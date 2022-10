Comunicat de presă

Data: octombrie 2022

Tipul materialului: Comunicat de presă

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA PRODUCTIVITATII SOCIETATII ANGY DEN COM SRL

Numele beneficiarului: ANGY DEN COM SRL

Obiectivele general al proiectului: Prezentul proiect vizeaza dezvoltarea prin diversificare a activitatii firmei, prin crearea si dezvoltarea activitatii de fabricare si prelucrare a sticlei, prin achizitia unei linii tehnologice specialitate pentru activitatea de fata, acesta fiind obiectivul general al proiectuluipropus spre implementare. Acest obiectiv este in concordanta cu obiectivul specific al acestei axe prioritare, respectiv cel de consolidare a pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare. In consecinta, s-a stabilit o lista de utilaje si echipamente ce urmeaza a fi achizitionate. Valoarea acestora, de aproximativ 223.088 euro a determinat decizia apelarii la fonduri nerambursabile pentru a finanta aceasta investitie.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Achizitia de bunuri si servicii: achizitia unei linii tehnologice de prelucrare sticla (1 buc), set compus din doua panouri fotovoltaice (1 buc), informare si publicitate (1 buc; comunicat anunt incepere si incheiere proiect (aparitii scris+online), afis de dimensiuena A2, placa permanenta, autocolante , realizare materiale publicitare). Cresterea numarului de angajati: Investitia prevede cresterea numarului mediu de salariati cu 5 persoane ca urmare a realizarii investitiei si mentinerea acestei cresteri pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului. Angajarea a 5 muncitori avand urmatoarea functie: (1 muncitor necalificat).

Valoarea totala a proiectului: 1 263 073.48 lei

Finantarea nerambursabila: 830 503,97 lei

Valoare contributiei europene(FEDR): 705 928.38 lei

Rezultatele proiectului:

Au fost achizitionate toate bunurile propuse prin proiect. A fost crescut numarul de salariati ai societatii cu 5 persoane.

Impactul proiectului: consta in cresterea nivelului tehnic de dotare al societatii ANGY DEN COM SRL, prin achizitionarea unor echipamente performante, destinate sa eficientizeze activitatea de prelucrare sticla.

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.06.2019 – 31.10.2022

Codul MySMIS: 134775

ANGY DEN COM SRL, in calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectului cu titlul “Dezvoltarea productivitatii societatii Angy Den Com SRL” , proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020.

ANGY DEN COM SRL

Grangure Gheorghe Alexandru, Administrator

Tel: 0768.609.247/ E-mail: [email protected]

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei