerilor care ne-ar putea duce cu 80 de ani în spate, aduceţi-vă aminte cum au fost furate alegerile în 1946. Ne opunem oricăror intervenţii a celor care pierd puterea. Să nu se atingă nimeni de voinţa poporului.

Eu vin cu susţinerea problemelor judeţului Dolj. Am prezentat pe paginile mele, Ringo Dămureanu şi Deputat Ringo Dămureanu, soluţiile pe care le avem pentru fiecare categorie de probleme, dar mai ales am răspuns la întrebarea „Ce ai făcut 4 ani în Parlament?”.

Duminică, votaţi ultima poziţie pe buletinul de vot, deputat independent Ringo Dămureanu. Dumnezeu să binecuvânteze România!

Comandat de RINGO DĂMUREANU – Candidat Independent la alegerile parlamentare din 1 Decembrie 2024, la Camera Deputaților – Județul Dolj, executat de SC Media Sud Europa SA – in insolventa, CMF 14240049