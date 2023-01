Cristian Cîrjaliu, La Cişmea Mârşani: „În industria evenimentelor, trebuie să oferi experienţe”

În anul 2014, Cristian şi Gabriela Cîrjaliu începeau să amenajeze „La Cişmea Mârşani”, un complex de evenimente în inima naturii, menit să ofere o alternativă nunţilor clasice la restaurantele din oraş. Lângă un lac cu ponton, cu o curte generoasă, amenajată cu bun gust, salonul de evenimente urma să înlocuiască un teren altcândva sugrumat de buruieni şi să le trezească oamenilor gustul pentru petreceri de lux departe de agitaţia urbană.

La Cişmea s-a dovedit nu doar un succes, ci un deschizător de drumuri. Antreprenorii din Mârşani au fost unii dintre pionierii nunţilor provinciale de lux din zona Olteniei. Iar acum sunt recunoscuţi pentru evenimentele rafinate şi pentru locul de basm pe care l-au amenajat. Parte din succesul lor consideră, însă, că se datorează perseverenţei şi dorinţei de a veni, an de an, cu lucruri noi.

„Am încercat să venim mereu cu lucruri noi”

„În industria organizării de evenimente, trebuie să oferi experienţe. Să creezi amintiri perfecte. Să te reinventezi pentru a nu deveni plictisitor sau învechit. Aşa că noi am încercat să venim mereu cu lucruri noi. Să reamenajăm saloanele sau băile, să ne extindem. Am venit cu cortul de evenimente în prelungirea salonului, am venit apoi cu amenajarea spaţiului pentru evenimente lângă piscină, cu lărgirea pontonului. Şi mereu, mereu, am căutat ceva proaspăt, pentru a ne menţine sus”, a declarat managerul complexului de la Mârşani.

Aşa se face că şi pentrui 2023 salonul de evenimente se reinventează şi se extinde.

„Îi invităm pe mirii şi pe oaspeţii noştri să se bucure de magia unui decor menit să taie răsuflarea și de oferta generoasă de meniuri high-class. Avem formula perfectă pentru nunta perfectă. Ce avem în plan, de fapt? Din 2023, mutăm natura înăuntru! Salonul Imperial devine oaza nunților de basm.

Sala va fi mărită cu 100 de locuri, având astfel o capacitate de 350 de persoane, şi poate fi extinsă pentru a găzdui până la 600 de invitaţi, prin unirea cu Crystal Ballroom, extins şi el cu 40 de locuri. Decorul se schimbă, dar magia rămâne”, transmite Cristian Cîrjaliu.

Pe lângă extinderea şi schimbarea tematicii saloanelor, antreprenorii anunţă şi modificări la platoul de lângă piscină, unde vor fi surprinse cele mai spectaculoase prezentări de torturi şi cele mai frumoase momente de la focurile de artificii.

“Ştim că poate suna banal, dar la noi chiar aşa este. Business-ul nu poate exista fără pasiune, pentru că atunci când eşti gazda marelui eveniment din viaţa unui cuplu trebuie să faci totul cu pasiune pentru ca oamenii să fie fericiţi şi să aibă parte de cea mai frumoasă zi”, spune antreprenorul din spatele La Cişmea Mârşani.