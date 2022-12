Comuna Predești inaugurează seria de proiecte doljene finanțate prin Anghel Saligny“

Comuna Predești a reușit să obțină luna trecută șase milioane de euro pentru rețeaua de canalizare, fiind printre pionierii județului în privința semnării contractelor de finanțare prin programul „Anghel Saligny“.

„Am reușit să obținem suma necesară pentru canalizarea din comună și staţia de epurare, pentru care am depus un proiect de aproape 30 de milioane de lei. Suntem printre primele comune din Dolj, dacă nu chiar prima, care semnează contractul de finanțare prin noul program Anghel Saligny. Licitaţia am organizat-o şi adjudecat-o cu clauză suspensivă, sub rezerva semnării contractului de finanţare, tocmai pentru a putea da cât mai repede drumul la lucrări”, a spus primarul Florian Șerban.

Primarul Florian Șerban a vorbit despre numeroase alte investiții, dar și proiecte care se apropie de finalizare.

Cămin Cultural de 1,5 milioane de lei

Unul dintre acestea este căminul cultural, realizat cu fonduri obținute de la Compania Națională de Investiții (CNI).

„Căminul Cultural este un proiect care s-a ridicat la aproape 1,5 milioane de lei și ne bucurăm că am reușit să obținem suma necesară de la CNI pentru că este un obiectiv important pentru comuna noastră”, a transmis edilul.

Drumul comunal 77, o prioritate

Un alt proiect pentru care autoritățile se pregătesc de recepția lucrărilor este asfaltarea străzilor și ulițelor printr-un proiect de 9,2 milioane de lei, finanțat prin PNDL II, pe o lungime de 7,6 kilometri.

„Dorința noastră este să continuăm asfaltările prin programul Anghel Saligny. O prioritate este drumul comunal 77, pe o lungime de 7,2 km, care face legătura între Predeşti, Predeştii Mici şi Buciuceni. Proiectul este estimat la o valoare 11 milioane de lei. Mai avem nevoie de 17 milioane de lei pentru asfaltările din interiorul comunei.”



Printre proiectele realizate anul acesta se numără și extinderea reţelei electrice și a iluminatului public în zona Valea Merilor, o zonă care avea destinaţie rezidenţială conform PUG.

„A fost o investiţie de aproximativ 4,5 miliarde de lei vechi”, a precizat Florian Şerban.

Investiții în școli

Primăria Predești are pe lista de priorități și unitățile școlare, unde are în plan să obțină fonduri europene prin POS Mediu, pentru reabilitarea celor două corpuri de clădire, cu o valoare estimată la 3,5 milioane de lei. Proiectul include montarea de panouri fotovoltaice și a unor centrale termice proprii.

„Tot pe plan școlar, derulăm în prezent și un proiect prin care cei 180 de elevi ai şcolii gimnaziale primesc zilnic o masă caldă, printr-un parteneriat cu Fundaţia World Vision.

Ce alte investiții se pregătesc în comună

Primăria Predești are numeroase alte proiecte în vizor, mare parte dintre acestea necesitând fonduri de la CNI. Administrația urmărește construirea unei creşe și a unui dispensar, reabilitarea fostului sediu al primăriei, construirea unei baze sportive, amenajarea a două parcuri și a două poduri (peste Raznic și Merețel).

Cel mai complex proiect este alimentarea cu gaze naturale în comuna Predeşti, pentru care administrația are nevoie de aproximativ 26 de milioane de lei. „Ușor, ușor, le vom face pe toate, pentru că atunci când ne propunem, reușim. Sănătate să avem și un an mai bun decât cei de până acum, cu pace și stabilitate, ca să ne putem concentra la ce avem de făcut”, a transmis edilul comunei, alături de urări de bine și sărbători fericite pentru toți locuitorii Predeștiului și pentru doljeni.