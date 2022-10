Comunicat finalizare proiect implementat de Micle Com SRL pentru dotare pensiune D+P+2

Comunicat de presă finalizare proiect

Data: Octombrie 2022

„DOTARE PENSIUNE D+P+2”

MICLE COM SRL, in calitate de beneficiar, a implementat incepand cu data de 07.08.2020 proiectul cu titlul „DOTARE PENSIUNE D+P+2”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Astfel, MICLE COM SRL a incheiat contractul de finantare nr. 5821 din 07.08.2020, cod SMIS 131113, cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea durabila a societatii MICLE COM S.R.L., prin diversificarea serviciilor oferite intr-un domeniu nou, competitiv – turismul, imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii resurselor umane si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing. Principalele activitati prevazute in proiect au constat in dotarea si utilarea unei pensiuni turistice D+P+2 cu mobilier specific activitatii de cazare si servire a mesei, precum si echipamente pentru asigurarea confortului turistilor sositi in aceasta structura de cazare (dotari pentru asigurarea curateniei/ intretinerii, confortului termic – incalzire/ racire), prestarea de servicii de consultanta si servicii de informare si publicitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin dotarea si utilarea unei pensiuni turistice D+P+2 cu mobilier specific activitatii de cazare si servire a mesei, precum si echipamente pentru asigurarea confortului turistilor sositi in aceasta structura de cazare (dotari pentru asigurarea curateniei / intretinerii, confortului termic – incalzire / racire), in decurs de 24 luni de la semnarea contractului de finantare);

Organizarea de actiuni de promovarea a proiectului si a rezultatelor acestuia prin mijloace precum: comunicate de presa, panou/afis A2 temporar si placa permanenta, etichete autocolante pentru dotarile achizitionate in decurs de 24 luni de la semnarea contractului de finantare;

Crearea unui colectiv de profesionisti – prin atragerea de personal calificat, stimularea si dezvoltarea profesionala continua – s-au creat 5 noi locuri de munca permanente (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, acestea fiind mentinute cel putin 3 ani de la finalizarea investitiei.

Rezultatele proiectului: baza materiala imbunatatita, prin achizitia de dotari necesare functionarii pensiunii turistice, semnarea a 5 contracte de munca (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata), precum si materialele de informare si publicitate realizate si difuzate catre public.

Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor propuse a avut ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, prin imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul propus spre implementare a venit in intampinarea unor necesitati locale si regionale in domeniul turismului, adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, l-a constituit crearea a 5 locuri de munca permanent in cadrul societatii.

Loc de implementare: Municipiul Craiova, str. Amaradia nr. 37, cod postal 200157, jud. Dolj, Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Contractul de finantare – „DOTARE PENSIUNE D+P+2” – are o durată de implementare de 47 luni (data începerii proiectului: 08.07.2019; data finalizării proiectului: 31.05.2023) si o valoare totală 1.035.072,17 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 695.846,83 lei, reprezentând 80,00% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea contributiei din FEDR: 591.469,81 lei si valoarea contributiei din bugetul national: 104.377,02 lei

MICLE COM SRL

Date de contact:

Persoana de contact: ELEONORA MICLEAN,

Administrator

Tel.: 0723204039; e-mail: [email protected]

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei