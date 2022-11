Cutremur pe piața criptomonedelor

Conform Reuters, cel puțin un miliard de dolari lipsesc din fondurile clienților platformei de tranzacționare a criptomonedelor FTX, care de curând și-a cerut falimentul.(sursa:biziday).

Tot Reuters ,care citează mai multe surse familiare cu situația, fondatorul firmei, Sam Bankman-Fried, spune că acesta transferat zece miliarde de dolari din fonduri clienților platformei FTX către o altă compania a sa de tranzacționare, Alameda Research, iar o mare parte din sumă a dispărut.

Deși se știa faptul că FTX a transferat fondurile clienților către compania Alameda, până acum nu era cunoscut faptul că o parte din acestea lipsesc. O sursă a estimat că au dispărut aproximativ 1,7 miliarde de dolari, iar altele apreciază suma între un miliard și două miliarde de dolari.

Într-un răspuns către Reuters, fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a declarat că “nu este de acord cu caracterizarea” transferului de 10 miliarde de dolari. “Nu am transferat în secret. Am avut o etichetare internă confuză și am interpretat-o greșit”, a adăugat acesta, fără a detalia. Întrebat despre fondurile lipsă, Bankman-Fried a răspuns: ”???”.

Platforme de tranzacționare a criptomonedelor FTX, cu sediul în Bahamas, a depus vineri o cerere de intrare în faliment, după ce la începutul săptămânii o serie de clienți au început să se retragă. Ulterior, un acord de salvare cu compania rivală Binance a eșuat, ceea ce a dus la cea mai mare cădere a pieței crypto din ultimii ani.