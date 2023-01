La Pensiunea Casa Speranței, persoanele vârstnice găsesc căminul de care au nevoie

Seniori îngrijiți într-un mediu cald și primitor, de către profesioniști specializați în domeniu. Este ceea ce găsesc familiile craiovene la pensiunea pentru vârstnici Casa Speranței, din zona Tancodrom, cel mai nou loc dedicat îngrijirii acestora.

Seniorii pot fi cazați atât permanent, cât și temporar. Cazarea temporară include și serviciile de asistență, la prețuri mai mult decât avantajoase, sub nivelul costurilor hoteliere. Astfel, cu numai 80 lei pe zi, un senior beneficiază atât de cazare, cât și de trei mese principale și două gustări și, de asemenea, de asistență medicală permanentă.

Astfel, dacă o familie care are în grijă o persoană dragă dorește să plece în concediu sau este nevoită să facă deplasări și nu are în îngrijirea cui să își lase ruda în zilele în care lipsește, Casa Speranței oferă serviciile necesare într-un mediu ideal, care deservește întocmai nevoile unui senior.

Echipă de îngrijitori și personal medical cu experiență

Echipa se ocupă inclusiv de administrarea tratamentelor în funcție de schema prevăzută. Persoanelor care nu se pot deplasa li se asigură masa la pat. De asemenea, meniurile sunt personalizate unde este cazul, concepute pentru nevoile fiecărui senior în parte.

Echipa Casei Speranţei este formată din profesionişti. Persoanele vârstnice cazate aici sunt monitorizate și asistate de îngrijitori, infirmiere, asistente, personal medical cu mare experiență și calificare, autorizat și specializat conform legii.

„Indiferent dacă aveți nevoie de regim intern permanent sau ocazional, oferim soluţii pentru necesitățile atât de numeroase generate de înaintarea în vârstă sau de agravarea unor probleme medicale. Programele de îngrijire sunt individuale şi personalizate pentru fiecare senior în parte. Prioritatea noastră este îngrijirea optimă a fiecărui bătrân în funcţie de problemele şi nevoile fiecăruia”, adaugă reprezentanţii Casei Speranţei.

1 de 4

Seniorii beneficiază de supraveghere de specialitate non-stop, de către asistente şi infirmiere, de asistență medicală, administrarea tratamentului conform schemei şi monitorizarea parametrilor fiziologici, îngrijire corporală zilnică sau de câte ori este necesar, ajutor pentru deplasare.

Cui îi sunt adresate serviciile oferite de pensiunea pentru persoane vârstnice Casa Speranței

Casa Speranţei oferă ajutor de specialitate pentru :

*PERSOANELE VÂRSTNICE FĂRĂ AFECȚIUNI

care nu au afecțiuni deosebite și care au păstrată capacitatea de autoservire și autoîngrijire

*PERSOANELE VÂRSTNICE CU AFECȚIUNI CRONICE

cu afecțiuni cronice auditive congenitale sau dobândite

*PERSOANELE VÂRSTNICE CU DIZABILITĂȚI

afectarea funcțiilor motorii (amputații,afecțiuni ale sistemului nervos central și periferic -Alzheimer, demenţă)

boli cu tulburări de dezvoltare a sistemului nervos, scleroze etc.

*PERSOANELE VÂRSTNICE CU AFECȚIUNI MUSCULARE

distrofii musculare, boli ale joncțiunii neuro-musculare etc.

*PERSOANELE VÂRSTNICE CU AFECTAREA FUNCȚIILOR VIZUALE

retinopatie pigmentară, glaucom, cataractă

*PERSOANELE VÂRSTNICE CU AFECTAREA MOBILITĂȚII

spondilită anchilozantă, cifoscolioze etc

Programul de îngrijiri paliative de la Casa Speranţei este conceput cu atenţie pentru a îmbunătăți calitatea vieții şi pentru a oferi cel mai bun climat.

Servicii:

camere echipate modern la un înalt standard, fiecare dispunând de televizor

living modern dotat cu televizoare LCD

asistenţă şi îngrijire zilnică oferită de asistente medicale şi infirmiere

consiliere prin medic de familie, medici specialiști

servicii de spălătorie, uscătorie, călcătorie

bucătărie modernă, unde se prepară zilnic mâncare proaspătă

mijloace de comunicare cu familia.

Asigurarea alimentaţiei:

prepararea hranei se face zilnic în bucătăria proprie, cu ingrediente proaspete

meniul zilnic constă în 3 mese principale şi 2 gustări

meniurile sunt concepute pentru nevoile fiecărui senior în parte

persoanelor nedeplasabile le este asigurată masa la pat de către personalul căminului.

Asistenţă și supraveghere:

medic de familie, medici, asistenți medicali, infirmiere

supraveghere de specialitate non-stop de către asistente şi infirmiere

administrarea tratamentului conform schemei şi monitorizarea parametrilor fiziologici

îngrijire corporală zilnică sau de câte ori este necesar

ajutor deplasare interior/exterior

Prețuri începând de la 2200 lei/lună.

“Vă aşteptăm cu drag acasă!”

Casa Speranței este situată în Zona Tancodrom. Telefon 0769817777.