Topul Firmelor din județul Dolj, ediția 2022

Continuând tradiţia de aproape trei decenii, cele mai importante companii ale județului Dolj vor fi sărbătorite, promovate și premiate și în 2022, în cadrul evenimentului de înaltă ţinută «GALA TOPUL FIRMELOR». Evenimentul va avea loc în data de 20 octombrie, începând cu ora 18.00, la Mirage Ballroom Craiova, Strada Henry Ford, nr. 22.

Topul firmelor este o recunoaştere publică a celor mai performante companii din judeţul Dolj. Clasamentul a fost realizat pe baza unei metodologii unice la nivel naţional, ţinând cont de situaţia financiară din anul 2021.

Pe locurile 1-10 din top s-au clasat 2750 firme din judeţul nostru, dintre care 1453 firme ocupă locurile 1-3. Se vor acorda premii de excelenţă pentru firmele care s-au situat pe unul din primele trei locuri în ultimii 3 ani, distincţii de excelenţă pentru firmele care s-au situat pe unul din primele trei locuri în ultimii 5 ani şi trofee de excelenţă pentru firmele care s-au situat pe unul din primele trei locuri de peste 10 ani.

Printre indicatorii folosiţi la determinarea Topului Firmelor se numără: cifra de afaceri netă, profitul şi rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane şi a capitalului angajat.

Topul este structurat pe şapte domenii de activitate:

Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech;

Industrie;

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit;

Construcţii;

Servicii;

Comerţ;

Turism.

Un moment special în cadrul Galei este momentul partenerilor – dedicat companiilor care susţin realizarea evenimentului la nivel de excelenţă.

Evenimentul din acest an se bucură de sprijinul partenerului principal AL SHEFA FARM SRL – farmaciile AL-SHEFA, partenerului platinum TEAM MONTAGE SRL, precum si MENTOR SRL, VLADOOR SMART SRL, în calitate de parteneri GOLD.

Camera de Comerț și Industrie Dolj îi are alături și pe:

Partenerii silver: PROFESSIONAL CONSULTING S.R.L.; STIL MEDIA S.R.L.; ELPRECO S.A.; LEGABRIS PREST S.R.L.; MERCUR S.A., NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L.; INEJ COM S.R.L.; EVOBRAND S.R.L.; THE PLAYERS EVENTS S.R.L.

Partenerii bronz: PRIMASERV S.R.L., PRINTEX S.R.L.; RESTAURANT BACOLUX S.R.L.; SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A.; SĂULEANU ȘI ASOCIAȚII SOCIETATE PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ; OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA; TEATRUL NAȚIONAL “MARIN SORESCU” CRAIOVA; POȘTA ROMÂNĂ.

Partenerii Media ai evenimentului sunt: GAZETA DE SUD, TVR CRAIOVA, KISS FM, FP&FI PHOTO S.R.L., SMART BUS MEDIA AGENCY S.R.L. ȘI PAGINI NAŢIONALE.