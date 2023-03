Complementaritate. Claudia Jagodič (TEAM MONTAGE), jumătatea feminină dintr-un vis care a depăşit aşteptările

În 2008, Claudia şi Boštjan Jagodič se întâlneau în uzina Ford din Craiova, unde ea lucra la o firmă germană, iar el coordona un proiect destul de amplu printr-un contractor, pentru realizarea părţii de structură metalică. “Era un om pasionat, inginer calificat, lucrase în Belgia, în Germania în alte fabrici auto. Din proiect în proiect a ajuns şi în România. Şi aşa ne-am cunoscut”, povesteşte Claudia. Astăzi, cei doi deţin împreună TEAM Montage, o companie pe care au clădit-o împreună de la zero, cu mult entuziasm şi cu dedicare totală. Boštjan a decis să rămână în România şi să construiască aici, împreună cu Claudia, un proiect al lor, un proiect care le-a depăşit aşteptările şi care le-a atras recunoaşterea la cel mai înalt nivel.

De la 15 oameni la 200 angajaţi, o sucursală în Germania şi extindere continuă a capacităţii

“Este un vis devenit realitate. Visul soţului meu, Boštjan Jagodič, care a devenit apoi visul nostru. Când ai alături de tine oameni pe care te poți baza în orice moment, drumul de la idee la materializarea acesteia pare o simplă plimbare. Deşi avem doar 13 ani de existenţă, dorinţa noastră de dezvoltare continuă ne-a adus astăzi la visuri noi. Pentru că ritmul nostru de creştere a fost mai alert decât ne-am fi imaginat. Trebuie să recunosc că, în ceea ce mă privește, au fost momente în care nu eram sigură că îmi pot asuma o responsabilitate atât de mare la cei nici 27 de ani (vârsta pe care o aveam când am intrat în societate), dar soţul meu a fost mereu omul care a știut să îmi arate partea frumoasă a acestei aventuri”, spune Claudia, jumătatea feminină a unei poveşti de succes într-un domeniu preponderent masculin – construcţiile industriale şi structurile metalice.

TEAM Montage a început cu o echipă de 15 oameni, iar acum firma are în jur de 200 de angajaţi, la care se adaugă, pentru anumite proiecte, subcontractorii, ceea ce înseamnă alţi 100 de angajaţi sub coordonarea companiei. Printre clienţii importanţi din portofoliul său se numără Ford, inclusiv Ford Germania, Qfort sau Clariant. “Ne mândrim cu faptul că avem clienţi renumiţi din Europa, iar satisfacţia acestora este unul din obiectivele principale şi comune ale echipei noastre. Nu facem rabat la calitate”, transmit Claudia şi Bostjan Jagodič. Anul trecut, Team Montage a înfiinţat şi o sucursală în Germania, iar planurile de dezvoltare nu se opresc. Anul viitor, urmează o nouă extindere a capacităţii de producţie şi a echipei.

“Am început cu o echipă mică. Visul a fost mare”

Pentru Claudia şi Boštjan Jagodič, formula de cuplu a funcţionat extraordinar. În timp ce Boštjan este “motorul şi creierul Team Montage, cel care vine cu viziunea, ştiind foarte bine ce îşi doreşte în materie de proiecte, extindere, echipă”, după cum îl descrie Claudia, ea este omul de culise care se ocupă de partea administrativă şi organizatorică, de documentaţie, de comunicarea atât de importantă pentru a asigura coeziunea echipei.

“E o provocare să lucrezi într-o lume a bărbaţilor, dar e nevoie mereu şi de o mână de femeie care concentrează atenţia către alte planuri, şi dincolo de gândirea pragmatică specific masculină, ca un business să meargă şi să crească frumos. Cred că femeile comunică mai bine, mai deschis, probabil asigură şi o altfel de interfaţă cu angajaţii, cu colaboratorii”, e de părere Claudia Jagodič.

Complementaritate. Acesta ar fi cuvântul care ar putea esenţializa formula urmată de cei doi fondatori şi manageri ai societăţii TEAM Montage.

“Am început cu o echipă mică. Visul era mare. La început făceam montaj, modificări, parte mecanică, structură. După primii doi-trei ani, am început să ne implicăm în partea de producţie, la cererea clientului, şi visul a venit odată cu cererea. Ne doream să avem spaţiul nostru de producţie. A fost un proiect de durată. Am fost în două spaţii cu chirie, dar în paralel am lucrat şi la acest vis iar în 2014 am demarat proiectul aici, la Cârcea, iar în 2016 a început construcţia. Tot profitul nostru a fost reinvestit, de la început până în acest moment. Continuăm să reinvestim, iar investim în construcţii, în utilaje, în traininguri pentru echipe, în software. Deşi suntem aici de numai 4 ani, deja simţim că nu mai avem loc, că fluxul tehnologic ne este limitat, aşa că anul acesta demarăm un nou proiect de extindere tot aici şi tot în regie proprie, cum am construit şi actuala hală”, precizează Claudia Jagodič.

Oamenii din spatele Team Montage

Aşa cum spune şi numele, la TEAM Montage angajaţii sunt pe primul plan.

“E o muncă de echipă. Investim continuu în resurse materiale şi umane pentru a dezvolta activitatea constant şi, astfel, beneficiem de tehnologie de ultimă oră în materie de utilaje industriale. Am ales să angajăm oameni din zona noastră pentru că ne dorim să contribuim la dezvoltarea comunităţii. Firma organizează traininguri de specialitate şi le oferim posibilitatea angajaţilor să se califice la locul de munca şi să îşi perfecţioneze cunoştinţele în mod constant. Respectăm oamenii şi asta se reflectă în rezulatele spectaculoase cu care ne mândrim. Prin munca de echipă, prin calitatea produselor, seriozitate şi respectarea termenelor am reuşit să ne dezvoltăm aşa frumos. Ne ajută şi faptul că suntem flexibili şi avem capacitatea de adaptare, aici probabil contribuie şi faptul că suntem o echipă tânără”, spune Claudia, care este de părere că nu există o reteţă a succesului, însă ingrediente ca munca, dedicarea, seriozitatea, ambiţia, curajul şi pasiunea din plin întotdeauna dau roade.

Viitorul? Să creezi punţi

Când visul e mare, dar ajunge să îţi depăşească aşteptările, e clar că faci lucrurile bine. Nu întâmplător cei doi manageri ai companiei Team Montage, cu capital 100% autohton, se numără printre oamenii care au avut privilegiul să fie invitaţi la evenimentul de tradiţie National Prayer Break din America, iniţiat de pe timpul preşedintelui Eisenhower, unde au fost prezenţi deja la cinci ediţii. Deşi vorbesc cu modestie despre aceste invitaţii, participarea lor la acest eveniment vorbeşte de la sine despre ce au reuşit să construiască împreună.

National Prayer Breakfast este un eveniment care adună laolaltă reprezentanţi ai unor domenii variate din lumea întreagă la Washington, unde oamenii se roagă împreună pentru bunăstare, pentru o mai bună comunicare între comunităţi şi ascultă discursuri motivaţionale susţinută de personalităţi marcante care au avut un cuvânt de spus în domeniilor lor.

“E un exemplu despre cum poţi crea punţi, cum spun americanii, “building bridges”, iar acest eveniment este un prilej pentru a găsi noi surse de inspiraţie şi noi resurse de energie. Am avut ocazia de a participa de 5 ori până acum şi pot spune că pleci de acolo cu dorinţa de a vrea să fii mai bun şi să creezi legături frumoase cu cât mai mulţi oameni, să trăieşti noi experienţe”, spune Claudia Jagodič.