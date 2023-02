CESIVO Agricultura, compania pentru succesul fermierilor, a inaugurat noul sediu, cu showroom, service și magazin piese

CESIVO Agricultura, cel mai mare dealer de utilaje agricole din zona Olteniei, s-a relocat într-un nou sediu, un spațiu generos, prevăzut cu o suprafață mare de expunere pentru utilaje agricole, piese de schimb și service atelier.

CESIVO Agricultura a inaugurat, la sfârșitul lunii februarie, noul sediu situat în Coșoveni, județul Dolj, pe DE 70, strada Principală, nr. 45.

Evenimentul prilejuit de inaugurarea noului sediu a reunit deopotrivă reprezentanți ai partenerilor/furnizorilor, dar și clienți finali, fermieri.

O suprafață generoasă pentru expunerea utilajelor și atelier de reparații

Relocarea companiei într-un spațiu nou furnizează echipei CESIVO Agricultura noi oportunități de îmbunătățire a eficienței operaționale, pentru a oferi clienților servicii complete în același loc.

Compania expune acum utilaje agricole, din portofoliul pe care îl pune la dispoziția clienților, pe o suprafață de 6.500 metri pătrați, la care se adaugă un magazin cu piese de schimb, dar și un atelier de reparații (400 metri pătrați).

„Anul acesta am avut prima colaborare cu compania CESIVO Agricultura și totul a decurs ca la carte. Am achiziționat un utilaj de care sunt convins că voi fi foarte mulțumit, pentru că am văzut cum lucrează chiar la niște prieteni din Italia și se comportă excelent. Sunt o echipă foarte serioasă și îi recomand cu încredere”, a declarat Leonard Cicic, din Burila Mare, Mehedinți, unul dintre clienții noi ai societății, prezent la evenimentul de inaugurare.

7 ani de agricultură la standarde înalte

CESIVO Agricultura a reușit, în cei 7 ani de activitate de până acum, să câștige încrederea agricultorilor din Oltenia și nu numai, furnizând utilaje fiabile și oferind servicii de calitate post vânzare – service și piese de schimb.

Parteneriatele CESIVO Agricultura cu producători de utilaje agricole renumiți din Europa, care activează de zeci de ani pe cele mai importante piețe internaționale, s-a născut tocmai din dorința de a veni în întâmpinarea fermierilor cu produse de înaltă performanță. Filosofia acestor parteneriate se bazează pe calitate, profesionalism, competitivitate și conștientizării importanței procesului de modernizare.

„Am început o colaborare încă de acum 7 ani. Eram la început de drum, atât eu, cât și compania CESIVO, și am reușit să creștem frumos împreună. Este unul dintre furnizorii noștri de bază, ne-au convins prin seriozitate, iar, în timp, relația de colaborare s-a transformat și într-una de prietenie”, a spus Răzvan Bălășoiu, SC RALKLIN SRL, unul dintre primii parteneri CESIVO Agricultura.

„Sunt convins că vom lucra încă mai bine odată cu dezvoltarea CESIVO și deschiderea acestui sediu nou. Sunt foarte mulțumit de utilajele achiziționate. Semănătoarea de la SOLA pe care am cumpărat-o în urmă cu cinci ani de la ei încă funcționează fără probleme”, a adăugat Răzvan Bălășoiu.

Cu o experiență de peste 50 ani, SOLA este unul dintre cei mai mari producători de semănători de precizie pentru plante prășitoare și semănători de păioase din Spania. În prezent exportă în 30 țări, iar CESIVO este furnizor pentru regiunea Oltenia.

Companii renumite de pe piața producătorilor de utilaje agricole, prezente în portofoliul CESIVO

„Agricultura este o competiție, iar CESIVO Agricultura este aproape de fermieri pentru a le susține eforturile”, transmite echipa companiei, care a acordat constant o atenție sporită partenerilor cu care a colaborat, reunind în portofoliul amplu nume sonore.

„Pentru că întotdeauna sprijinul trebuie să fie garanția succesului, lista partenerilor celui mai mare dealer de utilaje agricole din zona Olteniei include nume cu notorietate pe piața producătorilor de utilaje agricole: SOLA, unul dintre cei mai mari producători de semănători din Spania, OVLAC – pluguri și utilaje pentru pregătirea solului, MA/AG Italia – utilaje pentru pregătirea solului, BARGAM, Italia – mașini de erbicidat, PRONAR POLONIA – remorci, TECNOMAIS, Italia – headere pentru recoltat porumb și floarea soarelui, NARDI, Italia- headere floarea soarelui, EUROSPAND, Italia mașini de împrăștiat îngrășămine, FALC, Italia – utilaje pentru pregătirea solului antrenate la cardan, tocători de resturi vegetale, ERMO, Italia – pluguri, FARMET, Cehia – utilaje pentru pregătirea solului”, precizează reprezentanții CESIVO.

Între furnizorii CESIVO Agricultura se regăsesc și doi producători români: MECANICA CEAHLĂU și respectiv TEHNOFAVORIT.

Consultanță tehnică în alegerea utilajelor și o echipă de profesioniști

Pe lângă gama variată de mașini și utilaje agricole noi, piese de schimb și service, CESIVO Agricultura vine în întâmpinarea clienților și prin consultanța tehnică oferită în alegerea și configurarea utilajelor, dar și consultanța pentru obținerea finanțării necesare pentru achiziționarea utilajelor.

Provocările din teren sunt întotdeauna mai ușor de trecut cu utilajele agricole de la CESIVO Agricultura, iar fiecare livrare către clienți nu este decât un pas sigur spre performanță și eficacitate.

„Produsele oferite clientilor nostri, seriozitatea echipei de vanzari, profesionalismul echipei de service si flexibilitatea oamenilor cu care lucrăm fac din CESIVO Agricultura un partener de incredere.”